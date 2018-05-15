HABER

Doğu Perinçek, Erdoğan'a mı oy verecek?

SEÇİM HABERLERİ  | 15.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde seçimin ikinci turuna kalması ihtimalinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek vermeyeceğini açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vatan Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, katıldığı bir yemekte açıklamalarda bulundu. Perinçek, adaylığı kesinleştikten sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda "Erdoğan'ı destekleyeceği" yönündeki iddialara değindi.

Doğu Perinçek şunları söyledi:

"Bir takım yalanlar dolanlar var. Sosyal medyada bir furyadır gidiyor. Arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. 'Doğu Perinçek ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı' destekleyecek diye bir laf dolaştırılıyor.

"YALANLARIYLA DOLANLARIYLA ÜZERİMİZE GELSİNLER"

Bunların hepsi yalan dolan. Yalanlarını toplasın gelsinler, dolanlarını toplasınlar gelsinler. Biz Silivri duvarlarını yıkmışız, Ermeni soykırımı yalanlarını yerin dibine gömmüşüz, biz Fetullah terör örgütünün 15-16 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmışız. Onun için onlar yalanlarıyla dolanlarıyla üzerimize gelsinler hepsini yerle bir edeceğiz.

"BU YALANI DUYURAN KİM?"

Buradan ilan ediyorum, kesinlikle öyle bir açıklamam yok. Perinçek'in 'ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz' diye bir açıklaması yok. Bu yalanı uyduran kim? Dolaştıran kim? Onu da söyleyeyim. Fetullah terör örgütü ve HDP-PKK teröristleri. Bunları zaten biz yerle bir edeceğiz. Bunların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok."

Perinçek önceki gün de açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'ye kapatma davası açmak için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirme vaadinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsunCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBC'nin 24 Haziran seçimi sorusuna yanıt: BBC çok rahat olsun
Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!Türk boksör Keser'in ölümünde korkunç şüphe!
Doğu Perinçek, Erdoğan'a mı oy verecek?Doğu Perinçek, Erdoğan'a mı oy verecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi ak parti Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, ilk tur için oy oranı verdi

Muharrem İnce, ilk tur için oy oranı verdi

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Beni seçin Gazze'ye gideceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Beni seçin Gazze'ye gideceğim

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.