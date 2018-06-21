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Erdoğan duyurdu: Kandil'deki lider kadrodan 35 önemli ismi orada bitirdik

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'taki mitingde konuştu. Kandil operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Toplantı halindeki lider kadrodan 35 önemli ismi orada bitirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'taki mitingde önemli açıklamlarda bulundu. Mitinge katılan kalabalığa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecekler, bindirilmiş kıtalar diyecekler. Şu heyecanı türlü bahanelerle görmezden gelecekler. " ifadelerini kullandı. Kandil'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili de önemli bilgileri paylaşan Erdoğan, "Biz 20 uçakla Kandil'in önemli bölümlerini vurduk. Kandil'e ikinci operasyonda 35 kritik teröristi bir gecede bitirdik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Kahramanmaraş; şairler, ozanlar yurdu Kahramanmaraş. Sizleri gönülden selamlıyorum. Can Maraş, canan Maraş. Havası güzel, kendisi bir başka güzel Maraş. Bugün sizleri bir kez daha selamlıyorum. Dört aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a kavuşturan rabbime hamdediyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki Maraşlılara selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum duygulusunuz, ben de duyguluyum. Buradan inşallah Gaziantep'e geçeceğim. Dün Şanlıurfa ve Mardin'deydim. Gazilerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine uzun ömürler sunuyorum. Bundan 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum.

'MONTAJ DİYECEKLER'

Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecekler, bindirilmiş kıtalar diyecekler. Şu heyecanı türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum bu meydanda fotoşop var mı Maraş? Bu meydanda montaj var mı Maraş? Bu meydanda bindirilmiş kıtalar var mı Maraş? Bu meydanda aslında aşk var, aşk.

kahramanmaras erdogan

Maraş işte bugün burada olduğu gibi daima bizimle oldu bizimle yürüdü. 2002'den beri Maraş tavrını her daim AK Parti'den yana koydu.

'CHP'Lİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM...'

CHP'li kardeşlerim icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Biz icraatımızı söylüyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez.

'BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN'

Ne diyor Bay Kemal 'şehitlere engellilere yardım verilmiyor' diyor. Ya 3 kat trilyon yardım yaptık. Hesap ortada rakamlar ortada. Bunlar sabah yalan akşam başka yalan söylüyorlar. Bunların işi gücü yalan. Bu adamlara ülke teslim edilir mi?

'MUHARREM'LE İLGİLİ ÇIKANLARI DUYUYORSUNUZ'

Son günlerde bay Muharrem'le ilgili çıkanları sosyal medyadakileri duyuyorsunuz. Bunlarda her numara var. Adam daha dershanedekilerin sigorta pirimmlerini ödememiş. Bunlara onun için bir Osmanlı tokadı gerekir.

Bizden buradaki en önemli sorunlarından biri ulaşımdı. Biz bu ulaşım noktasında devrime imza attık. Maraş'ta 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin çalışmaları devam ediyor.

'BENİM MİLLETİM YIKIM EKİBİNE GEREKEN DERSİ VERECEK'

Kardeşlerim karayollarında olduğu gibi demiryollarında da büyük bir yenilik yaptık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. Hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye taşıdık. Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil icraat, icraat icraat. Elbistan içme suyu isale hattının ihalesini yapacağız. 5 baraj, 4 gölet yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar yıkım ekibi. Ne diyor yaptırmam. Neyi yıkıyorsun ya, neyi yıkıyorsun. İşte pazar akşamı benim milletim yıkım ekibine gereken dersi verecek.

'SEN ÖNCE ÖĞRETMENLERİN SİGORTA PARASINI ÖDE'

Çiftçilerimize 1,5 katrilyon liralık tarımsal destek verdik ama Bay Kemal yalan söylüyor, yok diyor. Ben hesaplar ile konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun? 2002'den bu güne kadar 96 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımızı İşkur aracılığı ile işe yerleştirdik. Burada son 16 yılda OSB kurduk. Bay Kemal haberin var mı Bay Muharrem haberin var mı? Sen önce öğretmenlerin sigorta parasını ödedi. Öteki de SSK'ya batırdı.

'SAHTEKAR MEDYA GRUPLARI...'

Bazı haber yapan sahtekar medya grupları bizim bu şehir hastanelerimize gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Eser ortada. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.

'İSTANBUL'U BİZ TEMİZLEDİK'

Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman benden önce CHP vardı. İstanbul'da su yoktu, hava kirliliği vardı, çöp dağları vardı. Bunlardan İstanbul'u biz temizledik. Bunların referansı neresi ya bir göstersinler. Şimdi buradan soruyorum. 24 Haziran'da tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Bunlar için 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye oy vermeye hazır mıyız?

