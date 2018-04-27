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Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü. Görüşme ile ilgili konuşan Destici, "Biz daha önce de açıklamıştık Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanı seçiminde de milletvekili seçiminde de ittifakın yanındayız" dedi.

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımızla hem ittifak hem de Türkiye'nin sorunları ile ilgili fikirlerimizi paylaştık. Biz daha önce de açıklamıştık Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanı seçiminde de milletvekili seçiminde de ittifakın yanında olacağız. İlgili kurullarla görüşep kararımızı verceğiz" dedi.

Destici, oy pusulasında cumhur ittifakının içinde olup olmayacaklarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

AK PARTİ SORUSUNA YANITI KAFA KARIŞTIRDI

'Seçime AK Parti listesinde mi gireceksiniz?' sorusunu yanıtlayan Destici "Zamanımız var. Bunu konuşup parti kurullarımızla bir karara bağlayacağız. En yakın zamanda kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
allah sizlerden razı olsun akp mhp bbp evel allahın izniyle bu şer cephesi küfür suratlılar daha ilk turda alacaklar boylarının ölçülerini
sende anahtarı ver bahçeli gibi korkaklar neden parti kurdunuz neden lider oldunuz
3- 5 koltuk için değer mi be oğlum. ilkeleriniz yok mu sizin.
@karacabayy_2016 MESELA SATLIK MİLLETVEKİLLERİNİN RAİÇ DEĞERİ, ADAM BULAMAMA, KİRAZ FİLAN GİBİMİ.
Muhsin başkanın katilleriyle aynı safta olun bakalım gün gelir hesap döner.
evettt binde sıfır nokta bilmem kaç oy daha eklendi cumhur ittifakına hadi hayırlı uğurlu olsun :DDD
bu milliyetçi tarafın tamamımı satılığa çıktı anlamadım gitti.
@voodoo2000 GÜNDEMİ TAKİP ETMEDE ZAYIF KALIYORSUN, 15 ERLİ PAKETLER HALİNDE SATILAN MİLLETVEKİLLERİNDEN HABERİN YOK, KENDİNİ GÜNCELLE.
senden ne olur ki elbette kendini bir türlü yama yapacaksın
İşte bu yüzden Rahmetli Muhsin Başkanı Gözlerimiz Hep Arıyor. Nasıl olur da Muhsin Başkan gibi mükemmel bir insanın yerine neyse. Allah Büyüktür. Su destisi Su Yolunda Kırılır. Anlayana
sığıntılığa siyasette müttefik diyorlar.
AYNEN BUNLARI DESTEKLEYEN APTALLARDA AKP YE GECSIN
numan abi gibi yap kapat partiyi gir akpye en azından kıyak emekli olursun bizde hayatının kalan kısmında maaşını milletçe öderiz. ben ömür boyu çalışırım sen ve avanen yersiniz ne güzel iş.
sendende o beklenir belki karınıda vekil yaparsın karektersiz
BİR KIRIK TESTİ BİR DAGILMIŞ MHP BAKALIM NOLACAK SONUÇ
Rahmetli Muhsin Yazıcoğlunun kemiklerini sızlattınız ya yazıklar olsun....
Değişim şart olmustur Türk milletinin huzura ihtiyaci var IYI gelsin kotuler hirsizlar iftiracilar yalancilar BOP taşeronluğu KANDIRILMAK TÜRKLÜK düşmanlığı son bulsun Turkiye IYI olsun...
seçime kadar bbp ile mhp birleşmeli hedef aynı nasıl olsa kaynak da aynı. seçimden sonra da kendinizi feshedip akp kadrolarına geçin hiç değise koltuk sağlamlaşır. pardon koltuk altı diyecektim.
Değişim şart olmustur Türk milletinin huzura ihtiyaci var IYI gelsin kotuler hirsizlar iftiracilar yalancilar BOP taşeronluğu KANDIRILMAK TÜRKLÜK düşmanlığı son bulsun Turkiye IYI olsun.....
şimdi ittifak haberini duyan bütün CHP FETÖ itleri HDP ve İP'i boynuna geçirilmişler kuduracak. Kudurun kudurun. Biz de keyifle kudurmanızı izliyoruz. Şer cephesi bri ittifak bile kuramıyorlar. Daha adayları bile yok ortada. çünkü denize düşen yılana sarılır misali olmayacak işlere girişiyorlar. sırf ERDOĞAN gitsin diye, bir araya gelmesi mümkün olmayan görüşleri vizyonları farklı olan partiler bir araya geliyor.. ama hayaller RTE nin gitmesi, gerçekler RTE nin başkan olması olarak karşılarına çıkacak. Şimdi bu yorumumu da dislike a boğacaklar. Hiç önemli değil.
bu kimki haber yapıyosunuz.yarış chp akp iyi arasındsa gececek
Allah ismi büyük başlar
5 vekile partinin anahtarını verirsiniz.
Rahmetli Muhsin Başkan yaşasaydı olurmuydu bu kavgalar kimmiş reis öldürülmeseydide REİS görseydiniz eyy akıl fakirleri...
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