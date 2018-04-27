Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımızla hem ittifak hem de Türkiye'nin sorunları ile ilgili fikirlerimizi paylaştık. Biz daha önce de açıklamıştık Cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanı seçiminde de milletvekili seçiminde de ittifakın yanında olacağız. İlgili kurullarla görüşep kararımızı verceğiz" dedi.
Destici, oy pusulasında cumhur ittifakının içinde olup olmayacaklarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
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'Seçime AK Parti listesinde mi gireceksiniz?' sorusunu yanıtlayan Destici "Zamanımız var. Bunu konuşup parti kurullarımızla bir karara bağlayacağız. En yakın zamanda kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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