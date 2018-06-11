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Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde AK Partililere sorduğu Muharrem İnce sorusuna istediği yanıtı alamayınca sinirlenerek "Ne alakası var?" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde AK Partililere seslendi.

SORDUĞU SORUYA İSTEDİĞİ YANITI ALAMAYINCA 'NE ALAKASI VAR' DEDİ

Erdoğan yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, otoyolları anlattığı konuşması sırasında Muharrem İnce'yi kastederek AK Partililere, "Bu çırak anlar mı bu işlerden?" diye sordu. AK Partililerin 'Evet' yanıtı vermesi üzerine Erdoğan "Ne alakası var? Anlamaz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
makarna dan kafalar duman olmuş :))
ince'nin de liderlik vasfı olmadığı anlaşıldı çünkü konuşmalarında hiçbir şey göremiyorum ne konuşuyor anlayamıyorum, sadece aday olmak için aday olmuş biri! konuşmalarında sırf zaman geçsin diye konuşuyor, bir liderlik gerçekten de göremiyorum
@erdem.ismail Aynı Hababam sınıfının müfettiş sahnesine benzemiş hep aynı 5 soruyu sorar :) Hz. Ebubekir, 1453, Anamız, Kanuni Sultan Süleyman, İmparator Neron : Müfettişinde sonunda motor yatak sarıyor ;)
@aydnmurat birşey görebilmen için önce beyninin olması gerekir demekki sende yok kardeşim.
Recep beyin tüm karizma gitti.İnce bunu fena hırpalıyor.
@hsakin68 gezi olaylarında ülkeyi karıştıran m. ince ve destekçilerinden hiçbir şey olmaz!!!
@hsakin68 ince'nin ne dediğinden anlayan var mı?
@aydnmurat Bilime,teknolojiye inanan ve diploması olanlar anlar.Sen fazla zorlama anlayamazsın.
@aydnmurat senin gibi makarna beyin li dışında halk anlıyor
Seçmenleride salak Zaten salak olmazlarsa oraya gelip dinlemezler.
incenin destekcileri gerzek olmada sagda solda onu savunmaz.
@veyselicen asıl salak olan sensin bu millet günü geldiğinde size cevabını verecektir
Ya Ülkenin başının düştüğü hale bakın.Meydan meydan gezip rezil ediyor kendisini
@hsakin68 daha bunlar iyi günleri be güzel kardeşim
meeee demiştir onlar evet değil..
Sesli güldüm,şaşırdım mı HAYIR.
şayet bu haber doğruysa çok komik yahu. ak Parti'nin oy potansiyeli bunlar. vatandaş da muhakeme yeteneği yok. bir şeyi ezberletmisler. ne denirse hep bir ağızdan eveeet diye bagirin
Meeeeee.... Meeeeeee..... Meeeeee!!! herşeye koyun gibi Meeeeee
evet diye bağırmaları evet haklısın anlamında.
@bayroy Tabi canım hatta Evet haklısın muharren anlamaz. O kim oluyor ki. Yol yaptı yol. Köprü yaptı demek istediler de işte biz anlayamadık.
işi gücü yol yaptık demek . başka birşey yapmadınız zaten. sadece yol yaptınız onuda siz yapmadınız. vatandaşın parası ile yaptınız vatandaşa para ile satıyorsunuz.
@kompela2016 konuş konuş ne de olsa boş konuşuyorsun, senin zihniyetinin alayını toplasak RTE nin yaptığı yatırımlardan birinin 1000 de 0,1 ini yapamaz, siz ne konuşuyorsunuz be?
secmeni bu iste birbirlerini anlamiyorlar daha
Kendi Partililerine Allah Söyletti Erdoğan...
Komik oldu :))
O kadar şuursuzca dinliyorlar varın siz düşünün gerisini. Cehalet çok kötü
ahahha şaka gibi
Cevap bana kırpılan bol tüylü bir doğal güzellik nimetini anımsattı
gel de gülme ( HER DEDİĞİNE EVET DİYEN BOŞ TOPLULUKTAN NE BEKLİYORDUN )
Daha dur ne şoklar geçireceksin tayyip efendi. 13 gün var şimdiden başladın operasyon oyunlarına darbe ihtimallerine fakat bu sefer istediğiniz gibi gelişmeler yaşanmayacak emin olun TAMAM mı?
