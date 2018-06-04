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Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Bozdağ, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini de açıkladı.

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bakanlar Kurulumuz gündemindeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirdi. Seçim süreci ele alındı. Güven ortamı içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için yapılan çalışmalar alınan tedbirler gözden geçirildi. Seçim süreci demokratik ortamda geçmektedir.

Türkiye seçim tecrübesini çok yaşamış bir ülkedir. Siyasi parti ve adaylarımız da bu ortama sahipler. Her türlü tedbir alındı.

Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8 Haziran'da ödenecek. Bağkur, Memur emeklileri ikramiyeleri 7 Haziran'da alacak. SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah hükümet ve devletimizden razı olsun. TEŞEKKÜRLER TÜRKİYEM
Suriye liler her ay alıyor 2 maaş az bile
chp 1500 verecekti bu ahmaklar 1000 tl ye seviniyor
keske heryıl secim olsa secim doneminde birbirine veren verene..
hani bedelli?
SAKIN HA SAKIN YEMEYİN O PARAYI YUTUN DİYE DEĞİL TUTUN DİYE VERİLİYOR SEÇİMDEN SONRA KAT KAT GERİ ALACAKLAR
EEEEE SEÇİMDEN SONRA KAÇ KATINI GERİ ALACAKLAR GÖRECEĞİZ
paraniz batsin.pislikler.
bekir bey hemen öde dolar düşüyor dolar alacak babam
kandila haber ediliyor biz geleceğiz diye
ilk seferde bu kadar zorlandılar. diğerlerini nasıl vercekler.??????
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