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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e flaş uyarı!

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın hızlı girdiğini belirterek, seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusunun yapılacağını söyledi. Bahçeli ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım’ın Abdullah Gül’ün adaylık konusu hakkında söylediklerine ilişkin, “Abdullah Gül’ün Başbakan’a uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e flaş uyarı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Milletvekilli aday adaylık başvuru sürecinin gerçekleştiği alana gelerek son durum ile ilgili bilgi aldı. Genel Başkan Bahçeli burada gazetecilerinde sorularını cevapladı. Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL'E UYARI

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili söylediği sözlere ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül’ün Başbakana uyması lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ESKİDEN AYRILAR MIYDI?

“CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız?” sorusuna ise Bahçeli, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

'BİZİM ADAYIMIZ NET'

Ayrıca MHP Lideri Bahçeli, “CHP VE HDP ortak aday çıkarır mı” sorusunu "Onu bilmiyorum. Bizim adayımız net" diye cevapladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
HDP'ye oy veren pkklıdır. 8 milyon pkklı var ama korkularından ses çıkaramıyorlar... Kerküğü veren evlatların torunları bunlar...ancak halay çekerler...Siz kim devlet kurmak kim...doğu da hendek kaz... ancak zarar ziyansınız...chp'de akp ye laf atıyordu....Gördük Atatürk'çü hallerini...Tuncelili birinden ne beklersin
Değişim şart olmuştur Allah'ın izniyle AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak...TÜRK milleti huzura kavuşacak....
iyi güzel de sen niye zamaninda aday olmasi için görüştün
ya bırakın kim aday oluyosa olsun. bu korku niye
biz biriz bu ülkenin insanıyız.SOL SAĞ YOK yüreğimiz var.ortak yönümüz İYİLİĞİ YAYMAKİYİ OLMAYA ÇALIŞMAK,DÜRÜST ONURLU ŞEREFLİ.İDEOLOJİLER BENLİĞİMİZİ KAPLADI BİZE BEDEL ÖDETTİ.TEPEDEKİ UYANIKLARIN CEHALETİÇIKARA ÇEVİREN UYANIKLARIN DÜZENİ BU DÜZEN.faiz faiz faiz...FAİZİ BİTİRELİM...FFAİZ BUNLARIN ANA KAYNAĞI.FAİZ BİTİRİLİNCE GERİSİ GELECEK..AVRUPA AMERİKA GAVUR ÜLKE DERİZ FAİZ NERDEYSE YOK.BİZDE YÜZDE 10 LARDA FAİZ VAR.KİME ÇALIŞIYOR BU ÜLKE?SOLU SAĞI SİYASETİN BAŞINI AYAR EDİP KAYMAĞI YİYENLER FAİZDEN GÖTÜREN BARONLAR.FAİZİ BİTİRELİM BİRLİKTE...FAİZ BİTMEZSE BU DÜZEN BOZUK ÇARK DEVAM EDER...
Arkadaş Düne kadar HDP ile Mutabakat yapan, osloda olsun, dolmabahçede olsun bunları kim yaptı.* Kim Milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Hadi CHP 15 Millet Mekili verdi anladık da Siz komple Partimizi Peşkeş çektiniz. Kimdi onlara her türlü imtiyazı veren CHP mi.? Bu ülkeyi CHP yönetiyordu da ekonomiyi bu hale getirdi de bizim mi haberimiz olmadı nedir anladım arkadaş, Siz halkla kafa mı buluyorsunuz nedir.? Sayın Bahçeli biz Milliyetçiyiz ve Türk'üz. Biz istese idik AKP ye oy verirdik, MHP ye değil, Naptınız siz.? Bütün oylarımızı sattınız, ne uğruna bi açıklayın hele ne uğruna..?
Atalarımız, üzüm üzüme bakarak kararı demişler, sarayda işe başladıktan sonra utanma sıkılma kalmadı, gayet ustaca yalan söyleyip kıvırmayıda öğrenmişsin. Sınıf atladın bahçıven
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