ALLAH söyletmiş:)
şimdi laf söyleyince akpli arkadaşlar alınıyor. sırf kalabalık olsun diye gidiyorsunuz ne söylendiğini bile dinlemiyorsunuz. gel deyince gel git deyince git. yokmu kendinize ait bir görüşünüz.
@ahmeddid kendimize ait bir görüşümüz var elbette...ben şahsen istanbulda eğitim gördüğüm zaman nurettin sözen döneminde günde 1 saat su ya akar yada akmazdı başkan seçildikten sonra 24 saat su akmaya başladı,ümraniye çöplüğü üzerinde öyle bir spor kompleksi kurdu böyle bi çöplükten nasıl böyle bir yer çıkar şaşarsın,haliçte lağım kokusundan duramazdın oradan geçmeye korkardın ve daha niceleri......istanbula bu hizmetleri yapan adama nankörlükmü edelim?
dinlenmiyorsun çekilmiyorsun anlaşılmıyorsun , kitlen bile anlamıyor algılamıyor seni daha ne alaka orada duruyorsun !! yaptığın yollarda yürü akşama kadar ,,
MİLLET ORUÇLU KİMSE DÜZGÜN DİNLEMİYOR ANI REFLESLEN DİYORLAR ASLINDA HABERI YAPABLARDA FARKINDA İŞTE..
MUHARREM İNCE , senden çok daha USTA dır ..!!!
Çıraklık,kalfalık,ustalık.emeklilik kaçınılmazdır.
Komedi gibi
Koyunlar baş kaldırmışlar ''meee meee'' demekten çok sıkılmışlar ters yapmakta da çok haklılar :))
Niğdeliler çok ayıp etmiş, BU ÇIRAK BU İŞLERDEN ANLARMI deyince EVET demişler, olurmu hiç, ANLAMAZ diyecektiniz.
Persilvanyada FETO diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD haburda pkk vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyorum !..
Şimdide Meral'i secimi kazanamayacak gibi gösteriyorlar.inceye oylar gitsin diıye çünkü 2.turda İnceye merale gelen oylar gitmez akp ye gider.tayyıbe zındıkı şimdi bu oyun peşinde. Meral kesinlikle 2.tura cıkar ve tayyıbeyı yer.oyuna gelmeyın.
Yahu bu kadar yanlı haber olmaz be. Yandaş medya dedikleri tam olarak bu işte. Chp'nin yandaşı. Sayın Erdoğan konuşmanın akışına göre, saydığı işlerle Sayın İnce'nin ne alakası var diye soruyor. Ayrıca mitinge katılanların evet dediğine dair bir yansıma da alamadım ben bu videodan. Dürüstlük rica ediyorum. Tarafsızlık rica ediyorum. Buradan size ekmek çıkmaz sözü var ya... işte öyle: buradan size ekmek çıkmaz.
zaten dinleyenler ne konuştuğunu bilmezler :)
yazıklar olsun milleti resmen koyun ettiniz.
hayat çok pahalı
sıcaklık, oruç, cümleyi anlayamama, anlık cevap verme, vs. oluyor böyle şeyler, sonuç olarak bu millet, chp zihniyetinin bir şey yapamayacağını biliyor, ne anlar chp zihniyeti vb. yatırımdan,projeden?
ALLAH SÖYLETİYOR İŞTE BAL GİBİDE ANLAR
İnce korkusu sardı dağları
uzun süredir böyle eğleceli bir seçim olmamıştı hileyle gene akp alır oda bizi eğlendirdiğiyle kalır
seçim olmasa operasyon olmayacak mıydı?
:) SAYIN CUMHURBAŞKANIM YETER ARTIK BİRAZ DİNLEN ÇOK YORULDUN...
hahahaha Muharrem ince sayende çok eğlenceli bir seçim oluyor
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