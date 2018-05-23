Erdoğan'ın 24 Haziran planı ortaya çıktı

24 Haziran'daki seçimlerde seçmenin 3'te birini barındıran İstanbul, Ankara ve İzmir, parlamentonun dörtte birinden fazlasını oluşturacak. 16 Nisan referandumu sonrası 'İstanbul’u alan Türkiye’yi alır' ifadesiyle kurmaylarını uyaran Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir risk görmediği, partinin oyundan daha fazla oy alarak ilk turda seçileceği hesabı yaptığı, ancak milletvekili seçimlerine yönelik kaygıları nedeniyle milletvekili aday listesini ‘Meclis’te çoğunluğu kazanma’ stratejisiyle hazırladığı yorumları yapılıyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti İstanbul kongresinde “Yeni sistemde 600’e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul’da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye’de güç sahibi olmanız neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul ne derse, Türkiye onu der” diyen Erdoğan, milletvekili aday listesinde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’e özel önem verdiği göze çarpıyor.



İSTANBUL'A TRABZONLU SOYLU VE ORDULU KURTULMUŞ

Buna göre Erdoğan'ın hazırladığı listede partinin üç ildeki milletvekili adayları belirlenirken oy oranını artırmak için tüm dengeler dikkate alındığı ifade ediliyor. Trabzonlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge, Giresunlu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İstanbul 1. bölge, Ordulu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölgeye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun’dan İstanbul 3. bölgeye kaydırıldı. İstanbul’da Berat Albayrak ve Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte 5 bakan milletvekili adayı olurken, çok sayıda parti yöneticisi de yine İstanbul listesinde yer aldı. AK Parti bu yolla İstanbul’da yaşayan 3 milyona yakın Karadenizli yurttaşı partiye çekmek ve ‘güçlü liste’ görüntüsüyle partinin oyunu artırmak istiyor. ANKARA'YA ADANALI BAKAN Seçmen sayısı olarak ikinci konumdaki Ankara da AK Parti için özel önem taşıyor. Aslen Adanalı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara’dan Adana’ya kaydırılarak birinci sıradan aday gösterildi. Sarıeroğlu’nun dışında Ankara listelerinde bakan kalmadı. Ancak kentin 3 bölgesinin liste başlarında milliyetçi isimlere yer verildi.

bölgede Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2. bölgede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve 3. bölgede ülkücü kökenli AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı birinci sıradan milletvekili aday gösterildi. 3 bölgenin de liste başına bu isimlerin yerleştirilmesi, parti tabanından İYİ Parti ve MHP’ye kaymayı engellemenin ve milliyetçi tabandan daha çok oy almanın hedeflendiği yorumları yapıldı. CHP'NİN KALESİNE MARDİNLİLER CHP’nin kalesi İzmir’de daha fazla vekil çıkarmak ve oy oranını artırmak isteyen AK PARTİ, milletvekili aday listesini hazırlarken kentteki Kürt seçmeni dikkate aldı. İzmir’de yaşayan 400.000 Mardinli dikkate alınarak Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başbakan Binali Yıldırım’ın 1. sırada olduğu 1. bölgenin 3. sırasına kaydırıldı. Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım dahil kabinedeki 22 ismi, milletvekili adayı yapması şaşkanlık yarattı ancak bunun kabineye milletvekillerinden bakan yapılmayacağı anlamına gelmediği konuşuluyor. Erdoğan’ın Meclis’te sağlanacak çoğunluğu yeterli görmesi durumunda en az 5-6 ismi vekil sayısının düşmesini göze alarak kabineye alabileceği belirtiliyor. MHP VE İYİ PARTİ'DE DURUM NE? Hürriyet'in aktardığına göre de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'A Takımı' olarak uzun süredir yakınında bulunan isimleri İstanbul’dan aday gösterdi. İYİ Parti de Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Hayrettin Nuhoğlu, Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ANAP’lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican’a İstanbul’dan ilk sıraları verdi. İYİ Parti’den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölümü Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ayhan Altıntaş gibi güçlü isimler Ankara 3. bölgeden liste başı oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, işadamı Yıldırım Ulupınar, gazeteci Mehmet Tezkan, Genel Sekreter Aytun Çıray, faili meçhul saldırıya kurban giden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir’de liste başlarını oluşturdular.