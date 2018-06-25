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Meclis'in en genç milletvekili kim?

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesinin ardından partilerin listesinde yer alan genç adaylar arasından 22 yaşındaki Rümeysa Kadak seçilerek Meclis'e giren isim oldu.

Meclis'in en genç milletvekili kim?

AK Parti listesindeki genç adaylardan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyor.

rümeysa

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