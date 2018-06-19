Erdoğan hayranı AK Partili kadının röportajı sosyal medyayı salladı: 'Yaşa Tayyip aşkım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı kadının sokak röportajı sosyal medayı salladı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili yapılan röportajda AK Partili olduğunu belirten kadının 'Yaşa Tayyip aşkım benim, kafanı yerim, senin her yerini yerim be' ifadeleri olay oldu.

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin ilginç halk röportajlarının sonuncusu Bursa’da kaydedildi. EnBursa’nın yaptığı sokak röprotajında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranı olduğunu söyleyen orta yaşlı bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU



Erdoğan’a olan sevgisini “Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim, onun kafasını yerim ben, senin her yerini yerim be” sözleriyle anlatan kadın, röportaj sırasında yoldan geçen bir vatandaşla da ‘siyasi tartışma’ içerisine girdi.

Sözünün kesildiğini savunan kadın, kendisine muhalefet eden adamı konuşturmamak için de elinden geleni yaptı. Ortaya ise renkli bir röportaj kaydı çıktı.



