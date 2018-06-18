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Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde 1 oyu bile sokağa atma lüksü olmadığını belirten enerji Bakanı Albayrak, "'Bir deneyelim bakalım, sıkıldık.' diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Irak ve Suriye'de 15 senede 2 milyon kişi öldü" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul İmes Sanayi Sitesi'nde bir otelde düzenlenen Ümraniye İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken ülkenin çok kritik bir virajın eşiğinde olduğunu söyledi.

"BU ÜLKE BELİRSİZLİĞİ HAK ETMİYOR?"

Türk milletinin 80'lerde kalan 'o ne veriyorsa bir fazlası' söylemlerini, altı boş vaatleri ve istismarı hak etmediğine işaret eden Albayrak, "Bu millet belirsizliği hak etmiyor. Düne dönüşü, kazanımları kaybetmeyi istemiyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini istiyor. 24 Haziran, işte bu hedefin en kritik virajı." ifadelerini kullandı.

"MACERA ARAYANLAR GÜNEY SINIRIMIZA BAKSIN"

Bakan Albayrak, "hayal satanların hayalinin bir ay içinde eridiğini" belirterek "Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Sokağa atacak, maceraya gidecek bir oyun bile olmaması lazım. 'Bir deneyelim bakalım, sıkıldık.' diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkındın? Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Şaka değil, 15 sene içinde kapı komşumuz Suriye ve Irak'ta iki milyondan fazla insan öldü, 10 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü." değerlendirmesinde bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 24 haziran seçim 2018 uyarı Suriye ırak

