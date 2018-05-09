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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden gündemle ilgili açıklamalarda bulunarak Fransa'ya tepki gösterdi. İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin attığı o tweetler...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu;

'ŞU DENSİZLİĞE BAKAR MISINIZ?

Fransa’nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar-çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Şu densizliğe bakar mısınız? Vermeyince Mabud neylesin Mahmut! Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa’nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse,Avrupa’nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah’tır.Kuran Allah kelamıdır.Kelam Allah’ınsa manen koruma ve kefalet de Allah’ın olacaktır.

'KİMİN NE HADDİNEDİR'

Kimin ne haddinedir Allah’ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler? İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki? Allah’ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam’dır. Yüce Yaratanımız öyle buyurmuyor mu; kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir.

BAHÇELİ MHP

'HÜKÜM ALLAH'INDIR'

Derler ki, hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Devam edegelen tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan hakikat ve hidayet ilkeleri Müslüman kalplerde hamd olsun kök tutmuş, kuvvetle tutunmuştur. Fransızların teşebbüs ettiği çirkinliğe laf yetiştirmek bir bakıma zaman kaybı,misliyle cevap vermek bir yönüyle emek israfıdır. Onlar gitsin, Kilise çanlarını dinlesinler,işleyip işleyip çıkardıkları günahlarını dert etsinler. Kuran-ı Kerim ilahi hükümdür, hüküm ise Allah’ındır.

Son günlerde bir Afrika atasözünden hareketle karanlık bir siyaset kampanyası güncel ve gündemde tutuluyor. Neymiş; “Aslan, sırtlan, zebra ve ceylan sırt sırta koşuyorlarsa orman yanıyor” demekmiş! Merak ediyorum; yangın nerededir? Aslan kimdir? Sırtlan, zebra, ceylan kimlerdir? Bu kapsamda acaba koşanların istikameti neresidir? Benim bildiğim sadece kovalanınca hızlı koşmak mümkündür. Kararmış vicdanlarında bulamadıklarını, karanlık viranelerinde kaybettiklerini sokak lambasında arayanlar çıtırtıdan ürken sincap gibi tabana kuvvet kaçanlardır.

DEVLET

'HADİ BAŞKA KAPIYA'

Aslında yanan orman falan değildir. Orman yakmak değil, ormanı muhafaza etmek asıl ve lazımdır. Yapılan da budur. Ancak orman da çakalsız olmayacak, çakallar ise kuzunun bol olduğu yeri değil, sahipsiz kaldığı yerleri seveceklerdir. Çok şükür, kuzular sahipsiz değildir. Doğan görünümlü şahin devri bitti derken,insan görünümlü çakalların pusuya yatıp,punduna getirip,milleti ve devleti pula çevirmek için durum ve ortam kolladıklarını da görmüş olduk. Uyarıyorum,bitpazarının kuralları geçmiyor,sinekli yoğurdun alıcısı bulunmuyor. Hadi başka kapıya!

DEVLET

'SÜRÜN EŞŞEĞİNİZİ NİĞDE'YE'

Yusuf Has Hacib yine taşı gediğine koymuş: “Düşman kaçarsa bu yeterlidir,izleme onu;ileri giden doyuncaya kadar yer kamçıyı.” Kaçan,kaçmaya heveslenen,kaçak güreşen,kibriti çakıp araziye uymak için hazırlık yapan kim varsa,diyorum ki, geçti Borun pazarı, sürün eşeğinizi Niğde’ye. Madem yangın varsa,iddia sahiplerine,Yusuf Has Hacib’in sözüyle sesleniyorum: “Varsa ateş yaklaşma,eğer yaklaşırsan hazır ol yanmaya.” Emin olunuz,leyleğin ömrü laklakla geçermiş, horozu çok olan köyün sabahı da geç olurmuş. Çürük çarık zihniyetlerin hal-i pür melali aynen budur.

