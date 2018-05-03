CHP'nin sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı yarın açıklanacak. Kulislerde ise isimlere dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.
İşte Tuna'nın 'Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi' başlıklı yazısı:
Bu yazıyı yazdığımda CHP adayını açıklamamıştı. Ne ki ben tam 4 gün evvel bu köşecikte kimi aday göstereceklerini söylemiştim:
Abdüllatif Şener.
"CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan 'çıldıracak!" başlıklı söz konusu yazımda nedenlerini de dercetmiştim.
Şayet yanılırsam hiç dert değil.
Baykemal'den daha fazla yanılmam ya! (Star yazarı Ahmet Kekeç'in dediği gibi CHP'ye aday belirleme konusunda o da bizden daha fazla bilgi sahibi değil.)
Baykemal'e geçen gün hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önermiş.
Zaten 2007'de Baykal'ın adayıydı.
Birileri bunun altında "Çerkez dayanışması" arayacaktır ama bence bunu Şener'in kendini sevdirme yeteneğine bağlamak en doğrusu.
Zira, Ecevit'in de Şener'i sevdiği rivayet ediliyor.
Bir ara Mülkiyeli olmaklığından hareketle, "Her Mülkiyeli biraz komünisttir" diyerek malum çevrelere kendisini sevdirmişti.
"Laikçi cemaat" de sevsin diye şarabın tadı dışında her şeyinden anladığını söylemişti.
Son günlerde...
CHP yandaşı Halk TV'de sıklıkla arzı endam ederek Erdoğan takıntılı "şebelek muhalefete" kendisini sevdirmek için öyle şeyler söylüyor ki aklınız şaşar.
Mesela...
Abdullah Gül'ü CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için öne süren de engel olan da Erdoğan'mış.
Nasıl mı?
Erdoğan farklı kompartımanlar kullanmayı severmiş. Gül'ü bir kompartımanda aday olarak öne sürerken, öteki kompartımanla önünü kesmiş.
İnanılır gibi değil ama bizzat izledim, ciddi ciddi bunları söyledi.
Hatta bir an için espri mi yapmaya çalışıyor, dedim. Tam aksine külyutmaz, bilirkişi pozlarındaydı.
Aklı sıra Erdoğan'ı ilmek ilmek çözdü.
Dedi ki: "Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır..."
Karmaşık görülüyormuş ama basitmiş.
İsterseniz kendisinden dinleyelim, çok daha heyecanlı anlatıyor: "Birileri gidiyor Gül'ü aday yapmak için faaliyete geçiyor. Yine Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan'ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler..."
Nasıl buldunuz?
Aynı mantıktan hareket edecek olursak, Şener'in adaylığı da Erdoğan'ın projesidir demek mümkün. (Erdoğan farklı kompartımanlar kullanıyormuş ya.)
Hayır yani, Gül için geçerli olan Şener için neden geçerli olmasın.
Erdoğan, Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmıştı, Şener'i de kurduğu hükümette devlet bakanı ve başbakan yardımcısı.
Biri trenden önce indi, diğeri sonra.
Daha başka ne?!
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