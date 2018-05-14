Ege'de İYİ Parti'nin oyları CHP'ye mi geçiyor?

Ege'de CHP'den İYİ Parti'ye geçtiği ifade edilen oylarla ilgili olarak yeni bir görüş ortaya atıldı. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, CHP kaynaklarından aldığı bilgiyi aktararak, söz konusu oyların yeniden CHP'ye dönmeye başladığının görüldüğünü söyledi.

"EGE VE TRAKYA'DA YENİDEN BİR YÜKSELME VAR"



Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muharrem İnce’nin aday olmasının CHP tabanını konsolide ettiği kesin. Bu da muğlaklık nedeniyle İYİ Parti’ye giden oyların bir kısmının CHP’ye dönmesine sebep oldu gibi görünüyor. CHP’nin içinden kaynaklarım son birkaç günlük araştırmalara bakıldığında Ege ve Trakya’da yeniden bir yükselme olduğunu söylüyorlar. Bunun sebebi olarak da muhacirlik boyutunu gösteriyorlar. İnce’nin göçmen kökeni, Akşener’e gidecek görünen akışın önünü kesmiş. Meral Hanım’ın Muharrem Bey’e bu nezaketsiz yanıtının bir sebebi de İnce’ye karşı kaybettiği oylar karşısında duyduğu telaş olabilir.

Milliyetçi-Kemalist oylarda da bir yükselme olduğu bilgisi kulağıma geliyor. CHP’de yaşanan belirsizlik, bu oyları İYİ Parti’ye kanalize ediyordu. Şimdi partinin kendi çizgisine uyumlu bir aday çıkarmasıyla yeniden CHP seçmeninin partisine döndüğü söyleniyor. Halbuki bir hafta öncesine kadar İYİ Parti yüzde 5 kadar oyu CHP’den alıyor görünüyordu. İnce ile birlikte laik ve Atatürkçü taban yeniden birleşiyor.

