Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için iptal başvurusu: Geçersiz

Halkın Kurtuluş Partisi ( HKP ), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.
HKP başvuru dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için YSK’ye verdiği diplomasının geçersiz olduğunun kanıtlanmış olduğunu öne sürdü.
Dilekçenin “İstem Konusu” bölümünde, “AKP Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen 'Seçilme Yeterliği'ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptaline karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması istemidir” ifadeleri kullanıldı. (Cumhuriyet)
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