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Doğu Perinçek: Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak...

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

Doğu Perinçek, 'Tayyip Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak, tek bir çözüm var: Öncelikle ABD ve İsrail güdümlü terör örgütlerine, HDP/PKK ve FETÖ’ye karşı mücadelenin bayrağı bizim elimizde olacak. dedi.

Doğu Perinçek: Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak...

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Perinçek yağtığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

AKP iktidarına son vermek için koşullar olgunlaşmıştır. Ancak AKP yönetiminin imdadına yetişenler var. HDP/PKK’yı Meclise sokma hesapları, bir tek AKP'ye yarar. PKK'yı Meclise sokmak, Mehmetçiğe kurşun sıkmaktan, ABD'nin Türkiye’yi bölme çabasına hizmetten başka neyi sağlar?

TEK BİR ÇÖZÜMÜ VAR

Tayyip Erdoğan yönetimine son vermek istiyorsak, tek bir çözüm var: Öncelikle ABD ve İsrail güdümlü terör örgütlerine, HDP/PKK ve FETÖ’ye karşı mücadelenin bayrağı bizim elimizde olacak. AKP iktidarından kurtulmak için başka bir seçenek yok.

DOĞU PERİNÇEK BAHİSLERDE YOK

Vatan Partisi, HDP ve FETÖ’nün yer aldığı ABD projesinde yer almayacağını son Genel Kurultayı’nda kararlaştırdı. Biz, Vatan Savaşı koşullarında cephemizi ABD ve İsrail tehdidine dönüyoruz. Önümüzdeki süreçte, Vatan Partisi’nin merkezinde bulunduğu hükümet iktidar olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek HDP erdoğan PKK FETÖ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Senin Gibi Gericilerle Aynı Havayı Aldığıma utanıyorum
lan nasıl bir tip bu adam önce cumhur ittifakına destek ol sonra yan çiz bizede gelme istemeyiz millet ittifakı olarak ucuz şey
chp ve iyi aprtinin seçim bildirisinde terörle mücadele yok pkk yok fetöden hiç bahsedilmiyor 1993 te aziz nesin temel karamanogluyla katıldıgı televizyonda aynen şöyle diyor you tubdan izleyin cemat yargı ve yürütmeyi eline geçirmiş seçimle iktidara gelemezlerse orduyla darbe yaparak iktidara gelmeye çalışacaklar uyarıyorum diyor 15 temmuzu 20 sene önce öngörmüş temel karamanoglu gülüyor alt yapısı yok bilgi sahibi degil chp seçim bildirisinde çözüm sürecini yeniden başlatacagız yazıyor etnik eyalet sistemini getirecegiz yazıyor tam nato agzı suriye ırak etnik pazarlıkların sonucu ortada
Doğu bey güldürme insanı pkk ilk ziyaret eden kim sen değilmisin kuzey ırakta pkk kampını ziyarete giden mehmet ali birand gitmesini sağlayan
Bu mücadeleyi verseniz zaten sorun yok. Verseniz Erdoğan'ın yanında olursunuz. Vermediğiniz için biz bu haldeyiz. Özellikle CHP fetönün verdiği evraklarla gündem oluşturduğu için bu haldeyiz. CHP ülkeye yapacağı yatırımları açıklayacağına maalesef 17-25 aralıktan itibaren Fetönün verdiği yalan yanlış bilgilerle meydanlara çıkıyor. Benim anlamadığım geçen seçimlerde K.K bunu denedi olmadı. Aynı hataya Muharrem düştü. Yani bu ülkede darbeye kalkışmış bir örgütün argumanlarıyla onların emirleriyle hareket eden bir muhalefet var. Bunu da bütün millet görüyor.
YA SEN NE AYAKSIN BE
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