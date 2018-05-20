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Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Diriliş Postası yazarı Murat Akan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak olay yaratacak bir mesaj yayınladı.

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınlayan Diriliş Postası yazarı Murat Akan, "Rehavete kapılmayın yeter. Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz..." ifadesini kullandı.

İşte o mesaj:

murat-akan-tweet

Murat Akan'ın mesajına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

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24 haziran seçimleri erken seçim diriliş postası murat akan Recep Tayyip Erdoğan

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