HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan'ın 24 Haziran planı ortaya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 07:46 | Son Güncelleme

Partilerin 24 Haziran’daki çifte seçim için hazırladığı aday listelerinde, 162 milletvekilinin çıkacağı 3 büyükşehirde bölge bazında farklı taktik hesaplar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle İstanbul'a güvendiği isimleri koyması dikkat çekti.

24 Haziran'daki seçimlerde seçmenin 3'te birini barındıran İstanbul, Ankara ve İzmir, parlamentonun dörtte birinden fazlasını oluşturacak. 16 Nisan referandumu sonrası 'İstanbul’u alan Türkiye’yi alır' ifadesiyle kurmaylarını uyaran Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir risk görmediği, partinin oyundan daha fazla oy alarak ilk turda seçileceği hesabı yaptığı, ancak milletvekili seçimlerine yönelik kaygıları nedeniyle milletvekili aday listesini ‘Meclis’te çoğunluğu kazanma’ stratejisiyle hazırladığı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti İstanbul kongresinde “Yeni sistemde 600’e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul’da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye’de güç sahibi olmanız neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul ne derse, Türkiye onu der” diyen Erdoğan, milletvekili aday listesinde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’e özel önem verdiği göze çarpıyor.

İSTANBUL'A TRABZONLU SOYLU VE ORDULU KURTULMUŞ

Buna göre Erdoğan'ın hazırladığı listede partinin üç ildeki milletvekili adayları belirlenirken oy oranını artırmak için tüm dengeler dikkate alındığı ifade ediliyor. Trabzonlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge, Giresunlu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. bölge, Ordulu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölgeye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun’dan İstanbul 3. bölgeye kaydırıldı. İstanbul’da Berat Albayrak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte 5 bakan milletvekili adayı olurken, çok sayıda parti yöneticisi de yine İstanbul listesinde yer aldı. AK Parti bu yolla İstanbul’da yaşayan 3 milyona yakın Karadenizli yurttaşı partiye çekmek ve ‘güçlü liste’ görüntüsüyle partinin oyunu artırmak istiyor.

ANKARA'YA ADANALI BAKAN

Seçmen sayısı olarak ikinci konumdaki Ankara da AK Parti için özel önem taşıyor. Aslen Adanalı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara’dan Adana’ya kaydırılarak birinci sıradan aday gösterildi. Sarıeroğlu’nun dışında Ankara listelerinde bakan kalmadı. Ancak kentin 3 bölgesinin liste başlarında milliyetçi isimlere yer verildi.

  1. bölgede Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2. bölgede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 3. bölgede ülkücü kökenli AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı birinci sıradan milletvekili aday gösterildi. 3 bölgenin de liste başına bu isimlerin yerleştirilmesi, parti tabanından İYİ Parti ve MHP’ye kaymayı engellemenin ve milliyetçi tabandan daha çok oy almanın hedeflendiği yorumları yapıldı.

CHP'NİN KALESİNE MARDİNLİLER

CHP’nin kalesi İzmir’de daha fazla vekil çıkarmak ve oy oranını artırmak isteyen AK PARTİ, milletvekili aday listesini hazırlarken kentteki Kürt seçmeni dikkate aldı. İzmir’de yaşayan 400.000 Mardinli dikkate alınarak Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başbakan Binali Yıldırım’ın 1. sırada olduğu 1. bölgenin 3. sırasına kaydırıldı.

Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım dahil kabinedeki 22 ismi, milletvekili adayı yapması şaşkanlık yarattı ancak bunun kabineye milletvekillerinden bakan yapılmayacağı anlamına gelmediği konuşuluyor. Erdoğan’ın Meclis’te sağlanacak çoğunluğu yeterli görmesi durumunda en az 5-6 ismi vekil sayısının düşmesini göze alarak kabineye alabileceği belirtiliyor.

MHP VE İYİ PARTİ'DE DURUM NE?

Hürriyet'in aktardığına göre de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'A Takımı' olarak uzun süredir yakınında bulunan isimleri İstanbul’dan aday gösterdi. İYİ Parti de Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Hayrettin Nuhoğlu, Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ANAP’lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican’a İstanbul’dan ilk sıraları verdi. İYİ Parti’den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölümü Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ayhan Altıntaş gibi güçlü isimler Ankara 3. bölgeden liste başı oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, işadamı Yıldırım Ulupınar, gazeteci Mehmet Tezkan, Genel Sekreter Aytun Çıray, faili meçhul saldırıya kurban giden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir’de liste başlarını oluşturdular.

HDP İÇİN 3. BÖLGENİN ÖNEMİ

HDP, sol-sosyalist kanat ile gençler, engelliler, farklı etnik ve mezheplerden isimleri büyükşehirlere taşıdı. HDP, barajı geçerse üç büyükşehirin her bölgesinden milletvekili çıkarmayı hedefliyor. HDP, Anadolu’dan ve Alevi kökenden seçmenin yoğunluk taşıdığı İstanbul 3. bölgeye özel önem verdi. Alevi örgütlerinde yöneticilik yapan Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurucularından yazar Saruhan Oluç bu bölgede. İstanbul 2. bölgede liste başında gazeteci Ahmet Şık yer aldı. Ankara’da ise HDP’nin liste başını kadınlar oluşturdu.

REFERANDUMDA DURUM NEYDİ?

16 Nisan 2017 referandumunda İstanbul’da yüzde 51.35 hayır, yüzde 48.65 evet; Ankara’da yüzde 51.15 hayır, yüzde 48.85 evet; İzmir’de yüzde 68.8 hayır, yüzde 31.2 evet oyu çıkmıştı.

2017 sonu itibariyle 25 yaş altında İstanbul’da 1 milyon 400.000, Ankara’da 500.000 İzmir’de 350.000 genç bulunduğu tahmin ediliyor. 15 milyon 29.000 nüfuslu İstanbul 98, 5 milyon 445.000 nüfuslu Ankara 36, 4 milyon 279.000 nüfuslu İzmir 28 milletvekili gönderecek. Üç metropolde 8 seçim bölgesine yönelik özel analizler yapan partiler, yaş düzeylerine, sosyal katmanlara, bölgesel farklılıklara uygun aday profili oluşturmaya çalıştılar.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Tekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdıTekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdı
İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa ettiİYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran 24 haziran seçimleri erdoğan AK parti izmir milletvekili adayları İzmir Milletvekili Adayları Ankara Milletvekili Adayları aday listesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

İlginizi Çekebilir

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ama sizin oyunuza ihtiyacımız yok diyen ilçe bakanlarınızı ne yapacağız.
griz bizi teğet geçti
bırakın seçimi koltuk sevdasını ülkenin durumuna bakın oturduğunuz koltukların hakkını verin sürekli eriyip gidiyoruz halen bunlar taht peşinde
son çırpınışlar,17 sene memleketi babasının çiftliği gibi idare etti,,TAMAM artık
Diğer Haberler
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri sonrası bakanlıklar için 'istifa' stratejisi

AK Parti'den 24 Haziran seçimleri sonrası bakanlıklar için 'istifa' stratejisi

Tekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdı

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel istifa etti

Aday listesinde yer almamışlardı! Şimşek'ten sonra Zeybekci'den de ilk açıklama

Aday listesinde yer almamışlardı! Şimşek'ten sonra Zeybekci'den de ilk açıklama

HDP'de adaylık tartışması! 'Kendimi saftirik Türk solcusu gibi hissediyorum'

HDP'de adaylık tartışması! 'Kendimi saftirik Türk solcusu gibi hissediyorum'

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.