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Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fox Haber'in seçim programını sunan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan tepki gösterdi.

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

24 Haziran seçimlerinde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhubaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52'den fazlasını alarak 13. Cumhurbaşkanı olmayı büyük oranda garantiledi.

Erdoğan'ın aldığı yüksek oy oranları sonrası, Beştepe'den Fox Tv'ye tepki geldi. Geçmiş seçimlerde en çok izlenen seçim programlarından birini yapan Fox Tv'de bu gece de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya seçim programının sunucularıydı.

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MARANK'TAN PORTAKAL VE KÜÇÜKKAYA'YA: NABER?

Mustafa Marank sosyal medya hesabından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyerek 'Naber?' yazdı. İsmail Küçükkaya ise 'Hayırlı uğurlu olsun memleketimize' mesajını paylaştı.

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