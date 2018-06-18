Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul İmes Sanayi Sitesi'nde bir otelde düzenlenen Ümraniye İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken ülkenin çok kritik bir virajın eşiğinde olduğunu söyledi.

"BU ÜLKE BELİRSİZLİĞİ HAK ETMİYOR?"

Türk milletinin 80'lerde kalan 'o ne veriyorsa bir fazlası' söylemlerini, altı boş vaatleri ve istismarı hak etmediğine işaret eden Albayrak, "Bu millet belirsizliği hak etmiyor. Düne dönüşü, kazanımları kaybetmeyi istemiyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini istiyor. 24 Haziran, işte bu hedefin en kritik virajı." ifadelerini kullandı.

"MACERA ARAYANLAR GÜNEY SINIRIMIZA BAKSIN"

Bakan Albayrak, "hayal satanların hayalinin bir ay içinde eridiğini" belirterek "Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Sokağa atacak, maceraya gidecek bir oyun bile olmaması lazım. 'Bir deneyelim bakalım, sıkıldık.' diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkındın? Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Şaka değil, 15 sene içinde kapı komşumuz Suriye ve Irak'ta iki milyondan fazla insan öldü, 10 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü." değerlendirmesinde bulundu.

