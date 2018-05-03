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Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 07:54 | Son Güncelleme

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını köşesine taşıdı. Tuna, yazısının başlığında 'Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

CHP'nin sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı yarın açıklanacak. Kulislerde ise isimlere dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.

İşte Tuna'nın 'Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi' başlıklı yazısı:

Bu yazıyı yazdığımda CHP adayını açıklamamıştı. Ne ki ben tam 4 gün evvel bu köşecikte kimi aday göstereceklerini söylemiştim:
Abdüllatif Şener.

"CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan 'çıldıracak!" başlıklı söz konusu yazımda nedenlerini de dercetmiştim.
Şayet yanılırsam hiç dert değil.

Baykemal'den daha fazla yanılmam ya! (Star yazarı Ahmet Kekeç'in dediği gibi CHP'ye aday belirleme konusunda o da bizden daha fazla bilgi sahibi değil.)

Baykemal'e geçen gün hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Şener'i önermiş.
Zaten 2007'de Baykal'ın adayıydı.

Birileri bunun altında "Çerkez dayanışması" arayacaktır ama bence bunu Şener'in kendini sevdirme yeteneğine bağlamak en doğrusu.

Zira, Ecevit'in de Şener'i sevdiği rivayet ediliyor.
Bir ara Mülkiyeli olmaklığından hareketle, "Her Mülkiyeli biraz komünisttir" diyerek malum çevrelere kendisini sevdirmişti.
"Laikçi cemaat" de sevsin diye şarabın tadı dışında her şeyinden anladığını söylemişti.

Son günlerde...

CHP yandaşı Halk TV'de sıklıkla arzı endam ederek Erdoğan takıntılı "şebelek muhalefete" kendisini sevdirmek için öyle şeyler söylüyor ki aklınız şaşar.

Mesela...

Abdullah Gül'ü CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için öne süren de engel olan da Erdoğan'mış.

Nasıl mı?

Erdoğan farklı kompartımanlar kullanmayı severmiş. Gül'ü bir kompartımanda aday olarak öne sürerken, öteki kompartımanla önünü kesmiş.

İnanılır gibi değil ama bizzat izledim, ciddi ciddi bunları söyledi.

Hatta bir an için espri mi yapmaya çalışıyor, dedim. Tam aksine külyutmaz, bilirkişi pozlarındaydı.

Aklı sıra Erdoğan'ı ilmek ilmek çözdü.

Dedi ki: "Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır..."

Karmaşık görülüyormuş ama basitmiş.

İsterseniz kendisinden dinleyelim, çok daha heyecanlı anlatıyor: "Birileri gidiyor Gül'ü aday yapmak için faaliyete geçiyor. Yine Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan'ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler..."

Nasıl buldunuz?

Aynı mantıktan hareket edecek olursak, Şener'in adaylığı da Erdoğan'ın projesidir demek mümkün. (Erdoğan farklı kompartımanlar kullanıyormuş ya.)

Hayır yani, Gül için geçerli olan Şener için neden geçerli olmasın.

Erdoğan, Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmıştı, Şener'i de kurduğu hükümette devlet bakanı ve başbakan yardımcısı.
Biri trenden önce indi, diğeri sonra.
Daha başka ne?!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim?
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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal CHP Cumhurbaşkanlığı abdüllatif şener

