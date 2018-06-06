Doğu Perinçek: Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak...

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Perinçek yağtığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
AKP iktidarına son vermek için koşullar olgunlaşmıştır. Ancak AKP yönetiminin imdadına yetişenler var. HDP/PKK’yı Meclise sokma hesapları, bir tek AKP'ye yarar. PKK'yı Meclise sokmak, Mehmetçiğe kurşun sıkmaktan, ABD'nin Türkiye’yi bölme çabasına hizmetten başka neyi sağlar?
Tayyip Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak, tek bir çözüm var: Öncelikle ABD ve İsrail güdümlü terör örgütlerine, HDP/PKK ve FETÖ’ye karşı mücadelenin bayrağı bizim elimizde olacak. AKP iktidarından kurtulmak için başka bir seçenek yok.
Vatan Partisi, HDP ve FETÖ’nün yer aldığı ABD projesinde yer almayacağını son Genel Kurultayı’nda kararlaştırdı. Biz, Vatan Savaşı koşullarında cephemizi ABD ve İsrail tehdidine dönüyoruz. Önümüzdeki süreçte, Vatan Partisi’nin merkezinde bulunduğu hükümet iktidar olacaktır.
AKP iktidarına son vermek için koşullar olgunlaşmıştır. Ancak AKP yönetiminin imdadına yetişenler var. HDP/PKK’yı Meclise sokma hesapları, bir tek AKP'ye yarar. PKK'yı Meclise sokmak, Mehmetçiğe kurşun sıkmaktan, ABD'nin Türkiye’yi bölme çabasına hizmetten başka neyi sağlar?— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 6 Haziran 2018
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