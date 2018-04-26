Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal: 101. madde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti meclis grup toplantısında, “Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz” diyerek altını çizdiği senaryo Anayasa’nın 101’inci maddesinde gizli.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, ilk tur görüşmelerin sonuçlarına göre AK Parti-MHP ve yanında BBP’den oluşacak Cumhur İttifakı dışında kalan partiler ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda anlaşamayacak gibi... Meral Akşener adaylıktan vazgeçmiyor; CHP parti yönetimi ise görüntü gereği de olsa Abdullah Gül’ün ortak aday çıkarılmasına “tabana uymaz” diyerek karşı çıkıyor. Bu durumda Abdullah Gül’e aday olmama dışında iki seçenek kalıyor: Ya bağımsız aday olacak ki buna sıcak bakmıyor. Ya da Saadet Partisi’nin adayı olarak seçime girecek. AK Parti-MHP dışındaki partilerin tümünün parlamentoya girmesi ve burada çoğunluk sağlanarak hem cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin domine edilmesi hem de seçim kaybedilirse seçilecek cumhurbaşkanı kararnamelerini, yasalarla bloke etmek, rahat bırakmamak, çalıştırmamak gibi bir strateji hep masada duruyor.