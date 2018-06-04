Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bakanlar Kurulumuz gündemindeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirdi. Seçim süreci ele alındı. Güven ortamı içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için yapılan çalışmalar alınan tedbirler gözden geçirildi. Seçim süreci demokratik ortamda geçmektedir.

Türkiye seçim tecrübesini çok yaşamış bir ülkedir. Siyasi parti ve adaylarımız da bu ortama sahipler. Her türlü tedbir alındı.

Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 Haziran'da ödenecek. Bağkur, Memur emeklileri ikramiyeleri 7 Haziran'da alacak. SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.



