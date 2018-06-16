Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılanıp yargılanamayacağı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, şunları söyledi: “Ben Anayasa Mahkemesi’ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah’ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğim. Cumhurbaşkanının da Erdoğan’ı ya da başka birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim ‘intikam’ değildir, derdim rövanş değildir. Derdim, ‘devr-i sabık yaratmak’ değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşmasını için çalışacağım. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı yargılar yargılamaz ben onu bilemem. Ama o bağımsız yargının beni de yargılayabilme ihtimalini düşüneceğim.” Projesi olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren İnce, “Bunu söyleyen sadece Erdoğan. Ben ‘Gelecek’ diyorum, ‘Nanoteknoloji’ diyorum, ‘Demokrasi’ diyorum, ‘Hukuk devleti’ diyorum, ‘Evrensel değerler’ diyorum, ‘Uzay madenciliği’ diyorum. Bunlar proje değil de ne? ‘3 B’ diyorum. barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. ‘Çocuklara, gençlere güzel hayaller kurduracağız’ diyorum. Meydanlarda en büyük projeleri söyleyen benim. Eleştiriyi doğru bulmuyorum” diye konuştu.

"BENİM CUMHURBAŞKANLIĞIMDA ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK"



Bir basın mensubunun “Sandıklarda şaibe olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren İnce, “Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Yalova seçimleri bunun en güzel örneğidir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum” dedi. “Erdoğan'a mesajınız nedir?” sorusu yöneltilen İnce, “Rahat olsun. Hiç moralini bozmasın. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü ben demokrat bir Cumhurbaşkanı olacağım ve Erdoğan’ın eski bir Cumhurbaşkanı olarak hiç huzursuz olmasını gerektirecek bir durum yok” diye konuştu. ‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK MİTİNGİ OLACAK’



“Yoğun mitingler için gerekli enerjiyi nereden alıyorsunuz?” yönündeki soruya ise İnce, “Enerjinin kaynağı millet. Yani milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Allah'a şükür sağlığımız da yerinde ama milletin o motivasyonu olmasa benim de motivasyonum düşer zaten. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü” yanıtını verdi.

“Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?” yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, “Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum” dedi. "ERDOĞAN'IN O GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM"



HDP'nin baraj altında bırakılmasıyla ilgili Erdoğan'ın konuşması ve seçim güvenliğiyle ilgili soruya ise Muharrem İnce, “Erdoğan’ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Türkiye’yi kimler yönetiyor? Demokrasiden nasibini almamış bir insan. Şimdi medet umuyor bunlardan. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek” diye yanıt verdi. "TÜM AYRINTILARINI ÖĞRENECEĞİM"



Suruç’ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan İnce, “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım” dedi.