HABER

Erdoğan ile İnce ne konuştu? İki lider ilginç diyalog

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki görüşmenin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam 21.00'da görüştü. 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk televizyonundan Sibel Erdem'in verdiği bilgiye Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafından Rizeli olduğunu söyledi. Erdoğan da, İnce'ye, Rize'de yaşayan tanıdık ve akrabaları olup olmadığını sordu. İnce, Erdoğan'a tanıdıklarını söyledi.

ORTAK TANIDIKLARI ÇIKTI

Erdoğan ile İnce'nin, Rize'de ortak tanıdıkları olduğu ortaya çıktı. İki Rizeli'nin görüşmesi çay eşliğinde gerçekleşti. Muharrem İnce, Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Erdoğan da, Baykal'a şifa dilediğini belirtti.

Erdoğan ile İnce arasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de konuşuldu. Erdoğan'ın, İnce'ye, "Farklı aday tarifleri yapılıyordu, ama siz aday oldunuz" dediği öğrenildi.

Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Muharrem İnce kendinden emin görünüyor. Reiz ise taht gibi koltuğa oturmuş, ama endişeli. Muhteşem bir misafirperverlik örneği.
ne kadar kalitesiz bir adam olduğunu misafire verdiği koltuğa bakarak anlayabilirsizniz. Böyle insanların cuma namazı kılması mümün olduğunu söylemsi boş. iş ayinesidir kişinin..
çok yorgun gözüküyor , çalışma arkadaşlarını iyi seçememiş , her işe kendisi koşuyor. şöyle 6 ay dinlenmeye ihtiyacı var. etrafındakiler hep menfaat amaçlı. keşke diyor isviçre de c.başkanı olsa idim. bitmeyen sorunlar. sürekli daha daha çok isteyen bir millet , adil olmayan gelir dağılımı, terör , sürekli topraklarımızda hak talep eden komşu ülkeler. mülteciler. yan komşuda savaş. şu dünyada başka bir yer mi yok . sürekli abd dibimizde . kendi yoksa parası rahtsız ediyor.
@karnali 6 sene
Bu rize neymiş böyle mesut yılmaz da rizeliydi.
bunun neresi haber anlamadım mynet :))
Sayın Cumhurbaşkanı "milletim,milletim" diyorsunuz ya sürekli.İste o millet evine misafir geldiğinde en iyi yiyecek,içecekleri ,en iyi eşyalarını misafirine sunar.Bilginize... Hiç yakıştıramadım.Siz o ziyarette milleti değil partimizi temsilen bulunuyorsunuz.
Arkadaş bu ne Rize imiş be, Mesut Yılmaz, Meral'in kocası, Muharrem'in annesi, Tayyip... Ülkeyi hep Rizeli mi yönetecek arkadaş yok mu artıran...
Diğer Haberler
MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

Süleyman Soylu'dan 'seçim' açıklaması: Pazar seçim yapılır, pazartesi herkes seçimin sonucunu kabul eder

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar denetimli serbestlik uygulansın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.