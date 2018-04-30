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Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası konuştu. Emeklilere ikramiye müjdesi veren Başbakan Yıldırım, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi tüm emekli, gazi ve şehit yakınlarına ikramiye verileceğini açıkladı. Peki emekliler ne kadar ikramiye alacak? İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Emekliler ne kadar ikramiye alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası müjdelerle dolu bir ekonomik paket açıkladı. Borç yapılandırmasından imar barışına, öğrenci affından çay fiyatlarına kadar pek çok müjde veren Yıldırım'ın açıklamasında en çok dikkat çeken maddelerden biri de, emekli, gazi ve şehit yakınlarına getirilen ikarmiye imkanı oldu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başbakan Yıldırım, emekliler ne kadar ikramiye alacak ve emeklilere ne zaman ikramiye ödenecek konularına ise şöyle açıklık getirdi:

Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Emekli olmadan aylık bağlanan gazi, şehit yakınları ve korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan aylık bağlananlar. Yani devletten emeklilik dışında maaş alanlar. Bunlara her yıl Ramazan ve ve Kurban Bayramları öncesi ikramiye verilecek.

EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

İkramiyeler iki bayram öncesi de biner lira. Hayırlı uğurlu olsun emklilerimiz her şeyin en güzeline layık. Hükümet olarak var gücümüzle çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bütün bunların hesabını kitabını yaptık, oturduk karar verdik.

Meclise bugün itibariyle bu kanun tasarısını iletmiş bulunuyoruz.

İKRAMİYE 2018 RAMAZAN BAYRAMINA YETİŞECEK Mİ?

Başbakan'ın kanun tasarısının komisyona gönderildiğini açıklaması, düzenlemenin 2018 Ramazan Bayramı'na da yetişebileceği anlamına geliyor.

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