"Erdoğan en çok Temel Karamollaoğlu'ndan rahatsız"

24 Haziran seçimleri ile ilgili görüşlerini dile getiren Rahmi Turan 'Emanet oylar geri dönüyor" başlıklı yazısında, "Temel Bey’in partisi AKP tabanına en yakın parti… Geçen seçimlerde bu parti yüzde 1’in altında oy almıştı. Neden? Çünkü Saadet Partisi’nin seçmenlerinin tamamına yakını (kendi partilerinin yüzde 10 seçim barajının altında kalacağını düşündüklerinden) gidip AKP'ye oy vermişlerdi. Bu seçimde ise baraj derdi kalmadığı için AKP'ye verilen emanet oylar geri dönüyor" ifadelerini kullandı.
Turan, Temel Karamollaoğlu'nun dik duruşu ve söylemlerinden dolayı AK Parti tabanında güven duygusu yarattığını, bu nedenle de AK Parti'nin rahatsız olduğunu iddia etti.
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