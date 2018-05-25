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Doğu Perinçek'ten Demirtaş'a cevap: Tek bir çıkış yolunuz var

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 18:10 | Son Güncelleme

İki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile Doğu Perinçek arasındaki söz düellosu twitter'da devam ediyor. Demirtaş'ın "HDP'yi kendimiz kapatacağız" açıklamasına cevap veren Perinçek "HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması, HDP'ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi'ne katılmasıdır" dedi.

Doğu Perinçek'ten Demirtaş'a cevap: Tek bir çıkış yolunuz var

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'yi kapatacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e twitter'dan cevap vererek "Ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız" dedi.

PERİNÇEK'İN CEVABI GECİKMEDİ

Perinçek ise, cevabını yine twitter'dan verdi. 3 mesajlık bir cevap yayınlayan Perinçek, "tek çıkış yolunuz, tüm HDP üyelerinin Vatan Partisi'ne geçmesidir" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in, Selahattin Demirtaş'ı doğrudan etiketleyerek verdiği cevap:

"KANDİL'E BEYAZ BAYRAK ÇEKTİRECEĞİZ"

Mehmetçiğe kurşun sıkma, Aybüke öğretmenleri katletme, toprağımıza mayın döşeme özgürlüğü yok. Her durumda Türkiye'nin geleceğinde HDP yok.

HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP'yi ABD, İsrail ve PKK kurdu. Onlara güvenmekten vazgeçin sizi kurtaramazlar. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz.

HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması, HDP'ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi'ne katılmasıdır. Türk de biziz Kürt de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz!

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam dogru söyluyor
HELAL OLSUN PERİNÇEK'E SEVMEM AMMA BAZAN NAHINA MIHINA ÖYLE DOĞRU KELAMLAR EDİYOR Kİ ADAMI SEVESİM GELİYOR.BU SÖZLERİ HER LİDER HAYKIRAMAZ.ADAMMIŞSIN PERİNÇEK.
buda kendi dünyasında yaşıyor işte
Türkiye'nin en karanlık adamı, en karanlık zamanlarda gün yüzüne çıktı ve sözde ışık dağıtacak. Kimlere kaldık..
Türkiyede 2 parti var HDP ve diğerleri Allah HDP yi korusun
yürü be kim tutar seni. herkes atıyor sen mi eksik kacaksın. şatlaaat ya habibi şatlat..
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