Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili liderlerden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda liderden tebrik telfonları geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden liderler şöyle;
Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev
Katar Emiri Temim
HÜDAPAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz
BBP Genel Başkanı Destici
Macaristan Başbakanı Orban
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç
Filistin Devlet Başkanı Abbas,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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