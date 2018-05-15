Doğu Perinçek, Erdoğan'a mı oy verecek?

Vatan Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, katıldığı bir yemekte açıklamalarda bulundu. Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda "Erdoğan'ı destekleyeceği" yönündeki iddialara değindi.

Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. 'Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı' destekleyecek diye bir laf dolaştırılıyor.

"YALANLARIYLA DOLANLARIYLA ÜZERİMİZE GELSİNLER"



Bunların hepsi yalan dolan. Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler. Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullah terör örgütünün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz.

"BU YALANI DUYURAN KİM?"



Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek'in 'ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz' diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fetullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok."

Perinçek önceki gün de açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'ye kapatma davası açmak için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirme vaadinde bulunmuştu.

