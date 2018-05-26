Doğu Perinçek ilk icraatını açıkladı: Seçilirsem Esad'ı uçağın merdivenlerinde karşılayacağım

Doğu Perinçek, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Ankara bürosu Haber Müdürü Ayşe Sayın’la görüşerek, 24 Haziran seçimlerine ilişkin hedeflerini anlattı... Vatan Partisi Genel Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Ankara bürosu Haber Müdürü Ayşe Sayın’la görüşerek, 24 Haziran seçimlerine ilişkin hedeflerini anlattı. Perinçek’in Cumhuriyet’e verdiği yanıtlar şöyle: Miting yapmadınız...



Yapacağız. Son 10 günde yapacağız ama şimdi değil. Mitingler çok pahalı. Biz de yeni bir genel merkez binası aldık, dört milyon lira para verdik. Kaynaklarımız sınırlı. O yüzden mitingleri sona saklıyoruz. Seçilirseniz ilk yapacağınız icraat nedir?



Türkiye’nin düğümlendiği bir Suriye olayı var. Sayın Beşşar Esad’ı Ankara’ya davet edeceğim. Onu uçağın merdivelerinde karşılayacağım. Böylelikle Türkiye’nin İran, Rusya ve Çin ile ilişkilerinde anahtar rolü olan Suriye ile dostluğumuzu inşa edeceğiz. Çin yöneticileriyle görüşmeler yaptım. Herkes Suriye’yi soruyor. Türkiye’nin ekonomik işbirliklerini aşmak açısından Suriye anahtar durumunda, o kilidi açacağız.

Kürt sorunuyla ilgili nasıl çözüm önereceksiniz?



Kürt sorunu silahla çözülür. Üç ay içinde Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Çünkü İran ile işbirliği yapacağız. İran dostluğu PKK ve YPG’yi bitirmek konusunda çok önemli. 1990 sonrası Kürtçenin toplum hayatında serbestçe kullanılması vs. demokratik haklar kazandı. Bu artık Amerika sorunu oldu. Birinci madde, silah. İkinci madde, Kürt halkını kazanmak. Üçüncüsü de bölgesel işbirliği. Kürt halkını kazanma boyutunda, HDP Kürtlerin oy verdikleri bir parti. Bir siyasi parti olarak başka bir siyasi partinin kapatılmasını istemekle eleştiriliyorsunuz.



Benim lideri olduğum partiler de Kürt meseleleri konusunda kapatıldı ve ben hapis yattım. Ama dönem o dönem değil. Demokratik hakları kazandı şimdi devlet kurma iddiası kaldı. Kürt devleti de olmaz. HDP, PKK örgütünün bir kolu. Eğer solcuysak HDP’nin kapatılmasını isteyeceğiz. Solculuk Amerikan piyonlarına özgürlük vermek değil. İnce için ‘Demirtaş’ı ziyaret edenlerle bir araya gelmem, ikinci turda oy vermem’ demeciniz tartışıldı. Tam olarak ne söylediniz?



Biz ikinci tura kalacağız. İkinci turda birisini desteklemek gibi bir sorun yok. Bu OHAL döneminde olağanüstü çözüm olarak yöneteceğiz. Tayyip Erdoğan ile ittifak yapmamız mümkün değil ama onun karşısında PKK ve HDP’li seçeneklerin içinde de yokuz. Zaten bizi de almadılar. CHP ile görüştük oraya alınmamamızın bir tek sebebi var, Amerikan emperyalizmi, PKK ve FETÖ’ye karşı oluşumuz. CHP içinde bir grup yönetici, ‘Amerika ile ilişkimizi bozarız, HDP ile beraber olamayız’ diye bizim olmamıza karşı çıktılar. Onlarla ittifak yapanlar, bizi karşılarına aldı. Biz CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmak için uğraştık. Kılıçdaroğlu’na ‘aday siz olun. HDP, Türkiye’nin önündeki sorun. HDP ile terörü bitiremeyiz. HDP ile olmaz’ dedik. Onlar da bize ‘Sizinle olmaz’ dediler.