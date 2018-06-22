Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Türk Tipi Başkanlığa geçişle ilgili tüm tezini, “Koalisyon dönemleri bitiyor” üzerine kuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçime üç gün kala koalisyon çıkışı yapması, “MHP ile bağlı değilim” mesajı ve AK Parti ile MHP’den kaçan oyları son bir hamleyle durdurma çabası olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre, Erdoğan’ın uzun süredir yürüttüğü koalisyon karşıtlığı stratejisini yerle bir eden “Parlamentoda 300’ün altında kalırsak koalisyona gidebiliriz” çıkışının, seçimlere çok kısa bir süre önce gelmesi dikkat çekti.

Muhalefete göre Erdoğan’ın bu çıkışının altında, anketlerden AK Parti-MHP ittifakı oylarında düşüş çıkması yatıyor. Daha önce AK Parti için de çalışmalar yapan kamuoyu araştırma kuruluşları, Erdoğan’ın koalisyon çıkışını Cumhuriyet’e değerlendirdi:

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu:

KALICI İTTİFAKLAR OLMAYACAK



Erdoğan’ın parlamentoda çoğunluğu elde edemezlerse koalisyona gidebileceği açıklaması, seçim sonrası geçeceğimiz sistemle çok yakından alakalı. Ben de zaten kalıcı ittifaklar döneminin seçimle birlikte sona ereceğini düşünüyorum. Buradaki kasıt, bence bir kabine koalisyonu değil, yasalar konusunda yapılacak uzlaşılar ve ittifaklardır. Erdoğan, bu açıklamasıyla Meclis’te seçim sonrası sadece MHP ile bağlı olmadığı mesajını verdi. Meclis’ten sadece MHP ile birlikte değil, duruma göre farklı partilerle uzlaşıp, ittifak yaparak yasa çıkarabileceğini ortaya koydu. Erdoğan, kalıcı ittifaklar yerine Meclis’te dinamik ittifaklar modelini tercih edecek. Çıkaracağı yasaya göre CHP ile de, İyi Parti ile de, HDP ile de uzlaşılar ve ittifaklar arayacak.