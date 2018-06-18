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Erdoğan canlı yayındayken, Muharrem İnce'den televizyonda tartışma çağrısı geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerden Erdoğan'a" başlığıyla sosyal medyadan aldığı soruları canlı yayında cevaplarken, Muharrem İnce'den meydan okuma geldi. Twitter hesabından "İnce'den Erdoğan'a" tagıyla mesaj paylaşan Muharrem İnce, Erdoğan'a televizyonda tartışma çağrısı yaptı.

Erdoğan canlı yayındayken, Muharrem İnce'den televizyonda tartışma çağrısı geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden televizyonda tartışma çağrısı geldi.

Erdoğan'ın gençlerle buluşma programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eğitim, teknoloji ve ekonomi konularında konuşmak üzere bir TV programına katılmaya davet etti.

İNCE'DEN ERDOĞAN'A TELEVİZYONDA TARTIŞMA TEKLİFİ

İstediğin bir kanalda, kendini hazır hissettiğin bir zamanda tüm gençlerin ve 81 milyonun önünde; eğitim, teknoloji ve ekonomi konuşmaya var mısın @RT_Erdogan? #İncedenErdoğana


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