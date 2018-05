Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dolar başta olmak üzere para piyasalardaki yükselişi 2001 yılındaki kriz dönemine benzeterek, "senaryo aynı hedef 2001'de Ecevit'ti şimdi Erdoğan. Ekonomi batarsa hep beraber batarız" dedi. Hastanede ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı'nın ciddi sağlık sorunu yaşadığını belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı af yetkisinin Çakıcı için kullanılması konusunda "Yetki bende olsaydı şimdiye kullanmıştım" ifadesini kullandı. Bahçeli, genel af konusunda ise "erken uyarı yapıyoruz" değerlendirmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "b ve c planlarımız var" çıkışını ise "B ve C planlarını amaçladığını bilemiyorum. Bu tartışmaya MHP’yi sokmak doğru değil. Recep Tayyip Erdoğan 1. turda seçilir. MHP de TBMM’de güçlü bir yapı oluşturur" sözleriyle yorumladı.

Tabii B ve C planlarından neyi amaçladığını tam olarak bilemiyorum. Ama sizin söylediğiniz, televizyonlarda bazı konuşmacılar aracılığıyla yapılmış olan bazı değerlendirmeler ışığında bizim de bir takım şeyler söylememiz ve onların tartışmalarına MHP’yi sokmamız doğru değil. Onlar televizyonlarda kendi aralarında tartışsınlar. MHP’nin bugüne kadar ki çalışmaları, bunlardan elde ettiği bilgiler, siyasi iklimi kamuoyu araştırmalarının dışında halkla yüz yüze yapılan temaslarla edindiğimiz bilgiler ışığında ifade ediyorum: Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilir. MHP olarak TBMM’de güçlü bir yapının oluşması açısından zannediyorum başkalarının yüzde 3, yüzde 4 ünü çok çok aşan ama seçim sonrasında karşı karşıya gelmemeye hassasiyet gösteren insanlara selamım olsun.

- Eren Erdem CHP den aday gösterilmedi, savcılığa başvurarak itirafçı oldu... Bazı itirafları vardı MİT TIR’ları belgesini Bülent Tezcan’ın verdiği şeklinde…Nasıl yorumlarsınız? Biz aynı partinin mensupları arasındaki beklenmedik bir tartışmaya ancak şahit oluyoruz. Mahiyetinin ne olduğunu bilemiyoruz. CHP’li siyasiler ve parti yöneticileri bunu çok yönlü ele almak ve gereğini yapmak durumundalar. Dediğiniz milletvekili arkadaşımız listeler belli olduğu an Almanya’ya gitmek için hazırlanması… Yani bir karışıklık var. Bu hemen hemen bütün siyasi partilerde var. Onun için siyasi ayağın çok net belirlenmesi ve gereğinin yapılması lazım. Ondan sonra da bu ayağın aktörlerini siyasetten arındırmak lazım.

İşte bu sistem değişikliği Türkiye’de zihniyet değişikliği ile beraber hakikaten Türk siyasetini de arındıran bir sonucu elde edecektir. Bu gidişat onu gösteriyor. Ne kadar saklarsanız saklayın yine bir yerden bir şey patlıyor. Çünkü siz kamuoyu ile her şeyi açık konuşurken birileri çok sinsi bir çalışma yapıyor. Sinsi karanlıktaki is gibi göremiyorsun, tanıyamıyorsun, bilemiyorsun. Türkiye’de bundan sonra siyasi partiler artık ne yapacaksa anlaşacaklar. Efendim ‘Demokrasi ve hürriyet var, bizim partiye herkes üye olur’. Hayır kardeşim, olamaz. Devletin yetkililerine müracaat et, üyeliklerin alayını gör, temizle ondan sonra gel. Getirdiğin insana da başının üzerinde yer ver. Ama herkesi alacağım deyip Türkiye’de siyaseti katletmenin de bir faydası yok. Bu bize bunu öğretti. Başka bir şey de olabilirdi ama 15 Temmuz’dan sonra FETÖ olarak gündeme geldi. 8 alanda çok önemli bir örgütlenme içerisine girdikleri görülüyor.

FETÖ MAĞDURLARI YENİDEN YARGILANSIN



TSK hala temizlenmedi, emniyet öyle, yargı öyle. Bir konu daha var: 5 bin hakim ve savcı FETÖ üyesi olduğu için ayıklanmış. Peki bu 5 bin hakim ve savcının görevdeyken haksız yere yargıladığı ve cezalandırdığı insanlar nerede? Onları kim koruyacak, onlara kim sahip çıkacak! 5 bini görevden aldın da kime bu adamlar ceza vermişse onların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesi lazım. Yazık günah bu insanlara. En son Eskişehir de yakaladılar. Bunların hepsinin hesabının sorulması lazım. FETÖ’den5 bin tane ayıkladığınız insandan hesabı soruyorsunuz, peki bunların hakim ve savcı iken FETÖ nün amaçları doğrultusunda yapmış olduğu hizmetlerde mağdur olan insanlara kim sahip çıkacak? Benim kanaatim bu insanların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesidir. Zekeriya Öz’ü, bir başkası bunlar kime bir ceza vermişse onların hepsinin mahkemesinin gözden geçirilmesi lazım. 5 bin insan 50 bin davaya bakmışsa elli bin insana ceza vermişse, aileleriyle birlikte al sana 250 bin mağdur.