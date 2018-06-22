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Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'un tam 7 ilçesinde miting yaparak rekor kırdı.

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü İstanbul programı ise kelimenin tam anlamıyla baş döndürdü.

AYNI GÜNDE İSTANBUL'DA 7 MİTİNG

Erdoğan bugün İstanbul'da sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda miting yaptı.

27 GÜNDE 35 MİTİNG

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 27 günde 32 il, 3 ilçe olmak üzere toplam 35 mitinge katıldı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
İş Bitmiş Muharrem ince okeye dönüyor TAMAM.
Reis candır gerisi heyecan....
Paçalar tutuştu demekki...
TARİH ŞUNU BÜYÜK HARFLERLE YAZACAKTIR.HIRSIZIN BİRİ OĞLUNA SESLENİR.OĞLUM PARALARI SIFIRLA.
önemli olan bir günde yaptığı miting değil. O mitinglere kaç kişinin katıldığı
Allah güç kuvvet versin inşallah
HİÇ MİTİNG YAPMASANDA YAPTIKLARIN ORTADA REİS.. TÜRK HALKI KARDEŞLERİMİZ BUNCA İCRAATI OLAN BİR LİDERİ KARŞI PARTİDEN PARTİ BAŞKANI DAHİ KOLTUĞUNU KAYBETME KORKUSUYLA BİR VEKİLİ RAKİP OLARAK ÇIKARMIŞ İNSANLARI SİYASİ BİR KUMARA YÖNLENDİRMİŞTİR.. İNCE BUGÜNE KADAR YÖNETİCİLİK OLARAK HİÇBİR TECRÜBESİ OLMAYAN ÜLKEMİZİ YÖNETEMİYECEĞİ,,,ADAYLIĞI KUMAR OLAN BİR ADAYDIR.. ÜLKEMİZ BU TİP LİDERLERE EMANET EDİLİCEK BİR ÜLKE DEYİLDİR..ERDOĞAN AYARINDA,ALT YAPIDAN YETİŞMİŞ BİR LİDER OLMADIĞI SÜRECE BU ÜLKE TESLİM EDİLMEZ..RAKİP PARTİLERİN BİRLEŞMESİ DAHİ BU İŞİN İÇİNDE BİT YENİĞİ OLDUĞUNUN BELİRTİSİDİR...
Korku 16 Yılda Hıç Çalısmadığı Kadarını 27 günde Yaptırır Adama
istanbul istanbul olalı bu kadar çok cahili bir arada görmedi....bütün cahiller toplandık...kek lerimizi de verdiler saman da var...
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