İNCE'NİN VİDEOSUNU İZLETTİ

AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda kokuşmuş bir anlayışla mücadele ettik. Şimdi bay Muharrem'in Bay Kemal'le olan muhabbetini sizlere bir izleteyim.

erdogan mıtıng

Ben de burdan bay Muharrem'e soruyorum, sandıktan birinci çıkamazsan siyaseti bırakıyor musun? Onu söyle. Seni zaten bay Kemal, başından defetmek için seni aday yaptı. Bunu anlamıyor musun? Ya aday olur ilk ziyaret ettiği kişi Edirne'deki terör örgütünün arkasında olduğu kişi. CHP'li kardeşlerime buradan soruyorum. Bu terör örgütüyle el ele olan birini ziyaret eden adayınıza nasıl oy vereceksiniz? Aynı şekilde Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Bu ülkenin birliğine ve kardeşliğine oyunuzu verin.

İDAM SLOGANLARI

Parlamento teklif ettiği zaman daha öncede söyledim yine söylüyorum ben bunu onaylarım.

'KANDİL'DE 35 KRİTİK TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜK'

Biz 20 uçakla Kandil'in önemli bölümlerini vurduk. Kandil'e ikinci operasyonda 35 kritik teröristi bir gecede bitirdik. Kardeşlerim Bay Muharrem son 2 aydır bol keseden yalan söylüyor. Haysiyet cellatlığı yaptı. Bay Kemal ile bazen Bay Muharrem'in yalanlarını yüzüne vurdu. Bay Muharrem bugüne kadar çıkıp terör örgütüne yönelik doğru düzgün bir laf etmedi. Sen terörü Edirne'dekini yargıdan kaçırarak mı çözeceksin?

'BANA YABANCI ÜLKELERİN DEVLET BAŞKANLARI BU NASIL İŞ DEDİLER?'

Sen FETÖ'yü nasıl bitireceksin, ABD'den gelen telefonlarla mı bitireceksin. Kardeşlerim diyor ki biz başörtüsüne karşı değiliz, Bay Kemal diyor ki başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Yalan söyleme yalan. Benim kızlarım, yeğenlerim üniversitelerin kapısında tacize uğradılar. Burada üniversite okuyamadılar. Bana yabancı ülkelerin devlet başkanları bu nasıl iş dediler? Anlattığımda şaşırdılar. Ama dedik artık bunu çözeceğiz. Çözdük mü? Şimdi başörtülü, başörtüsüz herkes ortak yerlerde çalışabiliyor mu? Kamu kurumları da böyle. Ne oldu ülke yıkıldı mı? İrtica geldi mi? Bunlar bunu hazmedemedi. Bay Muharrem bu sorulara cevap vermek yerine laf cambazlığı yapma. Projelerin varsa bunları açıklama. Devlet yönetmek sabır ister. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. Ben de Marmaris'ten geliyorum. Bay Kemal bana ne diyor, bana da haber verse ben de orada olurdum. Onbinler meydanlara döküldü ama o ne yaptı aracıyla Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Bay Kemal isterdim ki sende de biraz yürek olsa seni orada görmek isterdim. Bir radyo programında darbe olsa ilk ben çıkarım demişti ama çıkamadı.

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erdoğan cumhurbaşkanı ak parti Kahramanmaraş

