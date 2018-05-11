Doğu Perinçek: İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesinin ardından Vatan Partisi Genel Merkezi’nde açıklama yapan Perinçek, İnce’nin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmesini eleştirerek, "Biz Atlantik projelerini peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz. FETÖ projelerine destek vermeyiz. Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi hükümetidir. Önümüzdeki dönemde bu seçeneklerin tümü ortadan kalkacak ve geriye sadece Vatan Partisi seçeneği kalcaktır" dedi.
İNCE'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
İki gün önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Perinçek için de imza atılması yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine Doğu Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm Vatan Partisi'ndedir. O, hangi niyetle yapıyorsa yapsın bizim için değerlidir" ifadelerini kullanmıştı.
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