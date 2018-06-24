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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:39 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları yağıyor.

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili liderlerden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda liderden tebrik telfonları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden liderler şöyle;

  • Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev

  • Katar Emiri Temim

  • HÜDAPAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz

  • BBP Genel Başkanı Destici

  • Macaristan Başbakanı Orban

  • Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

  • Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç

  • Filistin Devlet Başkanı Abbas,

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

  • MHP Genel Başkanı Bahçeli

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Devlet Bahçeli seçim

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