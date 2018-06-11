Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde AK Partililere seslendi.

SORDUĞU SORUYA İSTEDİĞİ YANITI ALAMAYINCA 'NE ALAKASI VAR' DEDİ

Erdoğan yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, otoyolları anlattığı konuşması sırasında Muharrem İnce'yi kastederek AK Partililere, "Bu çırak anlar mı bu işlerden?" diye sordu. AK Partililerin 'Evet' yanıtı vermesi üzerine Erdoğan "Ne alakası var? Anlamaz" dedi.

