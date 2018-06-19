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Erdoğan hayranı AK Partili kadının röportajı sosyal medyayı salladı: 'Yaşa Tayyip aşkım'

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 08:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı AK Partili kadının röportajı olay oldu. 24 Haziran seçimleriyle ilgili Bursa'daki sokak röportajında açıklamalarda bulunan kadının kullandığı ifadeler ve yaptıkları sosyal medyayı salladı. Kadının röportajda söylediği 'Yaşa Tayyip aşkım benim, onun kafasını yerim ben, senin her yerini yerim be' ifadeleri dikkat çekerken, yayınlanan video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı kadının sokak röportajı sosyal medayı salladı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili yapılan röportajda AK Partili olduğunu belirten kadının 'Yaşa Tayyip aşkım benim, kafanı yerim, senin her yerini yerim be' ifadeleri olay oldu.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin ilginç halk röportajlarının sonuncusu Bursa’da kaydedildi. EnBursa’nın yaptığı sokak röprotajında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranı olduğunu söyleyen orta yaşlı bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU

Erdoğan’a olan sevgisini “Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim, onun kafasını yerim ben, senin her yerini yerim be” sözleriyle anlatan kadın, röportaj sırasında yoldan geçen bir vatandaşla da ‘siyasi tartışma’ içerisine girdi.

Sözünün kesildiğini savunan kadın, kendisine muhalefet eden adamı konuşturmamak için de elinden geleni yaptı. Ortaya ise renkli bir röportaj kaydı çıktı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadının akli dengesi yerinde değil onunla röportaj yapıorlar birde diğerleride tartışıyor :-)
allah aşkına bu kadının geçmişini açıklayın arkadaş tecrübeli sanırım heryerini yemekte ya bu adamın arkasından bir aklı başında adam yok
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