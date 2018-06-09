Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün Kayseri’de AKP milletvekillerine yönelik “MHP ile oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin perde arkasında ne olduğuna dair kulisler hızlandı. Sözlerin asıl muhatabının uzun yıllar MHP’de genel başkan yardımcılığı görevi yapan ancak daha sonra AK Parti’ye katılan ve seçimlerde de AK Parti Ankara Milletvekili adayı olan “Tuğrul Türkeş’in olduğu” belirtiliyor. Bahçeli’nin, 24 Haziran’a sayılı günler kala, AK Parti’nin milletvekili adaylarının, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde, seçmene “MHP ile AKP arasındaki ittifak seçimlerden sonra son bulacak. AK Parti iktidar olacak ancak MHP yine muhalefete düşecek” şeklindeki propaganda yaptıkları söylentileri üzerine de “sözünü adrese teslim söylediği” ifade ediliyor.

AK PARTİ'DEN OY GEÇİŞİ



AK Parti’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı ileri sürülüyor. AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu durumun farkında olduğu, Erdoğan’ın milletvekili adaylarına da “MHP ve AK Parti ayrı tüzel kişiliği olan partiler. Sahada MHP’ye oy kaptırmayın” uyarısını bu nedenle yaptığı vurgulanıyor. Parti yönetimince, “MHP’nin milletvekili adaylarının özellikle bu bölgelerde yaptıkları seçim çalışmalarında, AK Parti’nin ‘oy deposu’ ilçe ve köylerinde sıklıkla, seçmenlerden ‘önceki seçimlerde bir haneden AK Parti’ye giden oyların şimdi yarı yarıya, AK Parti ve MHP arasında bölüştürüleceğine’ yönelik beyanlarıyla karşılaştıkları” dillendiriliyor. AK Partili seçmenlerden gelen “Bu kez bizim evden Bahçeli’ye de oy var. Hem AK Parti’ye hem de MHP’ye oy çıkacak” sözlerinden de “AK Partili milletvekili adaylarının rahatsız olduğu” ifade ediliyor.