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Devlet Bahçeli Twitter Bahçeli MHP erken seçim Milliyetçi Hareket Partisi

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
GÜNDEM DEĞİŞTİ,SEN HALA ORADAMISIN BUNAK
konuş Koca kurt.Allah sağlıklı uzun õmur versin. înşalah
Tövbe de kardeşim bu milletin günahı ne? Bir an önce helvasını yeriz inşallah...
bu ülke üzerinde binlerce günah işleyip ne hakla ALLAH ın adını ağzına alıyorsun sen dinsiz imansız adam.
@bulentburak sktr ulan seni duyanda camiden çıkmazsın sanır. ömründe hiç alının yere değdimi uyuz...
Bu haber eminim fransada bu kadar konulmamıştır. Tüm partiler oy toplayacak malzeme arıyor.
Cuk diye oturmustur gideceği yere,büyük oyunu görmeyipte hala bizden görunümlü bu çakallara inanan varsa bir kez daha düşünsün,öncelik vatan gerisi harbiden teferruat bizim için
anca twitterdan konuşsan part time siyasetci
ADAMSIN REİS.
kim densiz acaba senmi fransamı yanar döner gibi adamsın
Papayı ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı heyetinde sanki benim grup başkan vekillerim vardı. Sayın Bahçeli sana ancak şu kadarını söyleyebilirim: "Hadi oradan"
o ayetlri degistiren kafasina gore yorumlayan ahkam kesen turkiyedeki din tuccarlarinada bi lafin varmi
Sayın Devlet bey Türkçe konuşuyorsa ben hangi dili konuşuyorum o zaman :)
"Senin Allahın Öldü" isimli bestenin müziğini sınırsız destek verdiğin aday seçimde kullanacak bunu biliyormusun ???
fransa tepkine tamam katılıyorum ama hadi bahçeli bey sende sür eşeğini niğdeye... yancılarınıda alınız ve gidiniz. tarih senide unutacak. Başbuğumuza yaptırdığın ihanet yüzünden yerin dibine gireceksin
sayın bahçeli bence siz intihar edin
Allah aşkına bahçeli şimdi sende kendini bişey sanıyorsun kimse seni ciddiye bile almıyor atık siyasetçi üretme yok anca çıkan haberlerin arkasından yorum yap sen :)
tutmayin küçük beyi
Acaba bu laf salatasını yazan danışman kendi için ne düşünüyordu da bu eşsiz sözleri yazdı (:
Biri kimsenin bahceliyi bitarafina takmadigini soylesin sevabina
EY YAHUDİ FRANSIZ MÜSVETTELERİ. MUSA YA VE TEVRATA YAPTIĞINIZI MI YAPMAK MI İSTİYORSUNUZ. YAZIK ÖNCE MÜSLÜMAN OLMANIZ LAZIM. AA! O ZAMAN BİR HARFİNİN BİLE DEĞİŞMEYECEĞİNİ ANLARSINIZ.
Tamam be bahceli tamam yahu.
UTANMA DUYGUSU OLMAYINCA HALA ORTADA SİYASET YAPMAK DA KOLAY DEĞİL
Kur’anı koruma garipliğine girme. Uymadığın Kur’an, uygulamadığın din senin neyine. Sadece lafta. Türkiye’de birileri seni ön plana süreli beri herşey lafta. Vatan lafta , millet lafta
Buna sayın suud ne der acaba? Gıkları çıkmıyor da...
konusanda adam olsa meymenetsiz asalak kisi konustugunu kendi bilmiyor zaten dallama.
Ağır olda molla desinler tarzı konuşmasına bayılıyorum."yapılmaktadır,gidilmektedir,edilmektedir"
BİZ DEMEMİŞMİYDİK DİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREK DİYE.
Ya dayı bi git işine ya
Bakara Makara diyene de bir şey demişmiydin ???
FRANSANIN BAŞINA GELECEKLER VAR...
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