HABER

Erdoğan'ın 'garip senaryo' dediği ihtimal: 101. madde

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 06:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘garip senaryo’ dediği ihtimal, Anayasa’nın 101. maddesinde gizli. İddiaya göre “İkinci tura kalan muhalefet adayı yarıştan çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan’a karşı kazanmayı zorlayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti meclis grup toplantısında, “Şu anda çok garip bir senaryo var ortada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz” diyerek altını çizdiği senaryo Anayasa’nın 101’inci maddesinde gizli.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, ilk tur görüşmelerin sonuçlarına göre AK Parti-MHP ve yanında BBP’den oluşacak Cumhur İttifakı dışında kalan partiler ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda anlaşamayacak gibi... Meral Akşener adaylıktan vazgeçmiyor; CHP parti yönetimi ise görüntü gereği de olsa Abdullah Gül’ün ortak aday çıkarılmasına “tabana uymaz” diyerek karşı çıkıyor. Bu durumda Abdullah Gül’e aday olmama dışında iki seçenek kalıyor: Ya bağımsız aday olacak ki buna sıcak bakmıyor. Ya da Saadet Partisi’nin adayı olarak seçime girecek. AK Parti-MHP dışındaki partilerin tümünün parlamentoya girmesi ve burada çoğunluk sağlanarak hem cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin domine edilmesi hem de seçim kaybedilirse seçilecek cumhurbaşkanı kararnamelerini, yasalarla bloke etmek, rahat bırakmamak, çalıştırmamak gibi bir strateji hep masada duruyor.

İKAME ADAY

16 Nisan’da halkoylamasıyla kabul edilen ve ilk seçimde yürürlüğe girecek Anayasa’nın 101. maddesinde bir düzenleme var ki işte ‘hayır cephesi’nde bütün hesaplar bunun üzerine yapılıyor. AK Parti’nin önemli isimleri de bu tuzağı gördüklerini söylüyor. Diyor ki bu madde: “İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.”

Yani seçimin birinci turunda son ikiye kalamayan ve ikinci turda yarışma hakkı elde edemeyen aday, muhalefetin ortak hamlesiyle en çok oyu alan ikinci adayın çekilmesiyle ikinci turda yarışabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte CHP’nin ya da İyi Parti’nin adayı ikinci tura kalsa bile, üzerinde uzlaşılan ismin önünü açmak için ikinci aday seçimden çekilecek ve başka bir ismin önünü açacak. Tüm partiler bu ismi destekleyerek Erdoğan’a karşı kazanmayı zorlayacak. Bu senaryo yabana atılmıyor.

CHP'den Abdullah Gül tepkisiCHP'den Abdullah Gül tepkisi
Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim 24 haziran anayasa 101. madde

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 2 yorum
şimdiden başladılar....yok senaryo ....yok bilmem ne......her şey yasaya uygun mu....kanunlara uygun mu.....o zaman neyin peşindesiniz......siz mhp ile ittifak yaparken senaryonun adı başka bir şey mi idi.....
en büyük senaryoyu bahçeli oynuyor
Diğer Haberler
SONAR'ın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

SONAR'ın 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi: Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

24 Haziran'daki seçimlere HÜDA-PAR da giriyor

24 Haziran'daki seçimlere HÜDA-PAR da giriyor

CHP'den Abdullah Gül açıklaması

CHP'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden istifa etti

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden istifa etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması gündemimizde yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması gündemimizde yok

İşte Saadet Partisi'nde oylanan dört isim

İşte Saadet Partisi'nde oylanan dört isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.