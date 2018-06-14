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Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da düzenlediği mitingde gaf yaptı.

24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova mitinginde açıklamalarda bulundu.

İNCE'Yİ ELEŞTİRİRKEN 'BAY ERDOĞAN' DEDİ

Önceki mitinglerinde rakibi Muharrem İnce'ye sürekli olarak "Bay Muharrem" diye seslenen Erdoğan, bu kez İnce'yi eleştirirken "Bay Erdoğan" dedi. Erdoğan, ardından sözlerini düzeltti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bay yorgun TAMAM.
Ha ha ha! Gidicisiniz onun göstergesi bu bunamalar. İlk tur da bye bye Recep diyoruz milletçe inşallah!!
Allah söyletmiş.Neyse bye bye :)
yaşlandıkça saçmalıyor reisiniz
habermi şimdi bu... başlığa bak videoya bak.
çok mühim bir haber sanki şasıra bilir bu tempoda kim olsa şaşırır.
Korku adamın elini dilini dolaştırır.
:)))))bay bay erdoğan
İhtiyar git torun torbayla yuvarlan parklarda. Yeter artık sapıttın ne konuştuğunu bilmiyorsun...
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