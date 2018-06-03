Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Muharrem İnce'yi Twitter üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi.
Perinçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Muharrem İnce, “apoletlerini sökeceğim” diyerek Türk Ordusu’nun kahraman komutanı Metin Temel’e PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor.
İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir. Kendisinin cumhurbaşkanı olma şansı sıfırdır. Kaldı ki cumhurbaşkanının dahi apolet sökme yetkisi yoktur. İnce, hukuku bilmiyor ve hukuku ayaklar altına alıyor. Türkiye, Vatan Savaşı veriyor. Vatan Savaşı’nın komutanları ABD, PKK ve FETÖ’nün hedefidir. İnce, ABD ve piyonlarıyla birlikte Türk Ordusu’na psikolojik savaş yürütüyor.
Muharrem İnce, “apoletlerini sökeceğim” diyerek Türk Ordusu’nun kahraman komutanı Metin Temel’e PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 2 Haziran 2018
İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki göstermişti. İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" demişti.
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