Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili isthbarattan bilgi aldığını belirten Erdoğan 'Bu mitinge katılanlardan neredeyse tamamı HDP'li" iddiasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Kazandırdıklarımız yaptıklarımız en büyük refransımızdı. Yeni projelerimizi hedeflerimiz anlatıyoruz.Böylece hizmette sürekliliği ortaya koyuyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiye 'bol bol geyik muhabbeti' yapıyor. Biz olmasak kürüsüde söyleyecek söz bulamayacaklar. Biz de onlara latife olsun diye takılmıyor değiliz. Eski stadın yerini Millet Bahçesi yapıyoruz. 60 dönüm araziyi Millet Bahçesi'ne döndürüyoruz. Şimdi oraya indim helikopterle rezalet. Şimdi inşallah Millet Bahçesi'ni oraya yapıyoruz. Biz laf kalabalığı yapmadık, hizmet yaptık. Eskişehir'e hayırlı olsun. 'MART'TA BÜYÜKŞEHİR'İ ALACAĞIZ'



Tek isteğim var Belediyleri topladık, Büyükşehir'i alamadık. İnanıyorum Mart'ta Büyükşehir'i de alacağız. Bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı belli, ama bizim de ne yaptığımız belli. Eskişehir'e hızlı treni grtirdik, Eskişehir Şehir Hastanemizi inşallah bu yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz. Yeni kavşaklar ve bağlantı yolları yaptık. 9827 konut projesini hayata geçirdik. 221 km yol yaptık 16 senede. 2009 yılında hizmete sundfuğumuz Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına 2013'te Konya'yı 2014'te de İstanbul'u ilave ettik. Son 16 yılda Eskişehir, Anadolu'nun ortasında hızlı trenlerin kavşağında bir raylı sistem merkezi haline geldi. Yeni hızlı tren hattıyla Eskişehir'i Antalya'ya bağlayacağız. Eskişehir'e 9 baraj, 8 gölet yaptık. Gökpınar barajın yapımına devam ediyoruz. 80 bin dekar arazi suyla buluşacak. Eskişehirli çiftçilerimize sözümüzü tuttuk, 1,5 katrilyon tutarında destek verdik. 1,2 katrilyonluk teşviklerimizle 458 işveren ve Eskişehirli faydalandı. 2011 yıldında bir söz vermiştim, Eskişehir', 2013 Kültür Dünyası Başkent'i ilan edeceğimizi söylemiştik. Sözümüzü tuttuk.

ESKİŞEHİR'E UNVAN SÖZÜ



Şımdi buradan bir söz daha veriyorum. Eskişehir'i 2019'da Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz. Ülkemizizn eğitim öğretim alt yapısıyla örnek olan bir kente böyle bir unvan akışır dedik. Gerekekn hazırlık ve çalışmalar hemen başlıyor. Siyaset icraat işidir, iddia işidir. Biz de ikisi de var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat büyüterek, Türkiye'yi ilk 10 arasında sokacağız. Ne diyor Kılıçdaroğlu esnafa 'Sizin cebinize bu büyüme rakamları girdi mi' Ya adam daha büyüme rakamlarından anlamamış. Bay Kemali, Bay Muharrem anlamazsınız. Bunlar çırak bile değiller. Bakkal dükkanı çırağa teslim edilebilir mi? Bay Muharrem sana bir şey söyleyim. Dünyada bir numarada Tesla. Elon beni ziyaret ediyor. Bu işlerin kiminle yapılacağını biliyor. Bay Muharrem seni ziyaret edecek değil herhalde. Bunlar dizelle benzinle deği elektrikle çalışacak Bay Muharrem, Bay Kemal. Bilmezler, anlamazlar. 'DESRLERİNE ÇALIŞIP ÖĞRENİRLER'



Dünyanın en büyük havalimanını yapacağız. Sizin geçmişinizde yok. Bunlar ilk yerli milli uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağına çevirdiler. Bu CHP budur. 24 Haziran'da bunlara osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Çok çalışacağız. Durmak yok. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerini hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Her doğan sağlıkta ücretsiz hizmet alır bizde. Bunların haberi bile yok ama 12 gün kaldıi sonra derslerine çağırıp öğrenirler.

'ASIL KEK BUNLAR, BU KADAR GEYİK YEDER'



Millet Bahçesi'ndeki keklere takılmışlar. Asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter. Muhharrem bana bu soruların cevabını versin. Terörle mücadele konusunda ne düşünüyor. Terörist başını cezaevinde ziyaret edenden ne bekleyebilirsiniz? 53 kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi? Cumhurbaşkanı olarak milletin karşımıza çıkıyor. Komutanlarımıza hakaretlerinden ne düşündüğünü anladık Muharrem'in. Apoletleri sökeceğim diyor. Neyi söküyorsun. Bu ülke hukuk devleti.ç Böyle bir yetkin hakkın var mı? Benim Malatya'daki düzenlediğim iftarda, sayın komutan da oraya davetli. Konuşmamın bir yerinde alkış yapmışşlar, beyefendi bundan dolayı rahatsız olmuş. 'Beni zayıf düşürüyor' diyor ya sen zaten güçlü değilsin. Bu millet o aoleti Metin Temel Paşa'ya takmıştır. Erdoğan 'apoletleri söktü' diyor. Ben FETÖ'den söktüm. Siz zaten onlarla birliktesiniz. Man Adası dedi davayı açtım, kazandım. 197 bin lira mahkum oldu. Nihayetletince fakir fukaraya o parayı dağıtırız.