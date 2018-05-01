Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu'na ittifak önerdim, kabul etti!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Önerdiği ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini ifade eden Perinçek, “Çünkü en çok oya sahip olan, Meclis’te ana muhalefet gücü olan parti CHP. İYİ Parti de 15 milletvekili transfer ederek bir grup kurdu, o da onun yardımcısı olsun. Ben güveniyorum; hep beraber Türkiye’yi buradan çıkartırız. Bunun dışındaki çözümler 24 Haziran’dan sonraki günlerde büyük düş kırıklığı yaratır ve Türkiye de zorluklarla karşılaşır” diye konuştu. "CÜMBÜŞ İTTİFAKI ÇIKARTARAK HÜKÜMET KURAMAZSINIZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Hayır’ oyu verilmesi gerektiğini savunan tüm güçlerin ittifak yaparak Meclis’e girmesini sağlayacak 'sıfır baraj ittifakı' kurması önerisini değerlendiren Perinçek, “Bugün anketçiler partileri ‘7-8 parti bir araya gelin, birbirinizi destekleyin, milletvekili yapın’ gibi girişimlere yöneltiyorlar. Bu girişim bazılarının birbirini milletvekili yapmasına yarayabilir ama buradan hükümet çıkmaz. Cumhur ittifakının karşısına cümbüş ittifakı çıkartarak bir hükümet kuramazsınız, bunu görelim” dedi.

"BİR ARAYA GELMELİYİZ"



Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü, Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti’nin ittifak yapması önerisinde bulunduğunu söyleyen Perinçek, şöyle konuştu: “Bizim önerimiz, bir milliyetçi-halkçı hükümet olmak için güçbirliği yapalım. Türkiye’nin önünde Atatürk’ten başka bir çözüm yok. Atatürk, devrim demek. Türkiye’nin önünde devrimci çözüm var. Siz sekiz tane birbirine uymayan, birbirini milletvekili yapmak, Meclis’e sokmak dışında ortak paydası olmayanlarla bu milletin karşısına çıkarak bir çözüm yaratamazsınız. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’na da belirttim. Ama doğru bir program etrafında, o da belli, vatanın bütünlüğünü sağlayacağız, terörü bitireceğiz, üretim ekonomisini inşa edeceğiz, komşularla işbirliği yapacağız, aydınlanma ve laikliği sağlayacağız ve Türkiye Avrasya’daki yerine yerleşecek. Böyle basit, 4-5 maddelik milliyetçi-halkçı bir programla bir araya gelmeliyiz.” "KILIÇDAROĞLU, 'İKNA ETMEMİZ LAZIM' DEDİ"



Önerdiği CHP, Vatan Partisi ve İYİ Parti ittifakının bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini vurgulayan Perinçek, “Öyle 4-5 cumhurbaşkanı adayı çıkartalım, ikinci turda birleşelim; millet buna oy vermez. Millet çözüm istiyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Siz de bizim Cumhurbaşkanı adayımız olun’ dedim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ittifakı önerisini kabul ediyorum. Ama ikna etmemiz lazım’ dedi” iddiasında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU ‘BEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAM’ DEMEDİ"



Kılıçdaroğlu’nun kendi önerisine verdiğini ifade ettiği yanıt hakkında da konuşan Perinçek, şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu ‘Ben buna varım, ikna edelim’ dedi. ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olmam’ da demedi. Ben başka bir partinin işine karışmak istemiyorum ama CHP’nin kendi genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı göstermemesi bizim parlamenter hükümet geleneğimizle ve CHP geleneğiyle hiç bağdaşmıyor. Atatürk, İnönü, Ecevit CHP’nin genel başkanı ve hükümetin başıydılar. Genel Başkan, hükümet başkanı olsun diye seçiliyor. Genel Başkan sadece kavga etmek için seçilmiyor ki. Genel Başkan kavga edecek, hükümetin başı başkası olacak, bu olmaz. Cumhurbaşkanı tarafsız olamaz, artık eski Cumhurbaşkanı değil, hükümet başkanı, yani aynı zamanda Başbakan’ın görevlerini de üstleniyor. Anayasada artık programı yapan, hükümeti kuran cumhurbaşkanı var." "MADIMAK’TA ROLÜ OLANLARLA NASIL LAİKLİK POLİTİKASI YÜRÜTECEKSİNİZ?"



