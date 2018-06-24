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Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bazı kişilerin zarfla yakalandığı şeklinde sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada bazı kişilerin, zarfla Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz İlköğretim Okuluna giriş yaparken yakalandığına ilişkin yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine Bağlar İlçe Seçim Kurulu başkanın bilgisi dahilinde okuldaki sandıklara zarf getiren ve İlçe Seçim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, durumun parti temsilcilerinin gözetiminde tutanağa aktarıldığını kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan ilçedeki Koşuyolu Meslek Lisesi'nde bulunan 2011 nolu sandığın resmi görevlisi olan Fatma Güneş'in sandık başkanı tarafından sandık alanına alınmadığı iddiasının asılsız olduğu ve bu konuda gerekli tutanakların tutulduğu tespit edildi. (AA)

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Diyarbakır sosyal medya Zarf Oy bağlar ilçesi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bugün Ki Gündem -sandiklara sahip çıkın 17:00 -chp mühürlü oylar yanmış bulundu 18:00 -elektirikler gitti sayım sırasında 19:00 -bc plakalı araç oy torbası taşıyor yakalayın 20:00 -chp önde sandıkları bırakmayın 20:30 -hayir daha batı oyları gelmedi korkmayın ondeyiz 21:00 -hayir olaaaamaaaz çaldılar hırsızlar..22:00 -bu milletin %60ı cahil koyun zaten.22:30 -Aziz Nesin paylaşımları 23:00 -buz gibi bira 23:30 -Bu ülkede yaşanmaz sohbetleri. 23:30 -izmir marşı kapanış yatış 00:00
Porovokasyona devam. Mynet ve uşakları. Sizi de yeneceğiz
niye sonradan zarf geliyor cok sayida sandikda calistim zarf pusula sonradan gelmez sandik baskanina tedlim edilir onceden kimi kandiriyorsunuz
FOTOGRAFLAR MONTAJ OZAMAN
Kesin öğledir.
24 hazinran da seçim yasakları olmasına rağmen ak pati telefonuma mesaj atmaya devam ediyor. mesajda Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü türkiye için mutlaka sandığa gidelim ve büyük ustaya ve ak partiye oy verelim deniyor bu nasıl adalet? YSK yı aradım o işe biz bakmıyoruz dediler kim den gönderilmiş dediler ak parti diyince sustular kim ilgileniyor kardeşim bu işle cevap ?
Söz konusu kişilerin, sandık kurulunun talebi üzerine Bağlar İlçe Seçim Kurulu başkanın bilgisi dahilinde okuldaki sandıklara zarf getiren ve İlçe Seçim Kurulu'nca görevlendirilen kişiler olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, durumun parti temsilcilerinin gözetiminde tutanağa aktarıldığını kaydetti. HABER BU MANŞET NE.. yazıklar olsun provekatör medya.... topunuzu birden sandığa gömeceğiz...
Aktroller iş başında.
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