Doğu Perinçek'ten Demirtaş'a cevap: Tek bir çıkış yolunuz var

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde HDP'yi kapatacağını söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e twitter'dan cevap vererek "Ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız" dedi.
Perinçek ise, cevabını yine twitter'dan verdi. 3 mesajlık bir cevap yayınlayan Perinçek, "tek çıkış yolunuz, tüm HDP üyelerinin Vatan Partisi'ne geçmesidir" dedi.
İşte Doğu Perinçek'in, Selahattin Demirtaş'ı doğrudan etiketleyerek verdiği cevap:
Mehmetçiğe kurşun sıkma, Aybüke öğretmenleri katletme, toprağımıza mayın döşeme özgürlüğü yok. Her durumda Türkiye'nin geleceğinde HDP yok.
HDP'yi siz kurmadınız ki siz kapatasınız. HDP'yi ABD, İsrail ve PKK kurdu. Onlara güvenmekten vazgeçin sizi kurtaramazlar. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz.
HDP için tek çıkış yolu kendisini dağıtması, HDP'ye üye olan bütün vatandaşlarımızın Vatan Partisi'ne katılmasıdır. Türk de biziz Kürt de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz!
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