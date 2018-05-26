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Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesi açıkladı! İşte seçim vaatleri: Af, askerlik, üniversite sınavı...

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimleri öncesi beyannamesini açıkladı. Bahçeli, af çağrısıyla ilgili olarak, 'Biz cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte, kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar' dedi. Bahçeli, affın sınırını, 'Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumlarına af çıkarılması' sözleri ile çizdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli'nin ilk vaadi af oldu. Ekonomik yapısal reformların yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, AVM ve zincir marketlere tedbir getirileceğini söyledi. Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılması vaadinde de bulundu. Bahçeli'nin bu vaadi salondan büyük alkış aldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.

Hepinizi övgüyle, özlemle selamlıyorum. Ayırmadan farklı görmeden milletimizin bütün evlatlarını bağrıma basıyorum.

MHP olarak yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınandık. Nice badirelerden geçtik, nice belalarla karşılaştık. Kayanın içini imanla yarıp filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık.

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.

"BUNLARI NOT EDİYORUZ, 24 HAZİRAN'DAN SONRA MUHAKKAK SURETLE YAPACAĞIZ"

İtibar cellatlığına soyunan, küçücük akılları ile gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa, alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır.

Bunları not ediyoruz. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak suretle yapacağız.

"TÜRK MİLLETİ İNEN ÇIKAN DOLARLA KURULMADI"

Türk milleti dövizle kurulmadı, inen çıkan dolarla kurulmadı, onsuz da bir şey kaybetmez.

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bahçeli'nin bu sözleri ayakta alkışlandı)

5 benzemez birdenbire Millet ittidakında buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlarınki millet ittifakı değil, zillet ittifakı.

İYİ Parti de dahil, alayı PKK'lı Demirtaş'ın affını istiyor.

AF AÇIKLAMASI: BİR BAŞKA TUHAF BENZERLİKSE...

Bir başka tuhaf benzerlikse hepsinin birden sözde Kürt sorunundan bahsetmesidir. Biz ise cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte, kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar.

VAATLER

Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader mahkumlarına af çıkarılması,

Vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borçları ve yoksulluk tuzağından kurtarılması,

Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

AVM yasasının yeniden ele alınması,

Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması,

Askerlik süresinin emekli süresine sayılması,

Asgari ücretten vergi alınmaması,

Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

Öğretmenlerimizin ek gösterge haklarının 3600 güne çıkarılması,

Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavları açılması,

Kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması,

Gazilerimize ÖTV'siz araç imkanı getirilmesi konusunda mücadele edeceğiz.

BEYANNAMENİN ANA BAŞLIKLARI

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alacak.

"KADER MAHKUMLARINA AF"

MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve “Cumhur İttifakı” ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında “Hilale yıldız ol” sloganı da kullanılacak.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
devlet adamliginin ne oldugunu butun hainlere gosterdin koca reis tum ser odaklarina karsi ne mutlu Türküm diyene
vaatlerinde bile hayır yok. anladı %3 alcağını hapistekilere sardı oy için, tamamen basit sokaktaki insanın yapacağı beyanlar hedefler mhp bitmiştir
YAV MORUK Bİ GİT ARTIK TORUN SEV DİYECEMDE SENDE O AİLE KAVRAMI YOK
seçim beyannamesi değilde sanki kırk haramiler bildirgesi okuyor gibi. mhp hep aynı zihniyet mafyalıkla devlet yönetilmez bi öğrenemediler gitti
ne yuzde 3 u ya
VAY BENİM HEYBETLİ MHP İM SENİ NE HALE GETİTDİLER AKP NİN YANİNDA MARABA GİBİ ÜZGÜNÜZ
BİR İNSAN BU KADAR BAŞARISIZ OLUP SONRA TEKRAR TEKRAR KOLTUĞA YAPIŞIP KENDİNİ KÜÇÜLTÜR MÜ
bahceli son zamanlarda hapisane diyor af diyor ne suc islediki acaba
Adamin en büyük vaadi af. Yeterince suçlusu ipsizi sapsizi var zaten dışarıda. Senin eşin sokakda rahat yürüyebiliyomu diye soracam da anlamazsin tabiki.
türk düşmanlarıyla ne işin var senin birde türklükten bahsedersin bunadın iyice
devletin basina devlet gelecek eskiden boyle bir slogan vardi... sana verdigim oylara haram olsun
bu adam konuşmayı dahi bilmiyor nasıl vekil seçiliyor yıllardır... inanılmaz
Bir yürü git de boyunun ölçüsünü görelim yancı seni
Neyin beyannamesi bu kendi adayları bile yok;vaatlerini kim gerçekleştirecek?
hadi ordan nusubet
Allah aşkına bi sus yav, konuştukça batıyorsun !
Bahçeliye sorun bakalım kimi af edecek.Bir evladın babasını,anasını ,kardeşini öldüreni af etme yetkisi var mı?Peki;bir kaptı-kaçtıcıyı,bir hırsızı,bir tecavüzcüyü,bir yankesiciyi,bir kaspçıyı af yetkisi var mı?Geriye FETO cular İle PKK diğer terör örgüt mensupları kalıyor.Bahçeli hiç utanmıyor mu?Ya da arkasından giden insan dediğimiz ama yanıldığımız mafya bozuntuları utanmıyor mu?
VAADLER NERDE ULAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR SINIF BASKANI SECILIRKEN BILE DAHA VAADLER VERIYOR
Af gelmeyecek ama dillendirerek oy gelecek..siyaset böyledir..
kimseyi siyasetle eleştirmeyin
MHP'nin seçim beyannamesini açıklamıyor; sadece okuyor ...
Ben anlamadım. MHP seçime iktidar olmak için girmiyorki neyin vaadi
Ekonomi ne olacak vaatler arasında ekonomi dolar benzin varmı ?
Mhp bitti. bitirinde akşener filan değil en tepedeki bahçeli. ülkesini satanlarla kol kola grip milliyetçilik yaparsan sandıkta gömülürsün
kader mahkumu diye diye, ceteleri akliyorsunuz. sanki adamin hic sucu yok, kaderinde oldugu icin suc islediler.
avrupa da medeni ülkelerde kader mahkumu diye bir kavram varmıdır
Bu gün merhameti tutmuş. sen affediyorsun da ya mağdurları...
Sayın Bahçeli 955 İmam hatiplere sahip çıkmadınız muhalefette olduğunuz zaman daha çok bize göstermelik de olsa mecliste konuşmaları yaptığınız en son Mustafa Kalaycı bekledim Bekir Bozdağ ile görüştü canlı yayında onlar için seçimden önce müjdeli haber ver diyerek bir şey oyaladı ama yine bizi iktidara geldiğinde iktidar ortağı olduğunuz bizim orada ürettiğiniz Allah sizi bizim için ne düşünüyorsanız sizin için bir iki katını versin yani 951 imam hatipli umudunu kesmiş durumda iktidara gelen herkes acımasız lasıyor Bu millet Oradan da almasını bilir o makamlarda kimseye yar olmadı mazlumların
Kader mahkumu ne demek ? Suç işlemeyip içeri mi atılmışlar ?
aday bile olmayan adamon nasil vaatleri ola bilirki buna baskadininkiyle gerdek girme denir hele baraji asma cesaretini gosterenemis ken
İyi siz af çıkartın işi yarim kalan herkes tamamlasın hırsızlar evlere dolmuşsun zehir tacirleri çocukları zehirlemeye devam etsin dolandırıcılar daha çok insanı dolandırsın gaspcilar tekrar kafayı çekip önüne geleni gasp etsin deynekciler yine yollara dolussun tefecisi mafyası hepsi dolussun bravo hapitekilerden oy bekle yasalara uyan vatandaştan alamazsın
Akp den vazgeç geç değil halen bizde sana oy verelimm
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