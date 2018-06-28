Doğu ve Güneydoğu'daki MHP oylarında dikkat çeken artış

MHP seçimlerin sürpriz partisi olmayı başardı. İYİ Parti’nin kurulmasıyla kadrolarının önemli bir bölümünü yitiren MHP, tüm olumsuzluklara rağmen ülke genelinde 5 milyon 564 bin 514 seçmenin tercihi ile yüzde 11.1 oy alarak herkesi şaşırttı. MHP’nin en büyük sürpriz yaptığı yerler ise Doğu ve Güneydoğu kentleri oldu.
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ÇUKURCA'DA 3. PARTİ
Milliyet'in haberine göre, Çukurca’da yüzde 11.3 oy alan MHP bu ilçede 3. parti olarak büyük bir şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde yüzde 48.8’lik oy oranıyla birinci çıkan MHP, Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde ise yüzde 8.5 oy almayı başardı. MHP, Şırnak’ta oy oranını yüzde 1.4’ten yüzde 4 çıkardı.
Ege ve Akdeniz’de oy kaybı yaşayan parti, buna karşın Hakkâri’de oylarını yüzde 2.3, Şanlıurfa’da 6.6, Bingöl’de 4.1, Tunceli’de 3.1, Van’da yüzde 2, Şırnak’ta 2.8, Adıyaman’da 6.2, Iğdır’da da yüzde 11.2 artırmayı başardı. Şırnak Uludere’de bir önceki seçimde yüzde 1.6 oy alan MHP’nin 24 Haziran’daki oyları neredeyse 3’e katlanarak yüzde 4.4’e ulaştı. Beytüşşebab’ta 2015 yılında yüzde 2 olan MHP oyları son seçimde 3.5 kat artarak yüzde 7.9 gibi beklenmedik bir orana ulaştı. Çemişgezek ilçesinde ise bir önceki seçim yüzde 5.6 oy alan MHP, 24 Haziran’da oyların yüzde 11.6’sını topladı. Nazimiye ilçesinde, geçmiş dönemde 1.3 oy alan MHP oyları 6 kat artarak yüzde 7’ye çıktı. Hozat’ta ise 2.3’lük oran 4.9 seviyesine ulaştı. Ağrı Taşlıçay’da yüzde 2.7 olan MHP oyları geçtiğimiz Pazar günü yüzde 6.1’e çıktı. Tutak’ta bir önceki seçim yüzde 3.2 oy toplayan MHP, son seçimde oyların 5.9’unu almayı başardı.
'YENİ NESİL KAVGA İSTEMİYOR'
MHP Hakkâri İl Başkanı Fatih Özbek de, Hakkâri’de oy oranını 3’e katlayan MHP’nin bölgedeki oy artışını şöyle değerlendirdi: “Güneydoğu’da aday profili çok önemli. Bölge genelinde aşiretlerin oy dağılımında önemli etkisi oluyor. Ancak MHP’deki oy artışının tek nedeni bununla alakalı değil. Hakkari’de halkla kaynaştık. Halk MHP’nin ırkçılık, ayrımcılık yapmadığını, her kapıyı çaldığını gördü. Parti yetkilileri şehre gelip vatandaşla temas etmesi de oy oranlarına yansıdı. Hakkari’nin ilçe olmasına karşı genel başkanımızın tavrı halkın sempatisini kazandı. Bir önceki seçim 1300 oy aldığımız kentte 6 bin oya çıkmak azımsanmayacak bir başarı. Ak Parti, Cumhur ittifakı sayesinde buradan bir vekil çıkarabildi. Üstelik HDP’nin kalesi olarak bilinen bir şehirden söz ediyoruz. Gün gelecek MHP Hakkari’den milletvekili çıkaracak. Güneydoğu’da halk hendek olaylarından örgüt baskısından bıktı usandı. Birçok insanını dükkanı kapandı, huzur ortamı bozuldu. Hakkari 81 vilayet içerisinde en genç nüfusa sahip olan yerleşim yeri. Yeni nesil kavga, gürültü istemiyor. Hakkâri’nin hiçbir köy ve mezrasında sıfır oy almadık. Bu çok önemli bir başarı.”
'TEŞKİLAT KURDUK, ÇALIŞTIK'
Güneydoğu’daki oy patlamasını Milliyet’e değerlendiren MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Geçmişte terör olayların nedeniyle birçok ilçede teşkilat açamadığımız için oy alamıyorduk. Son yıllarda Güneydoğu’nun her ilçesinde teşkilatlarımızı kurup, aktif olarak çalışmalara başladık. Teşkilat yöneticilerinin neredeyse tamamı Ülkü Ocakları’ndan yetişen bölge insanı. Bu arkadaşlarımız bölgede özveriyle çalışıyorlar. Bazı bölgelerdeki oy artışında aşiret etkisi olsa da, MHP’ye yönelen blok oy yok. Ferdi oy alıyoruz. Özellikle Diyarbakır’da ‘Asla oy çıkmaz’ denilen köylerden bile oy almayı başardık. Geçmişte HDP’ye oy verip, MHP’ye yönelen insanlar da azımsanmayacak oranda. Diyarbakır’da tüm köylere giderek oy istedik. Neredeyse her köyden 2, 3 tane bile olsa oy çıktı. Teşkilatlarımız bu şekilde çalışmaya devam ederse, önümüzdeki seçimlerde Güneydoğu’dan çok sayıda vekili Meclis’e yollarız. Eskiden polis, asker lojmanlarından oy çıkarken, artık köylerden de oy çıkıyor” dedi.
TÜRKİYE REKORU HARRAN'DA
İlginç sonuçlardan biri de Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nden çıktı. Bir önceki seçimde yüzde 4.8 olan MHP oyları yüzde 25.8 oldu. Ceylanpınar’da ise 2.1’lik MHP oyları yüzde 7.3’e yükseldi. MHP Türkiye genelinde en yüksek oy oranına ise Harran’da ulaştı yüzde 14.8 olan MHP oyları 24 Haziran’da yüzde 48.88’e ulaştı. AK Parti ise MHP’den sadece 9 oy az alarak yüzde 48.85’de kaldı. Sürpriz oy artışı olan kentler arasında Bingöl de dikkati çekti. MHP’nin oy oranı yüzde 1.8’den yüzde 5.8’e çıktı. Genç İlçesi’nde ise oy oranı yüzde 1.2’den 9.9’luk orana ulaştı ve MHP oyları 9 kat arttı. Bingöl Kiğı’da yüzde 7.9, Solhan’da 5.3, Yedisu’da yüzde 6 oy alan MHP bu bölgelerde oy oranını 3, 4 kat arttırmayı başardı.
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