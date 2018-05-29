Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ana gündemi ekonomiydi.

Türkiye'nin çetin bir dönemece girdiğini söyleyen Perinçek, "Önümüzde zorluklar var. Bu tabloyu faizle oynayarak önleme şansı yok. Borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye şu anda borç batağında çırpınıyor. Bu sistem içinde çözüm yok. Çetin bir dönem bizi bekliyor. Bundan korkmuyoruz. Türkiye'nin krize çözümü var. Bu kriz nasıl olsa gelecekti. Bu krizden Türkiye büyük çözümlerle çıkacak. Bir anlamda kriz Türkiye için bir fırsat" dedi.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göer Perinçek'in krizin çözümü için dikkat çeken önerileri şöyle:

'İRAN'DAN UCUZ MAZOT, BENZİN İTHAL ETMEK MÜMKÜN'

"Türkiye'nin İran'dan çok ucuz mazot, benzin ithal etmesi mümkün. İçeride küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. Ara malları Türkiye'de üreteceğiz. Dışarıdan otomobil ithaline son vereceğiz. Yerli otomobil sanayisini destekleyeceğiz. Sadakaya ayrılan kaynakları üretime yönlendireceğiz. İnsanlara iş, ücret vereceğiz. Çin'in 4 trilyon dolar gibi çok büyük bir rezervi var. Bunun 200-300 milyar dolarının Türkiye'de yatırıma sunulmasını olanaklı buluyoruz."