Perinçek, “Sadece CHP ile ittifak içinde olur musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Olabiliriz tabii buna ben hayır demiyorum ama ben Meclis’e girme çözümü değil, hükümet olma ve Türkiye’yi buradan çıkartma çözümü öneriyorum. Oy da burada. Eğer bu seçim 5-6 ay içinde olsaydı bu çözüm, 5-6 ay içinde gerekli birikimi yaratabilirdi. Belki 2 ay içinde de yaratabilir ama bunun garantisi, CHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi’nin birlikte seçime girmesidir. Diyorlar ki Saadet Partisi de olsun. Olabilir ama ben tutarlı bir beraberliğin önemli olduğu kanısındayım. Rakamları toplamaktan çok doğru bir program önemli. ‘Ben laiklik yapacağım’ diyorsunuz ama burada Madımak olayında rolleri olan insanlar var, nasıl laiklik yapacaksınız, nasıl onunla hükümet kuracaksınız? Ben hükümet kurmayı düşünüyorum, birbirimizi mebus yapmayı düşünmüyorum. Size millet demez mi, laiklik yapacağım diyorsunuz ama Madımak’ı yakanlarla hükümet kuruyorsunuz. Tayyip Erdoğan’ın karşısına Tayyip Erdoğan’a benzeyen unsurlarla nasıl çıkacaksınız da onu alt edeceksiniz.” "HDP İLE HÜKÜMET OLMAZ"



CHP’ye yaptığı CHP-İYİ Parti-Vatan Partisi ittifakı önerisinde HDP’nin yer almadığına dikkat çeken Perinçek, “Seçimi kimin kazanamayacağı belli, kim HDP ile yan yana düşerse seçimi kazanamaz. Bizim önerdiğimiz çözümde HDP yok, HDP ile hükümet olmaz. HDP maalesef yasadışı bir terör örgütünün Meclis’teki temsilcisi” dedi.

"SİYASETTE ÖNÜMÜZE BAKALIM"



Perinçek, geçmişte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise “Hazreti Ömer, kılıcını çekerek Hazreti Muhammed’i öldürmeye geldi. Fakat daha sonra onun en yakın sahabesi oldu. ‘Daha önce o onu dedi, bu bunu dedi’ yerine siyasette önümüze bakalım. Atatürk gibi olalım. Atatürk, kendisi hakkında idam kararı verenleri Ankara’da kırmızı halıyla karşıladı” diye konuştu. "TÜRKİYE, AKP İLE ÖNÜNÜ AÇAMAYACAK"



Perinçek, “AK Parti ile ittifak yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise “AKP çıkmazda. Türkiye AKP ile önünü açamayacak ve AKP yönetimi devam edemeyecek. Bizim AKP dışında çözümler üretmemiz lazım. AKP ekonomide çıkmazda, kendisi ‘deprem’ diyor. İkincisi AKP bu Suriye düşmanlığıyla Türkiye’nin hangi güvenlik sorununu çözecek? Onun için bizim AKP dışında güçleri bir araya getiren ve büyük bir kuvvet yaratan çözümler üretmemiz lazım” yanıtını verdi. "AKP'DEN VAZGEÇENLERİN YÜZDE 26'SI VATAN PARTİSİ DİYOR"



AK Parti’nin geçen yıl yaptırdığı bir anketten söz eden Perinçek “AKP seçmenlerine ‘Siz AKP’den vazgeçseniz hangi partiyi seçersiniz?’ sorusu yöneltiliyor. Yüzde 64 MHP diyor, yüzde 26 Vatan Partisi, yüzde 3’ü CHP diyor. AKP seçmeninin dörtte birinin kafasında Vatan Partisi var. Dediğim CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ittifakı hem MHP hem AKP’den çok oy çeker” dedi.

"İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞTÜM"



Perinçek, “İYİ Parti ile temasınız oldu mu?” sorusu üzerine ise “Meral Hanım ile doğrudan bir görüşmem olmadı ama İYİ Parti’nin önde gelen dört yöneticisiyle telefonda veya yüzyüze görüşmem oldu. Bütün bu söylediklerimi kendilerine de söyledim. Fakat şunu çok açık söyleyeyim; müthiş bir dolduruş var. O dolduruş insanları havalandırıyor, ayaklar yerden kesiliyor. Bir siyasetçi için hele bu deprem koşullarında havalanmak kadar tehlikeli bir şey yok. Onun için sert konuşuyorum ve diyorum ki Türkiye prompterdan yönetilmez. Herkes kendisini bilsin, ayaklar yerden kesilmesin. Çok büyük tarihi bir fırsat çıkmıştır, bu tarihi fırsatı değerlendirmek lazım. CHP, Vatan Partisi, İYİ Parti ittifakı ‘biz hükümet olacağız’ iddiasıyla Türkiye’nin önüne çıkmalıdır. Bu ittifak büyük bir rüzgâr yaratır” diye konuştu. "İTTİFAK OLMAZSA TÜRKİYE, VATAN PARTİSİ'Nİ KEŞFEDECEK"



“Diyelim ki bu ittifak olmadı, 24 Haziran’dan sonra Türkiye, Vatan Partisi’ni keşfedecektir” diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü zor dönemlerin kendine özgü çözümleri vardır. Türkiye 2 yıl içinde, belki daha da erken tekrar Atatürk devrimi rotasına girecek. Biz 2 yıl içinde hükümet olacağız. Yanlış bir şey anlaşılmasın, seçimlerle hükümet olacağız. Önümüzdeki tabloyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘deprem’ olarak tanımlıyor. O depremden Türkiye bir devrimle çıkacak. Çünkü sistem çöktü; ekonomisiyle, siyasetiyle, ahlakıyla çöktü, çürüdü. Buradan devrimle çıkacağız.” "ŞİMDİDEN ‘HİLE OLACAK’ DERSEK BU KAZANMA ÜMİDİMİZİN OLMADIĞINI GÖSTERİR"



Seçim güvenliği endişeleri konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Perinçek, “300 bin sandık var, 300 bin sandığın başına Vatan Partisi olarak gözlemci koyuyoruz, başka partileri de bu konuda sorumluluğa çağırıyoruz. İzin vermeyelim. Bugünden bunların konuşulması bile yenilen pehlivanın yenilgisinin izahlarını hazırlamasıdır. Biz seçime giriyoruz, bizim ‘Biz bu seçimi alırız’ tutumu içine girmemiz lazım. Şimdiden ‘Hileler olacak’ dersek bu, kazanma ümidimizin olmadığını gösterir. Hileler oluyor, doğru ama hileleri yaptırmayalım. Hile güçle yapılır. Bütün savaşlarda hile olur, savaşlar hileyi bozarak kazanılır. Hileyi bozalım. Devamlı olarak hileden bahsedersek milletin de güvenini kaybederiz. Millet ‘Kaybedeceklerini şimdiden anladılar, hileden söz ediyorlar’ der. Biz ‘Hile yaptırmayacağız’ diyelim” diye konuştu.

"GENELKURMAY BAŞKANI SİYASETE ALET OLAMAZ, İSTİFA ETMELİ"



Geçtiğimiz hafta ismi üzerinde 'geniş mutabakat oluşmadığı' gerekçesiyle cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ziyaret ettiği ve aday olmaması telkininde bulunduğu iddialarıyla ilgili de konuşan Perinçek, “Doğruysa Genelkurmay Başkanı derhal istifa etmeli. Bir Genelkurmay Başkanı hiçbir şekilde siyasete alet olamaz. Ben savaşan bir ordu olduğu için Genelkurmay Başkanı’na karşı hep dikkatli davrandım ama bu şekilde Tayyip Erdoğan’ın siyasi planlarının içinde olan bir Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiyoruz. Bu, Türk ordusunu çürütür. Türk ordusunun geleneklerine aykırıdır, orduya, Mehmetçiğe zarar verir. Ordu içine siyaseti sokar. Ordunun da bunu iyi karşılamadığını biliyorum. Buradaki tek çare Hulusi Akar’ın derhal istifa etmesidir” dedi. "CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN 100 BİN İMZAYI GEÇECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı geçeceklerini söyleyen Perinçek, “Şu anda 85 bin imzayı toplamış durumdayız. 4-9 Mayıs günleri arasında bu imzaları seçim kurullarına taşıyarak 100 bin imzayı geçeceğiz. Ama bu bizim için başarı değil, biz çıtayı oraya koymuyoruz. Biz Türkiye’nin çözümüne odaklanmış durumdayız, bizim başarımız Türkiye’yi buradan çıkartmak. Bizim başarımız Meclis’e girmek, milletvekili olmak değil.”

Neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da açıklayan Perinçek, şöyle konuştu: “Silivri duvarını yıkan partiyiz, FETÖ darbesinin önlenmesinde merkezi rol oynayan partiyiz, Ermeni soykırımı yalanı ile 10 yıl tek başımıza Avrupa’da mücadele ettik. Vatan Partisi’nin tarihine baktığımızda zorlukları yenme birikimi görüyoruz ve Türkiye’de gençliğe hakim olan partiyiz, gençlerimize güveniyoruz. Bu nedenlerle bu zor dönemde Türk milletine önderlik etmeye ve Türk devletini yönetmeye talibiz ve ben de Vatan Partisi’nin Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanlığına adayım. Bu dönemden Çin, Rusya, İran, Irak’ın dostluğunu sağlayarak Batı’dan, Amerika’dan gelen tehditlere Asya ağırlığıyla, hatta Avrupa, Almanya’yı yanımıza çekerek, bu koşullar var, Almanya, Rusya ve Çin’e doğru yaklaşıyor, onunla birlikte Fransa ve İngiltere de Amerika’dan kopmaya başladı. Bütün bunları değerlendirerek bu dönemden Türkiye’yi feraha çıkartırız. Ekonomide de üretim ekonomisi inşa ederek, milli direnme döneminden geçerek, sanayimizi, tarımımızı tekrar destekleyerek, gümrüklerimizi tekrar dikerek, Turgut Özal’ın siyasetlerinin tam tersini, milli, Atatürk’ün siyasetlerini, karma ekonomiyi uygulayarak, paranın girişini çıkışını tekrar kontrol ederek, uluslararası ilişkilerde de milli paraların kullanılması siyasetini uygulayarak, tarımı destekleyerek, kaynaklarımızı yatırıma yönlendirerek, istihdam yaratacak üretime yönelik politikalarla bu dönemden çıkarız."

"FETÖ’NÜN ÜZERİNE YÜRÜNMESİNE TAVIR ALMAYALIM"



Yargıya yönelik eleştirilerle ilgili olarak da konuşan Perinçek “Türkiye’nin çok önemli bir hukuk birikimi var, onu küçümsemeyelim. Devamlı ‘yargı çöktü’ deniliyor. Yargı PKK’nın, FETÖ’nün üzerine gidiyor, biz ‘yargı çöktü’ diyoruz. Şu anda yargı Deniz Gezmiş’i asmıyor, Doğu Perinçek’i, İlker Başbuğ’u hapse atmıyor. 12 Eylül’de olduğu gibi 650 bin devrimciyi, solucuyu hapse atmıyor. Tek tük hatalar var. Şu anda siyasi sebeplerle 70 bin insan hapiste, bunun yüzde 1’i 700. Bu kadar hata yapılsa 700 hata var. 30-40 hata ben de biliyorum. Ama hatalara bakarak PKK’nın, FETÖ’nün üzerine yürünmesine tavır almayalım” dedi. Perinçek, 28 Şubat davasında verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili “28 Şubat davasında 21 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bana Türkiye tarihinde bir tane örnek verin, 21 ağırlaştırılmış müebbet veriliyor, bir tanesi tutuklanmıyor. Demek ki o mahkeme verdiği karara inanmıyor. Ya bir yerlerden baskı gördüğü için bu kararı veriyor, ama o insanları da tutuklanmıyor. Bu tabii yargı açısından bir ayıptır. Demek ki o karar, bozulacağı bilinerek verilen bir karar. Yargıtay o kararı bozacaktır” diye konuştu.