CHP'nin sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı yarın açıklanacak. Kulislerde ise isimlere dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.

İşte Tuna'nın 'Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi' başlıklı yazısı:

Bu yazıyı yazdığımda CHP adayını açıklamamıştı. Ne ki ben tam 4 gün evvel bu köşecikte kimi aday göstereceklerini söylemiştim:

Abdüllatif Şener.

"CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan 'çıldıracak!" başlıklı söz konusu yazımda nedenlerini de dercetmiştim.

Şayet yanılırsam hiç dert değil.

Baykemal'den daha fazla yanılmam ya! (Star yazarı Ahmet Kekeç'in dediği gibi CHP'ye aday belirleme konusunda o da bizden daha fazla bilgi sahibi değil.)

Baykemal'e geçen gün hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önermiş.

Zaten 2007'de Baykal'ın adayıydı.

Birileri bunun altında "Çerkez dayanışması" arayacaktır ama bence bunu Şener'in kendini sevdirme yeteneğine bağlamak en doğrusu.

Zira, Ecevit'in de Şener'i sevdiği rivayet ediliyor.

Bir ara Mülkiyeli olmaklığından hareketle, "Her Mülkiyeli biraz komünisttir" diyerek malum çevrelere kendisini sevdirmişti.

"Laikçi cemaat" de sevsin diye şarabın tadı dışında her şeyinden anladığını söylemişti.