Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü İstanbul programı ise kelimenin tam anlamıyla baş döndürdü.
AYNI GÜNDE İSTANBUL'DA 7 MİTİNG
Erdoğan bugün İstanbul'da sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda miting yaptı.
27 GÜNDE 35 MİTİNG
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 27 günde 32 il, 3 ilçe olmak üzere toplam 35 mitinge katıldı.
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