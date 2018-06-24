Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bazı kişilerin, zarfla Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz İlköğretim Okuluna giriş yaparken yakalandığına ilişkin yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine Bağlar İlçe Seçim Kurulu başkanın bilgisi dahilinde okuldaki sandıklara zarf getiren ve İlçe Seçim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, durumun parti temsilcilerinin gözetiminde tutanağa aktarıldığını kaydetti.
Öte yandan, sosyal medyada yer alan ilçedeki Koşuyolu Meslek Lisesi'nde bulunan 2011 nolu sandığın resmi görevlisi olan Fatma Güneş'in sandık başkanı tarafından sandık alanına alınmadığı iddiasının asılsız olduğu ve bu konuda gerekli tutanakların tutulduğu tespit edildi. (AA)
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