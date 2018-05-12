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Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bahçeli, "HDP imza toplamaya gerek duymadı, çünkü TBMM’de grubu vardır. Diğerleri ise CHP ve FETÖ’nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır" dedi. Bahçeli, af çağrısında da bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. 24 Haziran'da 13'üncü cumhurbaşkanının doğrudan Türk milleti tarafından seçileceğini ve 5 yıl görev yapacağını belirten Bahçeli, "Cumhurun taban ve tavana hakim olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu durum demokratik olgunluğun emaresi ve esamisidir. Yusuf Has Hacib şöyle seslenir: 'Seçkin ve ender olan değerlidir, onu gerçekleştirmek kolay değildir. Kötülük ucuzdur ve onu yapacak çok ve boldur.' Cumhur İttifakı mümtaz olanı, münasip olanı, müstesna olanı Allah’ın izniyle yerine getirecektir. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı herkesin bildiği ve gördüğü gibi Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI İÇİN YOĞUN KAMPANYA SÖZ KONUSUDUR"

"Ismarlama ve icazetli cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başladı" diyen Bahçeli, şu paylaşımlarda bulundu:

"Muhtemel adayların kesin listesi 13 Mayıs’ta netleşecektir. CHP’nin hem milletvekili pazarı kurup hem de imza kampanyasında aktif rol oynaması uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir çarpıklık olarak anılacaktır. İP’inden Perinçekgillere kadar imzayı toplayan topladı, parsayı kapan kaptı. CHP hışımla,hınçla,hırsla hem vekillerini hem de imzalarını kullanıma açtı. Kayış tam koptu. Ana muhalefet bilye dağıttı. Şemsiyesi altına topladıklarıyla dağılmanın,dağınıklığın markası oldu. Yazık etti! PKK’nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, ülkücü katillerinin Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı. FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK’lı Demirtaş’ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur. Yusuf Has Hacib der ki: 'Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor.' Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için kimlere sorulduğu ise ortadadır."

"ALAATTİN ÇAKICI ADAY GÖSTERİLSEYDİ KAMPANYA YAPILACAK MIYDI?

HDP'nin TBMM'de grubu olduğu için imza toplamaya gerek duymadığını ifade eden Bahçeli, "Diğerleri ise CHP ve FETÖ’nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır. Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" açıklamalarında bulundu.

"KADER KURBANLARININ AFLA TALTİF ETMEK NİYE AKILLARA GELMEZ"

Bazı mahkumlar için af önerisinde bulunan Bahçeli, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Hain el üstünde, vatan ve millete sadakat duyanlar geri planda! Böyle bir yanlış sürdürülebilir mi? Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar? Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır. PKK’lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar. Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun Yusuf Has Hacib isabetle söylemiş: 'Sözünü düşünerek söyleyen üzülmez, gününü boşa geçirmeyen pişman olmaz.' Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş gösterip sonuç itibariyle dileğimizi paylaştık"

