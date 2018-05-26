Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesi açıkladı! İşte seçim vaatleri: Af, askerlik, üniversite sınavı...

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli'nin ilk vaadi af oldu. Ekonomik yapısal reformların yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, AVM ve zincir marketlere tedbir getirileceğini söyledi. Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması vaadinde de bulundu. Bahçeli'nin bu vaadi salondan büyük alkış aldı.

"BUNLARI NOT EDİYORUZ, 24 HAZİRAN'DAN SONRA MUHAKKAK SURETLE YAPACAĞIZ"



İtibar cellatlığına soyunan, küçücük akılları ile gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa, alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır.

Bunları not ediyoruz. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak suretle yapacağız.

"TÜRK MİLLETİ İNEN ÇIKAN DOLARLA KURULMADI"



Türk milleti dövizle kurulmadı, inen çıkan dolarla kurulmadı, onsuz da bir şey kaybetmez.

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI



Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bahçeli'nin bu sözleri ayakta alkışlandı)

5 benzemez birdenbire Millet ittidakında buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlarınki millet ittifakı değil, zillet ittifakı.

İYİ Parti de dahil, alayı PKK'lı Demirtaş'ın affını istiyor.

AF AÇIKLAMASI: BİR BAŞKA TUHAF BENZERLİKSE...



Bir başka tuhaf benzerlikse hepsinin birden sözde Kürt sorunundan bahsetmesidir. Biz ise cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte, kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar.