HABER

Erdoğan'ın 'fırın' çıkışına İnce'den sert yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 08:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de bundan 15 sene evvel acaba evlerde fırın, buzdolabı bulabiliyor muyduk?" çıkışına Muharrem İnce'den çok sert yanıt geldi: Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,FOX TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına konuk oluyor.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor.

SOĞAN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Soğan lobisi vardır ondan olmuştur. Bakın ne hale düştük. Dolardan daha değerli olduk. Üretmiyoer, üretmeyen bir Türkiye var. Tüketim toplumu bir Türkiye var. 16 yıllık politika bu. Bu Türkiye'yi batırır.

FIRIN POLEMİĞİ

Fırın ve buzdolabı medeniyet göstergesiymiş. Bu nasıl kafa! Anlamak mümkün değil. Konuştuklarına bakın. Türkiye'yi bu ruh hali yönetemez, yönetmemeli. Yorgun olduğu belli. Hala diyor 'Tatar böreği nerede dedim?' Görüntülerini izletiyorum hala yalanlıyor. Erdoğan'ın ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa bir kişi bunun doktora gitmesi lazım. Bunu söyleyenin doktora gitmesi lazım.

'BU SORULAR ERDOĞAN'A HİZMET VERİR'

Erdoğan'a sorulan o sorular Erdoğan'ı üzmez, Erdoğan'a destek verir. Bu sorular son 3 gün kala imaj düzeltme çabası olmuş. 'Vay be diktatör değil bu her soru sorulabiliyormuş' demek bu. Ona hizmet eder. Kurgu demek hakszılkık olur ama bu soruların sorulması Erdoğan'a hizmet eder. Seçime 3 gün kala neden soruluyor bu sorular? Hiçbirine cevap vermiyor. Atanamayan öğretmen yok diyor. İnsaf!

CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Hayır, sadece CHP’lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım.

'ÖZAL'A NE KADAR HAKSIZLIK ETMİŞİZ'

Fırının buzdolabının olmadığı bir hayat dünyasında yaşıyor. 2002’de ilk geldiğinde vekillere lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi. Saray’ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar. Özal’a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahminMuharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin
Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan muharrem ince fırın Fox TV ismail küçükkaya Çalar Saat

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala dikkat çeken tweet: Herkes değişime hazır olsun

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala dikkat çeken tweet: Herkes değişime hazır olsun

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'ya getirildi

Yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'ya getirildi

Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye 'Kandil' yanıtı: Nereden biliyor

Başbakan Yıldırım'dan İnce'ye 'Kandil' yanıtı: Nereden biliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.