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Okuyucu Yorumları 83 yorum
Allah reise degerli eslerine cocuklarina akrabalarina dolayisiyla butun rizeye guc kuvvet versin bu guzel aileyi basimizdan eksik etmesin ve bir omur boyu turk milletini gütmeyi nasip eylesin amin amin amin..
bide bana sorsan tersini düşün iste
soğanla patatesideithal ediyoruz ucuzlacak müjdesini de ver.
@naci_pala_1927 sizin gibi insanlar soğanla patatesle beyni dolduğundan teröre bir türlü karşı laf etmediniz zaten
Sen akşam İzmir' i izle, kalabalık neymiş, hemde gönüllü, paralı değil, toplama değil..
@ersinpetenkaya aynen herkes kendi arabalarınla orda kendi menfaatimiz degil artık ÜLKEmizin menfaati
@ersinpetenkaya Hele sen bide yarın Ankara'ya bak
İngiltereye niçin gittin çık onu açıkla halka????????????
Tüm söylemleri yalanla dolu olanın, başkasına yalancı demesi ne kadar inandırıcı acaba,? Sana artık inananlara acıyorum.
@aynuta Sen kedine acı.. yalandan başka sermayesi olmayanların peşinden koşuyorsunuz
REİS HİÇ ENDİŞE ETME RABBİMİN İZNİ İLE %63 LE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ
@teyo2013 yohhaagua
zillet degil millet yanında zafer yakındır .inşaallah
sana yapılınca montaj. başkasına yapılınca gercek oluyor. Allah tan kork bee
Demğkrasiye inananlar seçilene ve seçmene saygı duyar. Aksi halde onları başkası hiç duymaz.. DEVAM.
sahi muhsin başkanın davası ne oldu söylermisiniz çoğu düştü sanırım
RABBİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN DUALARIMIZ SENİNLE BAŞKANIM.
tamam.tamam..................................
@mu1111 DEVAM DEVAM DEVAM
medya bildiği kadarıyla hepsi satıldı satılmayan çok az eğer kalanlar bunu beceriyorsa satın alınan boşa harcanan medya lara verdiğiniz paralara yazık
Fotoşop demiyecekler sayın cumhurbaşkanım, çünkü onun yarısı taşınan Suriyeliler. Artık kimseye heyecan ve umut veremiyorsunuz. Kıraathane açarak, atanamayan öğretmenleri azarlayarak, buzdolabı ve fırını gelişmişlik olarak göstermekle bu işler olmuyor artık. Yorgunsunuz o yüzden sizin sağlığınız içim size TAMAM diyoruz sayın cumhurbaşkanım...
Hala tokat şiddet kıyım öfff
once osmanli tokatini siz yiyin sonra sira onlarada gelecek. muharremle alakali sosyal medyada 1 katakulli okuyorsak tayyibin hakkinda 100 tane okuyoruz. ortalik yalan vaatlerden hakaretlerden gecilmiyor..
Sen meydanlara çıkıpda Patates Soğanı bile yurtdışından ithal ediyoruz. Pazarda tanesi 1 TL patates ve soğanın dedin mi? Siz evde ne yiyorsunuz dedin mi? Diyeceğim ama sen yine mitingde bedava döner+ekmek+ayran dağıtmışsındır...
hele bir gitmeyiver-seler neler gelecek başlarına bir zahmet acıklayiverseydin!
katırilyon ne ya paradan sıfır atılalı yıllar oldu,harcadıklarına katırilyon batırdıklqrına milyon diyorlar
''ÖDEMİŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR'' toplama kalabalıklar bu şeklide açığa çıkıyor. Sen tut manisada mıtıng yap ızmır odemısın adamı gelsın manısada ya da baska bı yerde bu sekılde bagırsın
iyi güzel de sayın Cumhurbaşkanım bu ülkeye montaj kelimesini siz öğrettiniz yoksa biz nerden bilecektik..Ben ilk defa 17 aralık 2013 de duydum o kelimeyi cahilliğime verin
reis orda değiliz ama arkandayız susma durma devam
AKP bir parti değil bir mafya türü bir örgütlenmedir.Buülke senden kurtulmadığı sürece rahata ,huzura ve refaha kavuşamaz
HÜKEMETE BAK HİZAYA GEL.SOĞAN PATATESLE UĞRAŞIYOR.ÜLKWNİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE
Valla ben sana oy vermeyeceğim reis, kusura bakma. Bırak artık. Senin bakanın patates soğan fiyat artışına ithalat ile çözüm bulmuş. Size oy yok.
artık bi bizi bırak BIKTIK artik senden Yeter düş yakamızdan TAMAM
dün radyoda dinledim, eğitim sistemini, sağlık sistemindeki aksaklıkları, doların fiyatını eleştiren insaların sözlerine karşın verdiği cevap şu oldu; bunlar politik, eskiden evlerde fırın bile yoktu şimdi fırın olmayan ev var mı :) yazık, koca dünya liderinin gelişmişlik göstergesi malzemesine bak. 15 yıl önce otomotiv sektörü ne olur diye düşünen dünya bugün ay yolculuğu için bilet kesiyor bizimki her evde fırın var diyor.
@erkan_can_j2 eee kapasite meselesi.
senelerdir onu öldürdük bunu öldürdük sade dük var gerçek olan bizim kınalı kuzularımız gidiyor hergün neden niçin o gencecik çocuklarımızın vebalini nasıl ödeyeceksin siz o koltuga yapışan zat
SEN MONTAJ DEMEDİN Mİ ZAMANINDA,SIFIRLAMA KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTIĞINDA BUNA İNANIRSAK SENİNKİNE DE İNANMAMIZ LAZIM
Mersin'de kalabalık nasıldı
son günlerin erdoğan...
Meydanı görünce sallıyor ama doğru bir lafı yok ALLAH tek dışında
domates 6 lira soğan 7 lira patatesi henuz almadim fiyatini bilmiyorum ???
İnadına ince
akp ve erdoğan yine kazanacak muhalefet karşı gelemiyor hala. o yüzden boşuna oy için memleketinize kadar gitmeyin. Tatili yılda 1 kere yaparken kazanamayacak parti için harcamayın. Yok gitcem diyorsanızda 24 haziran gecesi üzülmeyin metin olun şimdiden.
seni başkan yapacağız reis
pek inanmıyorum ama inşallah öldürmüşüzdür. Şimdi 2 tane dalkavuk çıkar gevezelenir kardeşim 15 yıldır Tayyip kandırıldı dolayısıyla Tayyip te bizi kandırmış oldu. Bu arada oyum dişi kurt akşenere
Sen sütten çıkma ak kaşık mısın sanki
atma ziya
Hadi anladık güzel satıyorsun da bari turşuyu helva diye kakalama. Bu millet ne zaman uyanır bilmem de sen güzel satarsın uyanana kadar .
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