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Doğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yok

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ve oğlu Can Perinçek ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek mal varlığını açıkladı. Perinçek'in mal varlığı beyanında hiçbir gayrimenkulün olmaması dikkat çekti.

Doğu Perinçek'in mal varlığı ortaya çıktı! Mal varlığı listesinde gayrimenkul yok

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş'taki evinde eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile kameraların karşısına geçerek, mal varlığını açıkladı.

MAL VARLIĞINI HADİSİ ŞERİFLE AÇIKLADI

Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını belirten Perinçek, "Milletimizden bunu istiyoruz. Bu yetkiyi isterken sadece parti programıyla değil, evimizi de görsünler istiyoruz. Hazreti Muhammed, 'Yöneticileri fakir olan milletler zengin, yöneticileri zengin olan milletler fakir olur.' diyor. Ölürken bir tane kilimi, testisi ve su bardağı vardı. Hazreti Muhammed'i ve Atatürk'ü örnek alıyoruz.

İŞTE PERİNÇEK'İN MAL VARLIĞI: TAŞINMAZ MALIMIZ YOK

Mal beyanını kamuoyu önünde açıklıyoruz. Taşınmaz malımız yok. Bu dünyadan ayrılırken Yunus Emre gibi üryan gelip üryan gitme düşüncesindeyiz. Mal mülk olarak Abidin Dino'nun 'Namık Kemal' portresi ve bunu yollarken gönderdiği bir mektup var. Fikret Otyam'ın "Keçiler" tablosu var. Muharrem Piri’nin "Atlar" resmi var. 10 bin adet de kitap var. Piyanomuz var." diye konuştu.

EŞİNİN DEDESİ ÇANAKKALE ŞEHİDİ

Şule Perincek’in dedesi Yüzbaşı Vasfi Efendi'nin, 19 Mayıs 1915'te Çanakkale'de şehit düştüğünü kaydeden Doğu Perinçek, kendi ailesinden de şehitlerin bulunduğu anlattı.

"DOĞRU İTTİFAK YAPARSAK ABD'DEN ÇEKİNMEYE GEREK YOK"

Türkiye'nin Amerika'dan korkacak bir şeyinin olmadığına dikkati çeken Perinçek, "Yeter ki doğru ittifak tercihimizi yapalım. Çin, Rusya, Suriye ve İran'la işbirliğimizi kuralım. Amerika uzaklardan gelip bize meydan okuyamaz. Bugünkü hükümet doğru siyaset izleyemiyor. Hala 'Amerika müttefikimiz' diyorlar. Biz artık NATO üyesi değiliz. NATO demek, fiilen Amerika demek. NATO’ya yaslanmak gibi bir çaremiz yok. 15 Temmuz’da Türk Amerikan savaşı yaşandı. O gece Türk Amerikan savaşı oldu. Amerikan askerlerini bu savaşta yok ettik." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZ BATININ TEHDİDİ ALTINDA"

Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in AK Parti'nin 17 Haziran'da Yenikapı'da yaptığı mitinge katıldığının hatırlatılması üzerine, "Kendi hakkıdır. Her Türk vatandaşı gibi siyaset yapma sorumluluğuna sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Perinçek, "Sıcak para duasına çıkarak Türkiye yönetilemez. Ekonomimiz ve güvenliğimiz Batı'nın tehdidi altında. Mehmetçik'imiz şu anda Amerika'nın piyonlarıyla savaşıyor. Şimdi artık Amerikan piyonları imha edilince, Amerika doğrudan Türkiye’yi tehdit etmektedir." görüşünü dile getirdi.

"BEŞTEPE'Yİ AKADEMİYE ÇEVİRECEĞİZ"

Perinçek, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Vatan Partisi'sinin hükümet kuracağını savunarak, şunları söyledi:

"Türkiye ikinci İstiklal Savaşı'ndan başarı ile çıkmak zorunda. Bu başarıyı yakalayacak olan da Vatan partisidir. Seçilirsem Çankaya'dan Türkiye’yi yöneteceğiz. Çankaya sade yaşamın merkezi. Lüks yoktu. O bakımından devrimci Çankaya, cumhuriyet kültünün simgesidir. Beştepe'yi Türkiye Bilimler Akademisinin hizmetine vereceğiz."

Vatan Partisi'nin seçimleri kazandıktan sonra hükümeti devralmasının ardından yolsuzluk mahkemelerini kuracağını vurgulayan Perinçek, kaynakların verimliliğe gideceğini, üreten bir ekonomiyi kuracaklarını dile getirdi.

Perinçek, TRT'nin yayınını üstleneceği bir programda parti liderlerini ve cumhurbaşkanı adaylarını açık oturumda tartışmaya davet etti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ya ben anlamış değilim projeniz ne beştepeyi yıkıcam abi kıremlini kutupane yapıcam diyen duydunuzmu nasıl bir beyin ya sen seçilsen ülke elden gider güçlü tek lider var Erdoğan gerisi hava gazı
Atatürk öldüğünde bıraktığı malların haddi hesabı yok.
hadis ile açıklıyor ancak zengin olan yöneticiyi desteklediğini açıklıyor ondan sonra cumhuriyet havarisi kesiliyor hadi canım sende
SİYASETİN PEŞİNDE KOŞACAĞIM BİR İŞLER YAPACAĞIM DİYE BOŞU BOŞUNA UĞRAŞ VERDİ YILLARCA MAL VARLIĞIDA OLSA ZATEN YETMEZDİ BU BOŞ KOŞTURMAYA ARTIK OTURUN KARDEŞİM KÖŞENİZDE MİLLETİN SİZLERDEN BEKLENTİSİ OLAMAZ SADECE OY KAYBI OLUR
vatan nı ve milleti savunmak buna denir
kuzeninin üzerine alırsa gözükmez tabi
gökova çökertmedeki araziler ve hotelleri unutmuş herhalde
Bir zamanlar biride 1 YÜZÜĞÜM VAR diyerek çıktı meydana SAHİP OLDUKLARI SIĞMIYOR ŞİMDİ KARA KAPLIYA
"24 Haziran'daki seçimlerden sonra Vatan Partisi'sinin hükümet kuracağını savunarak, şunları söyledi" %0.5 OYLA HÜKUMET KURACAĞINI SAVUNMUŞ. İŞTE 15 YILIN SONUNDA MİLLETİN İTİBAR ETTİĞİ ADAMLAR BUNLAR. BAHÇELİ, PERİNÇEK VS.
pardon ama kaç yaşına gelmissin kendine bir ev bile alamamıssın ülkeye ne katacaksın o düşündürüyor , tasarruf yok sanırım.
oy kaybından başka bir boka yaramayan bu zat yıllarca akp ye çalıştı halada çalışmakta
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