Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesi açıkladı! İşte seçim vaatleri: Af, askerlik, üniversite sınavı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli'nin ilk vaadi af oldu. Ekonomik yapısal reformların yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, AVM ve zincir marketlere tedbir getirileceğini söyledi. Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması vaadinde de bulundu. Bahçeli'nin bu vaadi salondan büyük alkış aldı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.
Hepinizi övgüyle, özlemle selamlıyorum. Ayırmadan farklı görmeden milletimizin bütün evlatlarını bağrıma basıyorum.
MHP olarak yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınandık. Nice badirelerden geçtik, nice belalarla karşılaştık. Kayanın içini imanla yarıp filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık.
Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.
"BUNLARI NOT EDİYORUZ, 24 HAZİRAN'DAN SONRA MUHAKKAK SURETLE YAPACAĞIZ"
İtibar cellatlığına soyunan, küçücük akılları ile gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa, alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır.
Bunları not ediyoruz. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak suretle yapacağız.
"TÜRK MİLLETİ İNEN ÇIKAN DOLARLA KURULMADI"
Türk milleti dövizle kurulmadı, inen çıkan dolarla kurulmadı, onsuz da bir şey kaybetmez.
SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI
Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bahçeli'nin bu sözleri ayakta alkışlandı)
5 benzemez birdenbire Millet ittidakında buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlarınki millet ittifakı değil, zillet ittifakı.
İYİ Parti de dahil, alayı PKK'lı Demirtaş'ın affını istiyor.
AF AÇIKLAMASI: BİR BAŞKA TUHAF BENZERLİKSE...
Bir başka tuhaf benzerlikse hepsinin birden sözde Kürt sorunundan bahsetmesidir. Biz ise cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte, kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar.
VAATLER
Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumlarına af çıkarılması,
Vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borçları ve yoksulluk tuzağından kurtarılması,
Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,
AVM yasasının yeniden ele alınması,
Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,
Askerlik süresinin emekli süresine sayılması,
Asgari ücretten vergi alınmaması,
Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,
Öğretmenlerimizin ek gösterge haklarının 3600 güne çıkarılması,
Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavları açılması,
Kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması,
Gazilerimize ÖTV'siz araç imkanı getirilmesi konusunda mücadele edeceğiz.
BEYANNAMENİN ANA BAŞLIKLARI
Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alacak.
"KADER MAHKUMLARINA AF"
MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.
"HİLALE YILDIZ OL"
Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve “Cumhur İttifakı” ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında “Hilale yıldız ol” sloganı da kullanılacak.
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