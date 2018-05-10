HABER

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Tele1 TV’de yayımlanan, Mehmet Ali Güller’in hazırladığı “Analiz” programına konuk olan Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilirse Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı görevden alacağını söyledi.

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

“25 Haziran sabahı Cumhurbaşkanı olursanız, Hulusi Akar’ı görevden alacak mısınız” sorusuna Doğu Perinçek şu yanıtı verdi:

“Alırım, kesinlikle. Tabii… Bunu bana kimse sormadı, teşekkür ederim. Evet, Hulusi Akar’la artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işleyişini sağlıklı bir şekilde götüremeyiz. “

“FETÖ’CÜNÜN MALINA EL KOYAMAZSIN”

Perinçek programda FETÖ soruşturmalarına dair de eleştirilerde bulundu. “İdama mahkum olan adamın dahi cebinden 25 kuruş çıkarsa, o mirasçılarına verilir” diyen Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

“Bir hukukçu olarak şunu söyleyeceğim: FETÖ’cünün de malına el koyamazsın. Böyle bir şey yok. FETÖ ile 50 yıldır mücadele eden bir insan olarak bunu cesaretle söylüyorum. Kimse de bana ‘gık’ diyemez. Özel mülkiyet Anayasa’nın güvencesi altındadır. Siz şimdi adamın fabrikasına yükleniyorsunuz, varsa suöu yargılarsın. Ama fabrika bir suç aleti değil. O fabrika suçla elde edilmiş bir servet değil. O fabrika ekonomik yollardan kazanılmış bir fabrika. Sen ona ‘FETÖ’cünün fabrikası’ diye el koyamazsın. ‘PKK’lının fabrikası’ diye el koyamazsın. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Bunu yaptığınız zaman, bütün işadamlarında büyük bir korku oluşur. Ve burada büyük bir kaynak transferi de var. Dışarıdan para getirmeye çalışırken, dışarıya muazzam bir kaynak akışı oluyor.”

Karamollaoğlu: İslamcı değilimKaramollaoğlu: İslamcı değilim
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlarGezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

Son dakika! Golan Tepeleri'nde alarm! Sirenler çalıyor

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sn.Perinçek pek hoşlandığım bir siyasetçi değildir ama doğru konuşmuş. Milletin değil de bir bir partinin ordusu haline getirilen kurumun başındaki zat bu işlere bulaştıysa derhal görevden alınmalıdır.
Diğer Haberler
HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?

'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Temel Karamollaoğlu: İslamcı değilim, müslümanım!

Temel Karamollaoğlu: İslamcı değilim, müslümanım!

YSK'nın cumhurbaşkanı aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın cumhurbaşkanı aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğu Perinçek'ten 100 bin imza açıklaması

Doğu Perinçek'ten 100 bin imza açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.