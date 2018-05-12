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Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul'daki Merkez Karar Kurulu (MKK) toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre, HDP'nin kapatılması için her türlü hukuki gerekçenin mevcut olduğunu iddia eden Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım" dedi.

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

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