Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili liderlerden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sayıda liderden tebrik telfonları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden liderler şöyle;