Erdoğan duyurdu: Kandil'deki lider kadrodan 35 önemli ismi orada bitirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'taki mitingde önemli açıklamlarda bulundu. Mitinge katılan kalabalığa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecekler, bindirilmiş kıtalar diyecekler. Şu heyecanı türlü bahanelerle görmezden gelecekler. " ifadelerini kullandı. Kandil'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili de önemli bilgileri paylaşan Erdoğan, "Biz 20 uçakla Kandil'in önemli bölümlerini vurduk. Kandil'e ikinci operasyonda 35 kritik teröristi bir gecede bitirdik" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Kahramanmaraş; şairler, ozanlar yurdu Kahramanmaraş. Sizleri gönülden selamlıyorum. Can Maraş, canan Maraş. Havası güzel, kendisi bir başka güzel Maraş. Bugün sizleri bir kez daha selamlıyorum. Dört aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a kavuşturan rabbime hamdediyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki Maraşlılara selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum duygulusunuz, ben de duyguluyum. Buradan inşallah Gaziantep'e geçeceğim. Dün Şanlıurfa ve Mardin'deydim. Gazilerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine uzun ömürler sunuyorum. Bundan 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum.

'MONTAJ DİYECEKLER'



Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecekler, bindirilmiş kıtalar diyecekler. Şu heyecanı türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum bu meydanda fotoşop var mı Maraş? Bu meydanda montaj var mı Maraş? Bu meydanda bindirilmiş kıtalar var mı Maraş? Bu meydanda aslında aşk var, aşk. Maraş işte bugün burada olduğu gibi daima bizimle oldu bizimle yürüdü. 2002'den beri Maraş tavrını her daim AK Parti'den yana koydu. 'CHP'Lİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM...'



CHP'li kardeşlerim icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Biz icraatımızı söylüyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. 'BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN'



Ne diyor Bay Kemal 'şehitlere engellilere yardım verilmiyor' diyor. Ya 3 kat trilyon yardım yaptık. Hesap ortada rakamlar ortada. Bunlar sabah yalan akşam başka yalan söylüyorlar. Bunların işi gücü yalan. Bu adamlara ülke teslim edilir mi? 'MUHARREM'LE İLGİLİ ÇIKANLARI DUYUYORSUNUZ'



Son günlerde bay Muharrem'le ilgili çıkanları sosyal medyadakileri duyuyorsunuz. Bunlarda her numara var. Adam daha dershanedekilerin sigorta pirimmlerini ödememiş. Bunlara onun için bir Osmanlı tokadı gerekir.

Bizden buradaki en önemli sorunlarından biri ulaşımdı. Biz bu ulaşım noktasında devrime imza attık. Maraş'ta 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin çalışmaları devam ediyor. 'BENİM MİLLETİM YIKIM EKİBİNE GEREKEN DERSİ VERECEK'



Kardeşlerim karayollarında olduğu gibi demiryollarında da büyük bir yenilik yaptık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. Hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye taşıdık. Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil icraat, icraat icraat. Elbistan içme suyu isale hattının ihalesini yapacağız. 5 baraj, 4 gölet yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar yıkım ekibi. Ne diyor yaptırmam. Neyi yıkıyorsun ya, neyi yıkıyorsun. İşte pazar akşamı benim milletim yıkım ekibine gereken dersi verecek. 'SEN ÖNCE ÖĞRETMENLERİN SİGORTA PARASINI ÖDE'



Çiftçilerimize 1,5 katrilyon liralık tarımsal destek verdik ama Bay Kemal yalan söylüyor, yok diyor. Ben hesaplar ile konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun? 2002'den bu güne kadar 96 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımızı İşkur aracılığı ile işe yerleştirdik. Burada son 16 yılda OSB kurduk. Bay Kemal haberin var mı Bay Muharrem haberin var mı? Sen önce öğretmenlerin sigorta parasını ödedi. Öteki de SSK'ya batırdı.

'SAHTEKAR MEDYA GRUPLARI...'



Bazı haber yapan sahtekar medya grupları bizim bu şehir hastanelerimize gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Eser ortada. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 'İSTANBUL'U BİZ TEMİZLEDİK'



Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman benden önce CHP vardı. İstanbul'da su yoktu, hava kirliliği vardı, çöp dağları vardı. Bunlardan İstanbul'u biz temizledik. Bunların referansı neresi ya bir göstersinler. Şimdi buradan soruyorum. 24 Haziran'da tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Bunlar için 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye oy vermeye hazır mıyız? İNCE'NİN VİDEOSUNU İZLETTİ



AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda kokuşmuş bir anlayışla mücadele ettik. Şimdi bay Muharrem'in Bay Kemal'le olan muhabbetini sizlere bir izleteyim. Ben de burdan bay Muharrem'e soruyorum, sandıktan birinci çıkamazsan siyaseti bırakıyor musun? Onu söyle. Seni zaten bay Kemal, başından defetmek için seni aday yaptı. Bunu anlamıyor musun? Ya aday olur ilk ziyaret ettiği kişi Edirne'deki terör örgütünün arkasında olduğu kişi. CHP'li kardeşlerime buradan soruyorum. Bu terör örgütüyle el ele olan birini ziyaret eden adayınıza nasıl oy vereceksiniz? Aynı şekilde Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Bu ülkenin birliğine ve kardeşliğine oyunuzu verin.