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DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime katılamaz kararı aldığı DSP , 24 Haziran seçimleriyle ilgili kararını verdi. Son dakika habere göre DSP, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nı destekleyecek.

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Demokratik Sol Parti'den (DSP) 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleriyle ilgili açıklama geldi. -DSP Başkanlık Kurulu’nca dün yayınlanan bildiride, “Demokratik Sol Parti’ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP’nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı’na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir” denildi.

Oy verme günü mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği de belirtilen bildiride, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP’li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları da istendi.

Bildiride, DSP’nin seçimlere girmesinin YSK tarafından “tam kanunsuzluk haliyle” engellendiği de savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulduğu da belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
topunux birleşin hepimiz gelin 1 adam etmiyceksiniz
aman eksik kalmayın hacı hacıyı mekkede sizde anladınız işte 5dkkada bulursunuz. :)) hepiniz birleşin ne yazar.
@optimus_42 Herkes birleşse 1 cahili yenemez doğru diyorsun.
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize duyulan öfke AKŞENER i cumhurbaşkanı MİLLET ittifakını zillete zulme adaletsizliğe ayrışmaci ve kutuplastirmaci diktatörlüğe karşı galip getirecek diktatörlük hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize duyulan öfke AKŞENER i cumhurbaşkanı MİLLET ittifakını zillete zulme adaletsizliğe ayrışmaci ve kutuplastirmaci diktatörlüğe karşı galip getirecek diktatörlük hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!.
Sen varya tam bir fetöcüsün takılmış plak gibi, marul aplan önceden neydiki şimdi bişey olsun
Sen varya tam bir fetöcüsün takılmış plak gibi, marul aplan önceden neydiki şimdi bişey olsun
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsize duyulan öfke AKŞENER i cumhurbaşkanı MİLLET ittifakını zillete zulme adaletsizliğe ayrışmaci ve kutuplastirmaci diktatörlüğe karşı galip getirecek diktatörlük hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak!.
MİLLET İTTİFAKI MİLLET İÇİNDİR; CUMHUR İTTİFAKI KENDİLERİ İÇİNDİR
Aynı kenefin boku her ikiside...
şu ülkeyi imf köle yapan benim emekli hakımı bile gasp eden dsp mi normal benim emeklilik hakımı bunlar ülkeyi soydular diye gasbetiler hergün lanet ediyorum
@erdoganpolat34 80 yıllık CHP ve Koalisyon dönemi : Dış borç = 80 milyar dolar. 16 yıllık AKP dönemi : dış borç 430 milyar dolar. 5 milyon mülteci. 1 doların 4.5 lira olduğu batmış bir ekonomi. ülkeyi köle yapanlar kim belli.
helal olsun herkes gücün yanında yer alabilir ama ne pahasına olursa olsun haksızlığın adaletsizliğin karşısında dik durmak yürek ister.işte bu yüzden omurgasızsın bahçeli...
ECEVİT SAĞ OLSA AYNISINI YAPARDI
millet için
dsp o kim laaa onlar sayın ECEVİT'ten sonra yok oldular çünkü değerlerine sahip çıkamadılar dyp anap dsp sp bunlar değerlerine asla sahip çıkamayan partilerdi
Hesap soracaklar bu seçimde kendi hesabını verecekler AKP önderliğinde ittifak galip gelecektir.
Vah vah vaaaaaah.... gözlerim yaşardı, artık kesin kes CHP iktidar oldu.Ecevitin ölümünden sonra DSP bünyesinde kalan 100 milyon TL.nin üstüne bir devlet yardımından kalan para için bugüne kadar partide acayip sinema filimleri çevirildi,aynı husus Refah parti kalıntılarındada mevcut, Erbakanın çocukları birbirlerine savaş açtılar,ey ahali sağcı solcu ,dinci,ateist hiç farketmez herkesin hesabı kitabı seni dizmek.Günümüzde dizme işini dinciler becermekle meşguller, epey ileri gitmiş vaziyetteler,her cuma caminin önünde ne kadar müslüman becerdiklerini anlatıyorlar.
EN BAŞINDAN BERİ YAPACAĞINI ŞİMDİMİ YAPIYOR ZATEN NİYE AYRI İSE CHP DEN TÜM SOL TARAFLARA SAĞ TARAFLAR NEDEN AYRSINIZ HEPİNİZ BİRLEŞSENİZ OLMUYORMU KOLTUKMU GİDİYOR PARALARMI AZ OLUYOR.????
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