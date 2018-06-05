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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, FETÖ elebaşı Gülen'e 'Sayın' dedi

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 08:36 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Habertürk canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'den 'Sayın' diye bahsetti.

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce FETÖ elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini kullandı. Uysal, 15 Temmuz sonrası "Gülen'in suçu varsa" hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE DE "SAYIN" DEMİŞTİ

Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri’de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya’da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fettullah Gülen’e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz” açıklamasını yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
akpliler de muhterem hoca efendi diyordu
@ismail_1982_fsclk BRE BEYİNSİZ O SÖZLER HAİNLİKLERİNİ BİLMEDEN ÖNCEYDİ,BU CEMAAT 50 YILDIR BU ÜLKEDE,YENİ TÜREMEDİ,BÜTÜN TÜRKİYENİN BUNLARA SEMPATİSİ VARDI,SEN ŞİMDİ ÇIKIP,HALA BUNLARA TERÖRİST OLDUĞU HALDE METHİYE DÜZENLERLE BİR TUTUYORSUN,ÖYLEYSE,96 YILINDA AÇ İZLE MERAL HANIM NELER SÖYLEMİŞ BU CEMAAT HAKINDA,SİZİN İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ÇAKALLIK.
Şimdi şurada akp'lilerin 2012 lerde ona neler dediğini söyleyebilecek şerefli bir akp'li var mı?
@mimarbey E diyorsun işte 2012 yılı,uçuk beyinli hala aynı şeyleri papağan gibi yazan soytarılar,bunlar ne zaman terörist ilan edildi,ondan öncesini bunların ne mal olduğunu bu ülkede bilen varmı,bilse bile,birşey yapabilen olmuşmu 50 yıldır.
biz ,sayın öcalan larida duyduk, sila hasreti çeken ler icin diyaloglarin mimari degerli hoca efendi diyenleride duyduk. eeee nolmus,suçsa diğer lerini soyleyenleride dile getirin... hakkaniyet olsun
apoya sayın dediler oda terörist bülent arınç nerde muhterem hoca efendi göz yaşlarınızı unutmadık dön bitsin bu hasret diyeni unutmadık TAMAM
vay be sen de demekki fetöcüsün.oyların gitti
feto nun partisi olduğu iyice ayyuka çıktı chp feto saadet nasıl bir buluşma bu ittifaka atılacak tokat osmanlı tokatı olacaktır
KAÇIRMIŞ İŞTE ... ALLAH SÖYLETİYOR... BÖYLE DEMEYE ALIŞMIŞ AĞZI BİRKERE.... FETÖCÜ ARAYANLAR ... BAKSINLAR.
Ağız alışkanlığıyla ağzından kaçmış olabilir. Asker den dönünce belli bir süre herkese komutanım dememiz gibi bir şey. Dikkat etmeliymiş bence, hassas bir konu
Tayyip de katil ve Terörist başına Sayın öcalan aldığı kellelerin hesabını veriyor demişti.Dürüste itibar edilmeyen ülkemizde, saygıyı hak etmeyen, çıkarcı, hırsız, hain ve yalancılara sayın sayın, soysuzlara soylu, cibilliyetsizlere de asil muamelesi yapılarak yüceltilmeye çalışılıyor.
Hacı hacıyı bulur Mekke’de,hoca hocayı bulur camide,fetöcü fetöcüyü bulur Milet ittifakında.
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