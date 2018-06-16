HABER

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki bayramlaşma töreninde gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yayımlanan anket araştırmalarında MHP'nin oy oranının düşük çıkmasına tepki gösteren Bahçeli, ""Yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız"" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6’ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP’nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran’da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi. "Türkiye’nin geleceği Cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz" diye konuştu. Bahçeli’nin sözlerini partililer ayakta alkışladı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallereMuharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere
24 Haziran seçimleri için bir ülkede daha oy verme işlemi başladı24 Haziran seçimleri için bir ülkede daha oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

Muharrem İnce böyle uyardı: Seçim yaklaştı ya, hazır olun bazı suistimallere

24 Haziran seçimleri için bir ülkede daha oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri için bir ülkede daha oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Başbakan Yıldırım'dan flaş Menbiç açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş Menbiç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan Tunceli mitinginde dikkat çeken sözler: Tunceli bu sefer 'tamam' diyor

Başbakan Binali Yıldırım'dan Tunceli mitinginde dikkat çeken sözler: Tunceli bu sefer 'tamam' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.