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Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye tazminat davası

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye tazminat davası

NE OLMUŞTU?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında Fethullah Gülen’e yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, “Sayın Erdoğan 2001 yılında partiyi kurdu. Partiyi kurmadan icazet almaya Gülen’e gitti mi? Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. 3 Temmuz 2017’de Bekir Bozdağ, ‘Biz gönderirsek reddeder’ diyor. ABD, Gülen’i vermez, Erdoğan da Gülen’i istemez” demişti.

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
adamın işi gücü suç ve ceza . Dava açınca haklımı olunuyor .
eyyy ince oy yok
paraya ihtiyacı vardır
TAZMİNATLARDA BOĞULUR UMARIM
@turkansevke KENDİ BAŞINI YEEEE...
is guc olmayinca yapacak baska birsey bulamiyorlar..
Şaşırdık mı hayır TC de yaşayan herkesle davalık olmadan rahat etmeyecek
Ne yani pensilvanyalar yalan mıydı, hacılar hocalar, eminiyet amirleri valiler, komutanlar milletvekileri, bakanlar öğretmenler, başbakanlar cumhurbaşkanları, dernekler okullar, belediyeler arsalar. bütün bu alışverişler yalan mıydı hiç yaşanmadımı.
baş edemeyeceğini anlayınca dava aç hemen
:):):):)... GERÇEKLER ACIDIR...
iddaa mı ?
Yarası olan gocunur.
Keşke man adası olayından sonra da iftira diyerek tazminat davası açsaydınız sayın reis bey
Muharrem bey Kılıçdaroğlu nu aratmıyor belgesiz yalan habere devam...
Tv ye çok tartış korkak gibi kaçma
kimkime suç duyurusunda bulunacakmış anlamadım fetö kankisi kimdi acaba
attığın iftira yanına karmı kalacaktı m.ince şimdi kıvırma vakti sen kiminle aşık attığını daha bilmiyosun
Başka bi halt mı biliyor işi gücü dava açmak. Sen o koltukdan inince göreceksin davaların tillahını
Taminat zengini oldun gözün doysun. ne kadar korkak olduğu koruma ordusundan belli zaten. Çocuk gibi herkese dava açıyor. Bir gün bi şekilde sana da dava açan olur elbet.
işin gücün para.doymadın yiye yiye.
sen once diplomani getir inceye teslim et sonra dava edersin ilkokul mezunu olupta meslegi doktor yazan mlv. adaylariniz var sizde genetik heralde yalan dolan yoksa tip ilkokula kadar indi bizmi bilmiyoruz yalancilar
Uğraşma mahkemeyle falan çık canlı yayına adamla yüz yüze hesaplaş. Sizin gibisini de görmedim güreşten korkan pehlivanlar.
NEDEN CEZA DAVASI DEĞİL DE TAZMİNAT DAVASI?
muharrem ince elinize fırsat geçti sizde mecliste reddedilen tüm öergeleri ve dosyaları mahkemeye delil olarak talep edin saraya ait hakimler bi bok yapamazlar.
bağımsız türk yargısı(!) adaletle hükmeder.
Partili CB olur mu ya?? Sırf bu yüzden AKP bitti benim için. Haklıymış gibi bir de dava açmış. Bize sen sevdirdin F.G. yi. İcazet aldın ki hem kendine hem ona güvendirdin. Umarım planların hep ters teper de ülkeye huzur, refah, demokrasi, özgürlük gelir... O tazminattan para alırsan da haram olsun inşallah.
Dava açmaya gerek duyuyormu hala direk söylesin işte ????
dogruları söylemeye yüzü yok simdiye kadar konuşanı içeri tıktırdı tazminat davası açtı. biraz dürüst olun insanları aptal yeribe koymayın artık yeter.
BELGE ÇIKINCA ALIRSIN TAZMİNATI.
açarsın tabi sana hayır diyecek hakim savcı yok nasılsa ama onlarada sanada bu yaptığınız haksızlıklar kalmayacak
DERDİ TASASI PARA. ESKİ YÖNETİCİLERLE KIYASLIYORUM YANINDAN BİLE GEÇMEMİŞ. SAYIN DEMİREL İLE ÖZAL'A KARİKATÖR CİZİMLERİNDE FİSTAN GİRDİRMİŞLERDİ GÜLÜP GEÇERLERDİ. ŞİMDİ İSE HEMEN TAZMINAT DAVASI.
erdoğan kesin davayı kazanır. keşke diğer alanlarda böyle adalet olsa.
İşte bu Buradan Yak Gel sen Türkiye'nin siyasetçisi millet Cumhurbaşkanı olamazsın ya Ya bu adam bu millete verebileceği bir şey yok arkadaş 16 17 yıldır bu millete bu devlete yapmadığını zarar vermediğini darbe kalmadı kalkmış Bir de bu milletin adaylarına siyasetçilere tazminat davası açıyorsun Çünkü savcılarını hakimlerini hazırsın emrin altında
Muharrem ince seçimi kazanır da bu tayyipi yargılatmak için gerekli yerlere başvurmazsa yazıklar olsun ona.. İple çekiyorum o günleri.. yargılansın. suçu var mı yok mu anlaşılacaktır.. yalandan kendi kurduğu düzendeki bir kuruma dava iletiyor.. adamların seni haklı çıkarmaktan başka şansları varmı ey cb
Demek ki doğruluk payı var,millet zaten biliyordu da dile getiren yoktu..Şimdi dile getirdi diye dava açıldı ama millet herşeyin farkında..Ohaller uzatılıyor herkese dokunuldu ama siyasilere ses yok..Vatandaş en çok buna tepkili,Allah herkese bir,adalet herkese bir olmalı,günahsız insanları çıkarın kendi siyasilerin de hiçbir şey yok
doymadı gözü fırsatçının bu ne ya.tabi yargı elinde ona güveniyor beyfendi yine.
BAŞKA BİR ŞEY BİLDİĞİ YOK.
heh ince yede açtı ya tamam rahatlamıştır.Ya bu nasıl cumhurbaşkanı.İstiyorki hep bu haklı olsun neden doğrulardann kaçıyorsun eyyyyyyyy rte
bunu haber yapıp sürmeyin bile , boş fos haber.....24 haziranda ödenir tazminatı
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