DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, FETÖ elebaşı Gülen'e 'Sayın' dedi

Millet ittifakı çatısı altında seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce FETÖ elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini kullandı. Uysal, 15 Temmuz sonrası "Gülen'in suçu varsa" hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE DE "SAYIN" DEMİŞTİ



Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri’de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya’da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fettullah Gülen’e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz” açıklamasını yapmıştı.



