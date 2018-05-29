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Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Vatan Parti'sinin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 24 Haziran seçimleri yaklaşırken önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısını eleştirirken, "Af dediğiniz zaman ilk Anayasa Mahkemesi'nde kapsam dışındaki diğer suçlarda genel af kapsamına alınır. Bahçeli bu durumda PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri getirmektedir. Bunun AKP ile danışılarak yapıldığını tahmin edebiliriz" dedi.

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ana gündemi ekonomiydi.

Türkiye'nin çetin bir dönemece girdiğini söyleyen Perinçek, "Önümüzde zorluklar var. Bu tabloyu faizle oynayarak önleme şansı yok. Borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye şu anda borç batağında çırpınıyor. Bu sistem içinde çözüm yok. Çetin bir dönem bizi bekliyor. Bundan korkmuyoruz. Türkiye'nin krize çözümü var. Bu kriz nasıl olsa gelecekti. Bu krizden Türkiye büyük çözümlerle çıkacak. Bir anlamda kriz Türkiye için bir fırsat" dedi.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göer Perinçek'in krizin çözümü için dikkat çeken önerileri şöyle:

'İRAN'DAN UCUZ MAZOT, BENZİN İTHAL ETMEK MÜMKÜN'

"Türkiye'nin İran'dan çok ucuz mazot, benzin ithal etmesi mümkün. İçeride küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. Ara malları Türkiye'de üreteceğiz. Dışarıdan otomobil ithaline son vereceğiz. Yerli otomobil sanayisini destekleyeceğiz. Sadakaya ayrılan kaynakları üretime yönlendireceğiz. İnsanlara iş, ücret vereceğiz. Çin'in 4 trilyon dolar gibi çok büyük bir rezervi var. Bunun 200-300 milyar dolarının Türkiye'de yatırıma sunulmasını olanaklı buluyoruz."

Döviz kurundaki hareketliliği de değerlendiren Perinçek, bu konuda alınması gereken önlemler konusunda da şunları söyledi: "Milli piyasada doların yerine Türk Lirası'nın kullanılması, yastık altındaki paraların çağrılarla değil bir takım yasalarla hayata geçirilmesi, yastık altındaki 130 milyar doların Türk lirasına çevrilmesi Türk Lirası'na güveni arttıracak. Bankalardaki döviz mevduatı Türk Lirası'na çevrilmelidir. Yurt dışına kaçırılmış olan milyarlarca dövizi tekrar Türkiye'ye getirteceğiz. Böylece Türkiye piyasası çarşılarında tekrar Türk Lirası(nı efendi yapacağız, bey yapacağız, sultan yapacağız. Doların saltanatına da son vereceğiz."

'GENEL AF YOLSUZLUKLARI AF PROJESİDİR'

Hükümet olduklarında 'Yolsuzluk mahkemeleri' kuracaklarını söyleyen Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısını eleştirdi.

"Genel af projesi yolsuzlukları af projesidir" diyen Perinçek şunları söyledi: "Genel af garibanların affı değil. Plan şudur. Kamu kaynaklarının yağmalanması, talan edilmesinde suç işleyenlerin affıdır bu. Genel af hepsini kapsar. PKK, FETÖ af dışı kalacak görüşü de aldatıcıdır. Af dediğiniz zaman ilk Anayasa Mahkemesi'nde kapsam dışındaki diğer suçlarda genel af kapsamına alınır. Bahçeli bu durumda PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri getirmektedir. Bunun AKP ile danışılarak yapıldığını tahmin edebiliriz."

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