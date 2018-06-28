Doğu ve Güneydoğu'daki MHP oylarında dikkat çeken artış

MHP seçimlerin sürpriz partisi olmayı başardı. İYİ Parti’nin kurulmasıyla kadrolarının önemli bir bölümünü yitiren MHP, tüm olumsuzluklara rağmen ülke genelinde 5 milyon 564 bin 514 seçmenin tercihi ile yüzde 11.1 oy alarak herkesi şaşırttı. MHP’nin en büyük sürpriz yaptığı yerler ise Doğu ve Güneydoğu kentleri oldu.

d

ÇUKURCA'DA 3. PARTİ



Milliyet'in haberine göre, Çukurca’da yüzde 11.3 oy alan MHP bu ilçede 3. parti olarak büyük bir şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde yüzde 48.8’lik oy oranıyla birinci çıkan MHP, Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde ise yüzde 8.5 oy almayı başardı. MHP, Şırnak’ta oy oranını yüzde 1.4’ten yüzde 4 çıkardı.

Ege ve Akdeniz’de oy kaybı yaşayan parti, buna karşın Hakkâri’de oylarını yüzde 2.3, Şanlıurfa’da 6.6, Bingöl’de 4.1, Tunceli’de 3.1, Van’da yüzde 2, Şırnak’ta 2.8, Adıyaman’da 6.2, Iğdır’da da yüzde 11.2 artırmayı başardı. Şırnak Uludere’de bir önceki seçimde yüzde 1.6 oy alan MHP’nin 24 Haziran’daki oyları neredeyse 3’e katlanarak yüzde 4.4’e ulaştı. Beytüşşebab’ta 2015 yılında yüzde 2 olan MHP oyları son seçimde 3.5 kat artarak yüzde 7.9 gibi beklenmedik bir orana ulaştı. Çemişgezek ilçesinde ise bir önceki seçim yüzde 5.6 oy alan MHP, 24 Haziran’da oyların yüzde 11.6’sını topladı. Nazimiye ilçesinde, geçmiş dönemde 1.3 oy alan MHP oyları 6 kat artarak yüzde 7’ye çıktı. Hozat’ta ise 2.3’lük oran 4.9 seviyesine ulaştı. Ağrı Taşlıçay’da yüzde 2.7 olan MHP oyları geçtiğimiz Pazar günü yüzde 6.1’e çıktı. Tutak’ta bir önceki seçim yüzde 3.2 oy toplayan MHP, son seçimde oyların 5.9’unu almayı başardı.