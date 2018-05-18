DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Demokratik Sol Parti'den (DSP) 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleriyle ilgili açıklama geldi. -DSP Başkanlık Kurulu’nca dün yayınlanan bildiride, “Demokratik Sol Parti’ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP’nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı’na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir” denildi.
Oy verme günü mutlaka sandığa gidilmesi gerektiği de belirtilen bildiride, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP’li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları da istendi.
Bildiride, DSP’nin seçimlere girmesinin YSK tarafından “tam kanunsuzluk haliyle” engellendiği de savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulduğu da belirtildi.
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