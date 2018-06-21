Erdoğan'ın 'fırın' çıkışına İnce'den sert yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına konuk oluyor.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor.
SOĞAN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Soğan lobisi vardır ondan olmuştur. Bakın ne hale düştük. Dolardan daha değerli olduk. Üretmiyoer, üretmeyen bir Türkiye var. Tüketim toplumu bir Türkiye var. 16 yıllık politika bu. Bu Türkiye'yi batırır.
FIRIN POLEMİĞİ
Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor. Erdoğan'ın ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa bir kişi bunun doktora gitmesi lazım. Bunu söyleyenin doktora gitmesi lazım.
'BU SORULAR ERDOĞAN'A HİZMET VERİR'
Erdoğan'a sorulan o sorular Erdoğan'ı üzmez, Erdoğan'a destek verir. Bu sorular son 3 gün kala imaj düzeltme çabası olmuş. 'Vay be diktatör değil bu her soru sorulabiliyormuş' demek bu. Ona hizmet eder. Kurgu demek hakszılkık olur ama bu soruların sorulması Erdoğan'a hizmet eder. Seçime 3 gün kala neden soruluyor bu sorular? Hiçbirine cevap vermiyor. Atanamayan öğretmen yok diyor. İnsaf!
CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?
Hayır, sadece CHP’lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım.
'ÖZAL'A NE KADAR HAKSIZLIK ETMİŞİZ'
Fırının buzdolabının olmadığı bir hayat dünyasında yaşıyor. 2002’de ilk geldiğinde vekillere lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi. Saray’ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar. Özal’a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik.
Ayrıntılar geliyor...
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