Erdoğan canlı yayında ne anlatacak? Tüm Türkiye merakla bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginde yaptığı konuşmasında, "Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacak olduklarımızı, 2023, 2051, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D- CNN Türk ortak yayınında anlatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan'ın açıklamasından sonra milyonlarca vatandaş, Erdoğan'ın canlı yayında neler anlatacağını merak etmeye başladı.

SORULARI YANITLAYACAK

Erdoğan bu akşam, Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacak.

