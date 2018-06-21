Erdoğan'ın 'fırın' çıkışına İnce'den sert yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına konuk oluyor.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor.

SOĞAN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ



Soğan lobisi vardır ondan olmuştur. Bakın ne hale düştük. Dolardan daha değerli olduk. Üretmiyoer, üretmeyen bir Türkiye var. Tüketim toplumu bir Türkiye var. 16 yıllık politika bu. Bu Türkiye'yi batırır.

FIRIN POLEMİĞİ



Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor. Erdoğan'ın ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa bir kişi bunun doktora gitmesi lazım. Bunu söyleyenin doktora gitmesi lazım.