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bence CHP nin adayı 2017 dünya Nobel ödülü alan prof aziz Sancar olacak. kolay kolay yanilmam
@paflagonyam Adam çıktı TAYYİP ERDOĞAN'ın ne kadar başarılı olduğunu anlattı. Artık bu yaştan sonra Türkiye'ye gelsem de birşey ifade etmez dedi. BU KEZ YANILDIĞIN AŞİKAR. Ancak A. Şener aday olma ihtimali çok yüksek. Nede olsa akp'den kibarca gönedirilmişti. DÜŞMANIMIN DÜŞMANI BENİM DOSTUMDUR mantığı var CHP'de
@paflagonyam herkez kendi işinde iyidir
@paflagonyam bende abdüle oy vermem bırakırım chp yi
ne seviyesiz gazeteci bunlar. erdoğanı savunan düzgün bir gazeteci var mı acaba!
ahmet kekeç, salih tuna vb. kendilerini gazeteci zanneden kulanışlı elemanlardır. sabah 4 kaz teslim etsen akşama borç senedi ile dönerler.
rte resmen oyuncak gibi oynuyor bunlarla. hala uyanamadılar. :)
Aday yok cuma gününe kadat kendine kurban arıyor kemal
Bence chp nin adayı cemil bayık olmaliydi
Ke-MAL Kılıçtaroğluna ve CHP ye yakışır Canlı bulamadılar bir ayağı çukurda Aday Deniz Bey.
APOYU YAPIN YAKIŞIR
bu asagilatici yazi cok komik olmus. zira kk’nin cb adami oldugunu gormemek icin kor olmak lazim. bu kadar kotu bir muhalefet nasil aciklanir baska turlu. gelisi bile olay. Ataturkle bagdasan tek hareketi yok ama basta kalio. yersen...
Bakın buradan söylüyorum bunlar chp,hdp,sp,iyi,dp ve diğerleri çok çabaladılar ERDOĞAN ı seçilmesin başka kim olursa olsun diye şimdi ise ERDOĞAN ın kesin kazanacağını kendi anketti başka çalışmaları sonucu gördüler ve mutabık kaldılar peki ne yapa biliriz dediler hep bir olalım AKPARTİ çoğunluğu millet vekilliğinde kazanamasın o zaman CUMHURBAŞKANI SİSTEMİ ÇALIŞMAZ HALE GETİRİRİZ diye karar alındı lütfen yayınla mynet herkes bilsin
ula bir o kanal var CHP yandaşı peki gerisi ve senin gibi ağzı birilerinin ağzı olan kaç yalaka var sözleri tıpkı onun gibi olan
Yandaşlar çok uğraştı ancak Abdullah Gül olmadı.Şimdi akılları sıra ayar vermeye çalışıyorlar,aday kim olursa olsun millet ekonomiyi oylayacak,ekonomide malum berbat
bence chapanın adayı ecevit ben keMAL dan bunu beklerim
Yazar bozuntusu! BayKemal'den daha fazla yanılan biri var. Sen de biliyorsun. Biraz kıç yalamayı bırakıp gerçeklere dönün. Millet artık yemiyor. Zaman gazetesi pislikleri de aynı sizin tavrınızla gazetecilik yapıyordu. Bilmem anlatabildim mi?
Daha gazeteci olamamış bir adam, usluba bak, baykemal diyor. Sen kimsin lan, birilerinin kötü uslubunu taklit ederek yalakalık yapıyor.
sabah diye bir gazete mi var? sabah akp nin yayın organlarından birisi.. bu akp broşürüne gazete o saçmalıkları yazana da gazeteci demişsiniz de şaşırdık :)))
chp nin başkan adayı Nuri Alço çok yakışır ama kabul edermi bilmem
Chp nin adayi mustafa topaloglu
secım olsada boyle sacma sapan yazı yazanlar da kurtulsa bızde paranoya olmus herkes daha cok tahmın bılımcılık yapılıyor gazetecılık yerıne
ne saçmalıyorsun. Abdullatif şener en son düşünülecek insan
bu ülkede gazeteci kalmadığından kendilerini gazeteci gören, Salih Tuna, keçec ,ikimizde gazeteci değil , günün adamını savunan çapsız bilgiden bu haber, kisilersiniz, daha düne kadar TV ye çıkamayan ikiniz bugün ahkam kesiyorsunuz
Chp de bir kişini olmadığının kanıtı.tariyor gözden geçiriyor bakıyor bu yapacak kimse yok en iyisi gine akp de çöpe atılmış biri gine onlardan ağır basıyor.avalılar birde kalkıp türkiyeyi yönetmeye çalışıyorlar.
Herkim aday olura olsun ne propaganda yaparsanız yapın İYİ ler ezip geçecek inşaallah.
Amerikadan ithal aday bekliyorlar Bunların hiçbir zaman kendi adayları kendi fikirleri olmadı olamazda Atatürk yaşasaydı bunları hela bekçisi bile yapmazdi.
Haber doğruysa Baykal kafa buluyor .
MEHMET HABERAL OLSUN
Yazıya baktım Sabah gazetesi yazarı diye başlıyor okumadım bile valla... Gerek yok ki...
OSCAR almış biri olsun.(ÖNEMLİ)
Belli ki birileri çıldırmaya başlamış.
ne kafa yoruyor sunuz, Abdüllatif Şener ise bizde, bizde Meral Akşener :)
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