İHA

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Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!
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Okuyucu Yorumları 93 yorum
bu adam bunamış bunu hemen acilen yatması lazım
AHMET TÜRKÜ ÇIKARTTIRAN SEN DEĞİLMİYDİN BAŞÇALI BU NEYİN YAYGARASI SUS DA ADAM SANSINLAR
sen partine hiç ihanet etmedin canım. o değil de zamanında o kadar küfür ettin. nasıl yüzüne bakıyorsun şimdi ?
mazhebi genis olabilir mi
abisine nekadarda benzedi, herkese fetö demeye başladı. arkasına yaslandığı iktidar 20 sene fetöyle omuz omuza yürüdü. dönde bi birlik olduğuna bak
bahçelinin yaptığı nedir .önce kendine baksın?
sen anca gazel okumayı bilirsin stepne o koltuk için her şeyi yaparsın senin fonksiyonun ne siyasette onu söylebi aday değilsin bişey değilsin
Yahu birak bos konusmayi, chp uzun suredir ilk defa cok guzel hareketler yapti ve sizde bu hamleye hazirliksiz yakalandiniz,, eee ava giden avlandi misali.. bu arada merak ediyorum, koltuga neyle yapistirdilar seni, markasini soylede elbiselerimizi yapistiralim, dikis tutmuyor artik.. tabansiz kaldin, icin yaniyor anladik.. biraz arabesk dinle iyi geliyor:))
madem o kadar çok biliyorsun ve düzgün kişisin sen niye partinin adayı olmadın o beğenmediğin partiler bir şekilde adaylarını çıkardılar ama sen ancak payandalık ve koltuk peşine düştün tarih seni unutmuyacak ve sanmıyorumki iyi yazacak hakkında
Ne korkak çıktın bahçeci ona buna iftira at git abinin arkasına sığın... Kendini de bitirdin, partini de...
bahçelı bı gıt senın cocuğun bıle yok cok sevgısı tatmayan dan adam olmaz derker sana tanıdık geldımı:)
Bahçeli haddini asiyorsun,sahibin gibi uluyorsun,bu millet sana gereken cevabı verecektir.
çizmeyi aşma kimseye fetöcü diyemezsin sen önce kendine bak saray bahçesi
vatanını milletini seven bir sizsiniz zaten. kimse kimsenin vatan sevgisini sorgulayamaz sayın bahçeli sen hiç sorgulayamazsın.
Sus be ihtiyar,yeter
İNSANDA UTANMA DUYGUSU OLUR AKPNİN PİLOT PARTİSİ OLDUNUZ RESMEN HARAM OLSUN BU ALDIĞINIZ MAAŞLAR İNŞ 24 HAZİRANDA O SANDIĞA GÖMÜLECEKSİNİZ
ne konuştugunu bilmiyor insan 90 derece nasıl döner
yaşa Koca kurt
Büyük lidersin sayın BAHCELİ MHP herzaman devletin yanında olmuştur. Rahmetli Başbuğ olsaydı oda sizingibi düşünür yapardı
Ramazaaan ne diyo bu.
Sandığa gomuleceksin ülkücüler artik sana OY vermeyecek
ya bı sus artık seni kale alan kalmadı hala konuşuyorsun
İYİCE REZİL OLDUN BAHÇELİ .KONUŞMANA BAK !
bu adam konuşunca wc ye gidin insan rahatlıyot çıkardının bundan kaliteli oldunu görünce
sen konuştukça chp ve iyi partinin oyları artıyor bilesin bahçeli
Bi sus arkadaş, bi sus artık. Bu ne yahu? Bi sus!
Haksız yere insanlara çamur atma Balçeli bey pardon! bostan koruluğu gerçek fetöcülerle sen takıldın kusura bakma bu alemin öbür tarafı var çok kötü hesaba çekilirsin dikkat et
bahçeli bahçeli seni günahım kadar sevmem ama bu kader mahkumları için söylediklerin hemen işlense bende sana söz oyumu verecem
allah için bu bunak mı ne dediğini anlayan var mı biri bana açıklar mı
Bu gerçekten hasta bunkarın ikisini aynı kliniğe yatırmak kazım Yıllardır mafya MHP ile birlikte anılamaz diyen adam şimdi çıkmış Alaattin Çakıcı Kürşat Yılmaz’a kahraman kardeşlerim diyor bir insan bu kadar mı düşer Hiç bir şey bilmiyorsan Alaattin çakıcının RTE hakkında söylediklerini aç oku
Fetönün eteklerini öpüp iktidar oldular 20 yıl sonra aralarina ihtilaf girene kadar muhterem beyefendi deyip salya sümük ağlayip dön yalvarmaları sonra aralarina kara kedi girince onlar ak pak diğerleri fetöcü oldu ve bunu görmeyen körler yığını hala lak lak oldu başka emriniz.
SAYIN DR.DEVLET BAHÇELİ BEY ABD-USD DOLARI NE KADAR AVRUPA EUROSU NE KADAR BENZİN MAZOT NE KADAR RAMAZAN AYI GELDİ PİDE EKMEK ZEYTİN HURMA NE KADAR BOŞ BOŞ KONUŞMAYIN YÜREĞİNİZDE BİRAZ MİLLİYETÇİLİK KALDI İSE ŞU ANDA ÜLKEMİZDE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ SURİYELİ ÇAKMA MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ YANINDA İKİNCİ SINIF MİLLET KONUMUNA DÜŞTÜ BUNLARLA İLGİLENİRSENİZ BELKİ BİR UMUT VAR DERİM YOKSA DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜNDÜR DİYORSANIZ BİZDE ÖZ MİLLİ VE YERLİ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ OLARAK SİZLERE 24 HAZİRAN 2018 DE KESİN NET CEVABIMIZI HAZIRLADIK HABERİNİZ OLA SAYGILARIMIZLA
Adam ortada yok Twitleride artık kim yazıyorsa. Bitmiş bir şahsiyet. Hiçbir önemi kalmamış biri.
Aynen dediği gibi Vatanhainlerinden medet bekleyip Demokrasi getireceğiz diyorlar. Vatanhainliği Demokratik hak mıdır???????
Sen yaptıklarının unutulduğunu sanıyorsun. Bu millete ne verdin sen??? Sana güven mi??? Yarın kimin tarafında olacağın belirsiz olan birisisin, bırak artık bu işleri.
Kadrolu konuşmuş
Tamamdır tamam imza veren benim vatandaş hak hukuk adalet
şu fetö olayını karşı olduğunuz partilerle yakınlaştırmanız özellikle chp ile anmanız hiç hoş değil.kocaman adamsın.fetönün kiminle yattığını kalktığını,devlete kimin sızdırdığını,ve hocaefendi diye yalvaranları çok iyi biliyorsun.
bahçeli bu kış üşümez artık sıcak bir kucağa oturmuş
sen nasıl bir insanın daha düne kadar senin hakkında söylemediğini bırakmayan fetonun ağ babasının yanında yer alarak ülkücü camianın ayaklar altına müsamaha gösteren bahçeli bu halk seni unutmayacak
Adam adam
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