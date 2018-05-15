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"Erdoğan en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız"

SEÇİM HABERLERİ  | 15.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için zaman daraldıkça yeni iddialar da gündemi sarsmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Rahmi turan, Erdoğan'ın en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız olduğunu öne sürdü. Turan, "Meral Akşener “Abiler benden, bir kadından korkuyor” diyerek iktidarın içine düştüğü derin endişeyi anlatıyor. Doğrudur. Ancak samimi teşhisim şudur ki AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve adamları en çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan rahatsız!" diye yazdı

24 Haziran seçimleri ile ilgili görüşlerini dile getiren Rahmi Turan 'Emanet oylar geri dönüyor" başlıklı yazısında, "Temel Bey’in partisi AKP tabanına en yakın parti… Geçen seçimlerde bu parti yüzde 1’in altında oy almıştı. Neden? Çünkü Saadet Partisi’nin seçmenlerinin tamamına yakını (kendi partilerinin yüzde 10 seçim barajının altında kalacağını düşündüklerinden) gidip AKP'ye oy vermişlerdi. Bu seçimde ise baraj derdi kalmadığı için AKP'ye verilen emanet oylar geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Turan, Temel Karamollaoğlu'nun dik duruşu ve söylemlerinden dolayı AK Parti tabanında güven duygusu yarattığını, bu nedenle de AK Parti'nin rahatsız olduğunu iddia etti.

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erdoğan temel karamollaoğlu Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Temel Karamollaoğlunu bu seçim vesile ile tanıdım ve karakterini duruşunu sevdim. Türkiye ne çekti ise eğri büğrü adamlar çekti ve hala çekiyor.
Bu nasıl kafa!!bu filin fareden korkması gibi absürt bir şey..
@s.hazir Sol ziyniyetli kafaların (%25 oy oranı olan) AKP'nin %45lik kemik oyunu aşağıya çekmek için yapılan bir manevra. Aynı 7 haziranda hdp üzerinden yaptılar şimdi iyi parti. 7 haziranda Cici selo 24haziranda hanım meral
@s.hazir bahçeli dükkanı kapatıp anahtarı erdoğana verdi ama kendisinin de oy vereceğini zannetmiyorum
@s.hazir Fil de farede şeçimlerde belli olur vakit daralıyor korkunun da ecele faydası yok
mazota 15 kuruş zam tv lerde gostermezler
FİLİSTİİİN diye diye OY ALIP,FİLİSTİN İÇİN YARDIMA GİDENLERİN KATİLLERİNİ KURTARAN AKP ye HESAP SORMAK VE SANDIKTA BOĞMAK FARZI AYINDIR.
AKEPE ZATEN SAADETTEN BESLENİYOR .TABAN SAADETE KAYARSA AKEPENİN YÜZDE 28 OYUDA HEBA OLACAK .
HELAL OLSUN SANA KARAMOLLAOĞLU!!! BUNLARI KORKUTMAN BİLE YETER!
Ulan her gün bir yalan dolanla kendinizin ve kendinize benzeyenlerin yüreğine su serpmeye çalışıyorsunuz, ama nafile. Korkunun ecele faydası yok.
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