Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye tazminat davası

NE OLMUŞTU?



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında Fethullah Gülen’e yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, “Sayın Erdoğan 2001 yılında partiyi kurdu. Partiyi kurmadan icazet almaya Gülen’e gitti mi? Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. 3 Temmuz 2017’de Bekir Bozdağ, ‘Biz gönderirsek reddeder’ diyor. ABD, Gülen’i vermez, Erdoğan da Gülen’i istemez” demişti.

