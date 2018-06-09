Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün Kayseri’de AKP milletvekillerine yönelik “MHP ile oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin perde arkasında ne olduğuna dair kulisler hızlandı. Sözlerin asıl muhatabının uzun yıllar MHP’de genel başkan yardımcılığı görevi yapan ancak daha sonra AK Parti’ye katılan ve seçimlerde de AK Parti Ankara Milletvekili adayı olan “Tuğrul Türkeş’in olduğu” belirtiliyor. Bahçeli’nin, 24 Haziran’a sayılı günler kala, AK Parti’nin milletvekili adaylarının, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde, seçmene “MHP ile AKP arasındaki ittifak seçimlerden sonra son bulacak. AK Parti iktidar olacak ancak MHP yine muhalefete düşecek” şeklindeki propaganda yaptıkları söylentileri üzerine de “sözünü adrese teslim söylediği” ifade ediliyor.
AK PARTİ'DEN OY GEÇİŞİ
AK Parti’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı ileri sürülüyor. AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu durumun farkında olduğu, Erdoğan’ın milletvekili adaylarına da “MHP ve AK Parti ayrı tüzel kişiliği olan partiler. Sahada MHP’ye oy kaptırmayın” uyarısını bu nedenle yaptığı vurgulanıyor. Parti yönetimince, “MHP’nin milletvekili adaylarının özellikle bu bölgelerde yaptıkları seçim çalışmalarında, AK Parti’nin ‘oy deposu’ ilçe ve köylerinde sıklıkla, seçmenlerden ‘önceki seçimlerde bir haneden AK Parti’ye giden oyların şimdi yarı yarıya, AK Parti ve MHP arasında bölüştürüleceğine’ yönelik beyanlarıyla karşılaştıkları” dillendiriliyor. AK Partili seçmenlerden gelen “Bu kez bizim evden Bahçeli’ye de oy var. Hem AK Parti’ye hem de MHP’ye oy çıkacak” sözlerinden de “AK Partili milletvekili adaylarının rahatsız olduğu” ifade ediliyor.
TUĞRUL TÜRKEŞ'İN AÇIKLAMALARI
MHP’de, “AK Partili milletvekili adaylarındaki söz konusu rahatsızlığın ilk işaretini partinin Ankara Milletvekili adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in verdiği” de konuşuluyor. Partide, Türkeş’in bir televizyon kanalında yaptığı “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Sayın Bahçeli, ‘Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AK Parti’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor. Bu da bize gösteriyor ki MHP de münferit olarak yoluna devam edecek” sözlerinin “ittifaka gölge düşürmek amacı taşıdığı” şeklinde yorumlanıyor.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, önceki gün Kayseri’de yaptığı ‘Bölge İstişare Toplantısı’nda, ilk kez konuşma metninin dışına çıkarak, AK Partili milletvekili adaylarına yönelik “Cumhur İttifakı’nı gölgelemek, dağıtmak, üzerinde oyunlar kurmak, bu vesileyle Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen, özellikle AK Partili milletvekili adayları, kendinize dikkat edin. MHP üzerinde oyun oynamayın” uyarısı yapmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , dün Konya’da düzenlediği mitingde ‘Cumhur İttifakı’ ilan edildiğinden bu yana yaptığı konuşmalardan biraz daha farklı bir çizgi çizdi.
Daha önceki konuşmalarının aksine, ittifak lafını sadece birkaç kez anan Bahçeli, kitleye defalarca “MHP’ye evet demeye hazır mısınız?” diye sordu.
Bahçeli, MHP’nin oylarına dair açıklanan anketlere de ateş püskürdü:
“MHP’inin oy oranlarını düşük göstermek için tedavüle sokulan anketler başarıya ulaşamayacaktır. Milletimizi aldatmaya teşebbüs eden satılık anketçilere sanıyorum iblis bile iğrenecek hale gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. MHP anketlere sığmaz, rakamlara girmez, hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez.”
Bahçeli, konuşmasında hiç beklemeden “Kandil Dağı’na Türk bayrağı” dikilmesi gerektiğini de istedi.
Cumhuriyet
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