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
Açıkça tehdit etmiş sonunuz ora gibi olur demek istiyor, gereği yapılması lazım eğer yargı adaletli çalışıyorsa.
@yunusemre4234 tekrarlanan seçimler de ne yaptılar tehdit etmedi mi baş çalan bana vermezseniz oyunu kaos olur terör olur demedi mi ? sahibi ney ki finosu ne olsun
gürültü yapmayın kuru kalabalıklar
biktik artik damatlardan enistelerden dunurlerden koca ulke bunlarin agizlarina bakiyoruz, yeter be dusun bu milletin sirtindan...
@soner_1970_gyfug kesss kuru kalabalık
Senide Mülteci yapar bu millet merak etme ?
ah zavallı başına geleceklerden habersiz
Tehdit mi bu şimdi ne ??
yalnız unuttuğun bir şey var bakan bey. Onlar arap biz Türküz
Iktidarda AKP kalırsa Suriye gibi oluruz. Olmaya da başladık.
tehdit ha. bir bakan düşününki halkını tehdit ediyor. yazık. damat Ferit akıllı ol
türkiye macera aramıyor evlatlarının gelecegini arıyor bu yüzden tamam diyoruz
He yani soymaya devam doymadik diyosun.Fetosla imam gayri meşru nikahinizdan az daha başımıza gelmeyen kalmıyordu.Damada bak sen yahu.
bu korku size yeter demekki cidden akpnin durumu vahim
Sayın bakan neyi kastettin acaba ? Ne zaman dan beridir seçime gidip yeni bir lider seçmek macera aramak oldu ? 4,5 milyon suriyeli'yi ülkemize getiren Ak partidir. Suriye savaşında bölgeyi arap aşiretlerine amerika ve irana aça ak partidir. dolar karşılığında ev satıp toprak satıp vatandaşlık verdiren ak partidir. dolar 4,75 lira tüm sebebi ohal ve ak partidir. ülkede satılık fabrika bırakmadınız bırakın da millet hür iradesi kullanıp sandığa gitsin bir yerlerde bombalar patlatıp milleti tehdit etmeyi bırakın artık erdoğan yaşlandı oyumu muharrem ince ye vereceğim tehditleriniz vız gelir
Bence macera arayanlar isviçre’ye bakar macera aramayanlar suriye,ırak,afganistan’a bakar çünkü zihniyetiniz arap kültürü
makamından mı olacaksın
Aleni tehdit reziller Suriye'de bopçuyuz diye diye kan döktünüz sizin dilinizden kin nefret kan eksik olmuyor
evet yeni Osmanlı babadan ogula damada geçiş süreci
Hep korku hep korku sayenizde Suriye olduk zaten
Bir Hasan Tahsin Ruhu taşıyan yok mu lan bu Ülkede Bu soysuzların tehtidine karşı!.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@yankessd kess bee, halk egemenliği ile seçilmiş iktidarla nasıl konuşuyorsun senn? kimsiniz bee siz?
@aydnmurat Sen kimsin ki ? Uslubün insanlık kaliteni aydınlatıyor vah ki vah yazık
Bu ülke sizin gibi yobazlara rağmen bu kadar hırsızlık yolsuzluk ranta rağmen ayaktaysa daha birşey olmaz.TAMAM
İç savaş çıkarırsınız sizden beklerim
Hiç bir oyumuzu sokağa atmayacağız. Çağdaş insan Muharrem İnce'ye atacağız. Endişeniz olmasın.
Şunun söylediğine bak hele sen kimsin ya koskoca Türkiye cumhuriyeti size mi kaldı ömür boyu seçmen ne derse o! Seçmen size gidin dersw gideceksiniz yok macera yok bilmem ne aklını kendin sakla
mecburmuyuz sizi seçmeye hergün yüzünüzü görmeye o makamlar babanızın çiftliğimi inin aşağı görende padişah zannedecek. ne o maho ağa gibi valla köyü sataram haaaaa diyo
ne macerası sayın bakanım daha uzaya duble yol yapacağız ayıp ettin ölürüz de bırakmayız sizi o nasıl laf öyle ...
bu adamin yuzunde gizli olan o alayci bakislarini sevmiyorum. sivil vatandas olduklarinda ne olacak acaba?
Vay vay vay adamın biti kanlanmış, seviyesizliğine ve nereden geldiğine bakmadan bir de açıkça milleti tehdit ediyor. Damat olmasaydın bugün bir hiçtin. Sen kimsin be çapsız?
iç güveysi yat kalk reise dua et sen ömrün boyunca bırak bakanlığı vekilliği bile rüyanda bile göremezdin ağzı olan konuşuyor
Bakan lafı koydu. Helal olsun sayın bakan siz ailece bakan, başbakan, Cumhurbaşkanı olun. Biz de atama istiyoruz diyelim Reis,Kılıcdaroğlu sizi atar desin bide sizlere oy verelim öyle mi başka kapıya...
pacoz surıyeyı sız karıstırdnız bu sayede gundem yaratıp götü kurtardınız kötü de ols agelen surıyelıler memelektın ekonomısnı hızlandırdı onalr olmasaydı antepdekı baacılardakı etegı kokmus teyzleer dandık bodrum katlrnı nasıl kıray averıcektı sımdı gıtseler götünüz üç bucuk atar memelektın ekonomısı coker laz hacı teyzeler dandık daırelernı kıraya veremez
Isine gelmedi dimi gozun icisleri bakanliginda ama hevesin kursaginda kalacak
bunlar son cirpinislariniz kuyruk govdeye uzun geldi. üstadinizin yaninada kacamassiniz bakalim ne yapacaksiniz.
yorum yazan ahmaklar sizin eleştirdiğiniz berat albayrak ve diğer akpliler ülke karışsa bir avuç otları yanmaz yine olan size bize olur inceye akşenerde kaypak kemala güvenenler dünyanın kaç bucak olduğunu görürsünüz adam doğru söylemiş suriya gibi karışsak berat bey gider yurtdışına ağa paşa gibi yaşar sizlerde bizlerde burada ne bok yeriz onu anlatmaya çalışıyor ama sizin gibi mallar inatla anlamak istemiyor tek lider var oda recep tayyip erdoğan gerisi hikaye ahmak sürüsü
evet akpartiyi destekleyenler lütfen bu kişinin söylediklerini okuyun ondan sonra bir daha oy vermeye kalkışın bu partiye ne demek güney sınırına bakın değişiklik istemek herkesin hakkı biz gelmezsek sonunuz öyle olur diyerek göz korkutuyorlar biz Türkleri korkutamatacaklarını 24 haziranda sandıkta gösterin ve devirelim şunları anlayın artık bunları cahiliyetlerini koskoca bir bakan halkını tehdit edermi halkının refanı düşünen böyle der mi
Senin gibiler de mülteci olur başka ülkelere göç eder bay bakan
senin sonun ne olur acaba damat
kimden mi sıkıldık sakami yapıyor bu tabi ki sizden sıkıldık yalan düzenden baskıdan herşeyin özden sıkıldık birde tehdit ediyorlar şunlara bak ya Osmanlı yikilali baya baya oldu biz ileriye gitmek istiyoruz geriye değil artık gereğini yapın ve inin o koltuklarınizdan babalarımızın koltuğu değil orası nasıl verdiyse alır bu halk geri
Her memlekette abuk subuk insanların olduğu gibi aklı başında memleketin i seven güzel insanlarda vardır bakan merak etmesin reis yine başkan dır
saddamin damadı takim yenilince milli takım oyuncularını falakaya yatirmisti.
albayrak haklı sonumuzun surıye gıbı olması muhtemel ama seni ıstemıyorum albayrak cok lakayıtsın...
RESMEN TEHDİT EDİYOR ALLAH BUNLARIN ELİNE DÜŞÜRMESİN MÜSLÜMANIZ DİYORLAR BİRDE İNSANLARI MÜSLÜMANLIKTAN SOĞUTTUNUZ
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