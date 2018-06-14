Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova mitinginde açıklamalarda bulundu.

İNCE'Yİ ELEŞTİRİRKEN 'BAY ERDOĞAN' DEDİ

Önceki mitinglerinde rakibi Muharrem İnce'ye sürekli olarak "Bay Muharrem" diye seslenen Erdoğan, bu kez İnce'yi eleştirirken "Bay Erdoğan" dedi. Erdoğan, ardından sözlerini düzeltti.



