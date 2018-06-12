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Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Diyarbakır'daki mitingine katılanların neredeyse tamamının HDP'li olduğunu, bu bilgiyi de istihbarattan aldığını açıklamıştı. İnce, Twitter'dan cevap verdiği Erdoğan'a "istihbarat seni kandırmış" dedi.

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyası kapsamında dün Diyarbakır'da bir miting gerçekleştirmiş, mitingde açılan HDP flamaları dikkat çekmişti.

İSTİHBARATTAN BİLGİ ALDIM, HEPSİ HDP'Lİ

Bu konuyu bugünkü Eskişehir mitinginde değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarattan bilgi aldığını belirterek şunları söylemişti:

Dün Diyarbakır'da miting yaptı. İsthbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanlardan neredeyse tamamı HDP'li. Bay Kemal gittiğinde Türk bayrağı yoktu, ama şimdi ders almışlar. Gerçi şimdi ders almışlar ama yine bir kaç birşeyler vardı önde.

MUHARREM İNCE: İSTİHBARAT SENİ KANDIRMIŞ

Erdoğan'ın sözlerine önce Kayseri mitinginden cevap veren ve "Erdoğan benim Diyarbakır mitingime 'HDP'liler gitmiş' diyor. Erdoğan, benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum" demişti.

İnce, daha sonra twitter adresinden bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın! İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim.

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